Comment la bulle de la Super League chinoise a éclaté

Dimanche, il a été révélé que le Jiangsu FC, champion en titre de la Super League chinoise (CSL), cesserait ses activités – le dernier d’une série de développements démontrant l’évolution rapide du football dans le pays le plus peuplé du monde.

Propriété du conglomérat de vente au détail Suning, qui a acheté le leader de la Serie A Internazionale en 2016, l’annonce représente le fond d’une chute rapide de fortune pour un club qui avait, aussi récemment que l’été 2019, tenté de faire signer Gareth Bale aux géants espagnols du Real Madrid. .

En dépit de son incapacité à débarquer Bale, l’équipe du Jiangsu qui a remporté le titre chinois 2020 comprenait le Brésilien Alex Teixeira, qui a repoussé de manière sensationnelle l’intérêt de Liverpool pour faire un mouvement de 50 millions d’euros en 2016, et avait auparavant aligné un autre international brésilien à Ramires, qui avait signé de Chelsea en 2016 pour 25 millions de livres sterling.

Rétrospectivement, 2016 a peut-être représenté le sommet de la montée de la CSL en tant que compétition menaçant de faire pencher la balance du football mondial; Arsène Wenger, alors patron d’Arsenal, a averti que les salaires proposés menaçaient de perturber l’hégémonie européenne jusqu’alors incontestée sur les meilleurs talents.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« C’est le danger, que les offres chinoises deviennent la référence pour l’Europe », avait-il dit à l’époque. « Vous ne pouvez pas rivaliser avec ça. »

En convalescence après une série de scandales de jeu, de trucage de matchs et de corruption et une répression qui a suivi a secoué la ligue, Didier Drogba et Nicolas Anelka ont rejoint Shanghai Shenhua en 2012 comme l’un des premiers indices du pouvoir croissant de la CSL, tandis que Seydou Keita s’est associé à Dalian. Aerbin, Lucas Barrios et Yakubu ont rejoint respectivement Guangzhou Evergrande et Guangzhou R&F. Sur la ligne de touche, Takeshi Okada, Sergio Batista et Marcello Lippi sont tous arrivés en tant qu’entraîneurs.

En 2013, David Beckham est devenu le premier ambassadeur mondial de la ligue et Guangzhou Evergrande n’est devenu que la deuxième équipe chinoise à remporter la Ligue des champions asiatique – un exploit qu’ils répéteraient en 2015.

Teixeira, Ramires, Alexandre Pato, Paulinho, Oscar, Carlos Tevez, Hulk et John Obi Mikel se sont tous rendus en Chine dans les années qui ont suivi, tout comme des entraîneurs tels que Fabio Cannavaro et Luiz Felipe Scolari. La CSL n’était pas seulement un concurrent sur le marché des transferts mais, à son apogée, était la principale force de dépenses.

Mais la ligue n’étant pas plus à l’abri du ralentissement économique causé par le COVID-19 que toute autre compétition de football, les fissures qui sont apparues ces dernières années ont été impossibles à ignorer au cours des 12 derniers mois.

Teixeira a refusé de signer un nouveau contrat à la suite de la campagne victorieuse de Jiangsu et Suning – qui est impliqué dans une bataille juridique avec la Premier League après avoir perdu les droits de diffuser la compétition en Chine – a déclaré au personnel en février que le conglomérat changerait sa concentration loin de ses activités non commerciales.

« Nous devons concentrer notre champ de bataille principal, initier la soustraction, redessiner la ligne de bataille, » Sports de titan a déclaré le propriétaire Zhang Jindongas. « Nous allons nous concentrer résolument sur le commerce de détail, fermer et réduire sans hésitation nos activités sans rapport avec le commerce de détail. »

Alex Teixeira du Jiangsu est allongé sur le ventre après un défi difficile en Super League chinoise. XIN LI / Getty Images

Le vainqueur chinois de la FA Cup, Shandong Luneng, a été officiellement expulsé de la prochaine Ligue des champions de l’AFC il y a trois semaines en raison de «paiements en souffrance» et, si Jiangsu est incapable de trouver un nouvel investissement, il devra également les remplacer. Le Shandong a déjà été remplacé par Shanghai SIPG, qui a terminé quatrième de la campagne CSL 2020.

Ailleurs, les Tianjin Tigers risqueraient de s’effondrer complètement après que la société mère, le conglomérat public Tianjin Teda, ait retiré son financement. Le club, qui devrait 10 mois de salaire à ses joueurs, fait partie de l’élite chinoise depuis 1999.

L’année dernière encore, le rival local des Tigers, Tianjin Tianhai, qui à un moment donné avait Cannavaro comme entraîneur et Pato et Axel Witsel dans leurs livres, a déclaré faillite et s’est plié après avoir été incapable de récupérer financièrement de l’arrestation et de l’emprisonnement de l’ancien propriétaire Shu Yuhui.

Bien que maintenant en compétition dans les échelons inférieurs, la première équipe chinoise à remporter l’ACL, le Liaoning FC, a également abandonné en 2020 en raison d’un défaut constant de paiement de ses dettes.

Face aux bouleversements et malgré une certaine résistance de certains groupes de supporters, les autorités chinoises du football ont pris des mesures pour endiguer le flux d’argent dans la CSL; décrétant que les clubs professionnels seront tenus de retirer les entreprises sponsors de leur nom et de leur blason avant la campagne 2021 afin de dégonfler l’influence et les dépenses des entreprises.

Cette décision fait suite à l’imposition en décembre de nouvelles limites de dépenses aux joueurs tout au long du match pour éviter les bulles et stimuler le développement des joueurs chinois, qui a pris du retard malgré les rêves du président chinois Xi Jinping de voir la Chine dominer le sport d’ici 2050.

Les salaires des joueurs étrangers dans la CSL devraient désormais être plafonnés à 3 millions d’euros dans le cadre du plan, les joueurs nationaux étant plafonnés à 5 millions de yuans (765 000 USD) avant impôts. Les clubs ne peuvent pas dépenser plus de 600 millions de yuans (91,74 millions de dollars) pour les salaires totaux, avec une limite cumulative de 10 millions d’euros (12,1 millions de dollars) sur les salaires des joueurs étrangers. Une taxe à 100% sur les transferts importants est également en place depuis 2017 – l’argent collecté étant envoyé aux programmes de développement des jeunes.

« Les dépenses des clubs CSL sont environ 10 fois plus élevées que celles de la K-League sud-coréenne et trois fois plus élevées que celles de la J-League japonaise », a déclaré le président de la CFA Chen Xuyuan à propos de l’introduction des restrictions de dépenses. « Mais notre équipe nationale est loin derrière. Les bulles affectent non seulement le présent du football chinois, mais aussi son avenir. »

Les mesures prises par le CFA pour réduire l’influence des entreprises et les dépenses effrénées semblent indiquer la fin de l’âge d’or de l’argent liquide qui a marqué le sommet de la Super League chinoise – une décennie de perte excessive face aux questions et fourchettes existentielles. sur la route.

Mais l’effondrement de Jiangsu sera-t-il l’exemple le plus visible des douleurs inévitables associées à la lente dégonflage de la bulle qui s’était développée sous la surface du jeu chinois? Ou un signe d’avertissement que les mesures qui ont été prises sont arrivées trop tard et n’ont pas été suffisamment appliquées pour l’empêcher d’éclater? Seul le temps le dira.