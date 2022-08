Comment la bulle de remise en forme de luxe a éclaté alors que la pandémie se prolongeait

Rats de gym, prenez garde : le boom du fitness de luxe pourrait très bien se refroidir alors que les marques d’exercice haut de gamme comme Peloton et SoulCycle ont du mal à faire des gains à ce stade de la pandémie.

Peloton – l’entreprise à l’origine d’une gamme de vélos stationnaires avant-gardistes qui a connu une forte croissance au début de la période de verrouillage – a annoncé des licenciements, des fermetures de studios et des hausses de prix sur son produit phare au Canada et aux États-Unis ce mois-ci suite à une forte baisse des ventes.

Une autre marque de fitness haut de gamme est en difficulté, à l’extérieur de la maison : SoulCycle, la chaîne de studios de cyclisme de groupe lancée en 2006, a fermé 25 % de ses emplacements plus tôt cette semaine.

Cela comprend une sortie complète du marché canadien avec la fermeture de son seul studio de Toronto, a confirmé la société à CBC News.

“Je pense que cela explique le genre de popularité à l’extrémité inférieure du marché du fitness grand public en termes de brique et de mortier”, a déclaré Natalia Petrzela, professeure associée à la New School de New York et auteur de Fit Nation: les gains et les douleurs de l’obsession de l’exercice en Amérique.

“Plus de gens retournent au gymnase en personne, mais ce sont les entreprises bas de gamme qui prospèrent.”

L’industrie du fitness est entre le marteau et l’enclume, avec deux modèles commerciaux auparavant fiables qui pataugent à ce stade de la pandémie. Alors que les studios en personne se remettent encore des fermetures gouvernementales, les marques de fitness à domicile perdent de la clientèle tandis que les gens préfèrent les gymnases et les centres de fitness abordables.

Une femme passe devant un studio de fitness SoulCycle dans le Lower Manhattan à New York. La chaîne de studios de cyclisme de groupe qui a été lancée en 2006 a fermé 25 % de ses emplacements plus tôt cette semaine. (Drew Angerer/Getty Images)

Les propriétaires de petits gymnases se remettent toujours sur pied

Alors que les mesures liées à la pandémie se relâchent, les gens “réévaluent leur relation avec ce qu’ils dépensent en exercice et pourquoi ils veulent s’entraîner”, a déclaré Petrzela.

“Ce que Peloton vit est une sorte de correction – pas même un échec – mais une correction de cet enthousiasme et de cette excitation démesurés pour le fitness à domicile à un moment où tant de gens n’avaient pas d’autres options”, a-t-elle déclaré.

La société a annoncé en mai que son chiffre d’affaires du troisième trimestre était inférieur aux attentes, encaissant 964,3 millions de dollars, une baisse par rapport aux 1,26 milliard de dollars qu’elle avait engrangés un an plus tôt. Sa valeur marchande a chuté de 46 millions de dollars alors que la demande de fitness à domicile due à la pandémie s’est tarie.

“Mais en même temps, les gens ne retournent pas à l’entraînement de la même manière qu’avant”, a déclaré Petrzela. “Donc, quelque chose comme SoulCycle, qui était le chouchou de l’industrie du fitness en boutique, doit également s’adapter.”

Sergio Pedemonte, PDG de la société d’entraînement personnel Your House Fitness, a déclaré qu’il avait toujours du mal à trouver des entraîneurs après un exode massif de l’industrie en 2020. (Soumis par Sergio Pedemonte)

Alors même que les chaînes de salles de sport abordables prospèrent, les propriétaires de petites entreprises ramassent les morceaux deux ans plus tard. L’un des défis permanents est la pénurie d’entraîneurs personnels qualifiés, selon un propriétaire d’entreprise basé à Toronto.

“Il y a trop d’entreprises d’entraînement personnel, trop de salles de sport qui ont besoin d’entraîneurs, mais il n’y a pas d’entraîneurs”, a déclaré Sergio Pedemonte, PDG de l’entreprise d’entraînement personnel Your House Fitness. Pedemonte gère à la fois un service à domicile et un studio et une salle de sport.

Il dit qu’il a toujours du mal à trouver des formateurs après un exode massif en 2020, lorsque de nombreux acteurs de l’industrie sont partis pour poursuivre d’autres projets tandis que les paiements CERB fournissaient un filet de sécurité financière.

“Je pense que la plus grande difficulté de toutes ces entreprises dans le mortier est que leur [monthly] l’accumulation a diminué », a-t-il déclaré, après que les gouvernements provinciaux ont fermé et restreint l’accès aux gymnases. Son entreprise générait environ 100 000 $ en revenus d’abonnement mensuels lorsque la pandémie a frappé – ce chiffre est ensuite rapidement tombé à zéro.

Le studio de brique et de mortier de Your House Fitness à Toronto est illustré. (Votre maison de remise en forme)

Sara Hodson, présidente du Fitness Industry Council of Canada, a déclaré que les propriétaires d’entreprise tiennent toujours compte des défis et de l’évolution du comportement des consommateurs en 2020.

« Vous regardez une industrie qui a été fermée, qui a perdu tous ses revenus, qui a dû rester à flot, et en même temps a dû réinvestir dans la technologie afin de faire tout ce que nous pouvions pour garder les Canadiens actifs », a déclaré Hodson. de Vancouver.

Les futurs modèles commerciaux se concentreront sur la santé de l’esprit et du corps

La taille du marché de l’industrie canadienne du fitness a augmenté en 2022 et est maintenant à égalité avec les chiffres d’avant la pandémie après une récession de deux ans, selon la société d’études de marché IBISWorld. Petrzela a déclaré que davantage de consommateurs se sont mis en forme pendant la pandémie.

“C’est le résultat du fait que la pandémie et son type de sédentarité forcée ont amené beaucoup de gens à réaliser que l’exercice est vraiment très important, à la fois pour le bien-être général et – honnêtement – en termes de certaines comorbidités COVID, ” dit-elle.

“Plus de gens retournent au gymnase en personne, mais ce sont les entreprises bas de gamme qui prospèrent”, a déclaré Natalia Petrzela, l’auteur de Fit Nation: The Gains and Pains of America’s Exercise Obsession. (Sylvie Rosokoff)

Parce que tant de gens ont investi dans des installations de conditionnement physique à domicile haut de gamme (une configuration de base Peloton a un prix d’environ 1800 $ CAN), la plupart ne seront pas disposés à “débourser sur un club de santé haut de gamme ou une expérience de boutique”, elle a dit. D’où l’abandon de SoulCycles et Flywheels au profit de GoodLifes et Fitness Worlds.

Dans une industrie qui oscille entre les tendances, Hodson et Petrzela conviennent que la prochaine phase de la marque de fitness et de style de vie restera un modèle hybride de connexion virtuelle et en personne.

“Ce que nous voyons vraiment dans l’industrie et même lorsque nous examinons les tendances mondiales, c’est ce retour massif à la connexion en personne”, a déclaré Hodson, qui est également le PDG de la chaîne de salles de sport Live Well Exercise Clinic.

À l’échelle mondiale, l’industrie du conditionnement physique assiste à un «retour massif à la connexion en personne», a déclaré Sara Hodson, présidente du Conseil de l’industrie du conditionnement physique du Canada. (Soumis par Sara Hodson)

Elle a déclaré avoir observé que sa clientèle plus âgée était plus ouverte et capable de s’engager dans des cours virtuels à la suite de la pandémie, mais retournait également dans les installations physiques de l’entreprise.

“Je pense que le prochain modèle commercial populaire combinera le fitness connecté, l’expérience en personne et la communauté”, a déclaré Petrzela. “Cela engagera probablement la méditation, la récupération, les étirements, peut-être même certaines formes de thérapie, très honnêtement, qui rentrent dans cette catégorie de santé corps-esprit.”

“Mais je pense qu’il ne fait aucun doute que le fitness connecté et le fitness à domicile sont là pour rester.”