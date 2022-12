Comment la boîte à pizza de Jerry a conduit à l’arrestation d’Andrew Tate en Roumanie

L’influenceur en ligne controversé Andrew Tate a été détenu à Bucarest en Roumanie dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains et le viol avec son frère Tristan Tate. La façon dont les événements se sont déroulés est plus intéressante que ce qui s’est réellement passé. Les autorités roumaines avaient besoin de preuves qu’Andrew Tate se trouvait dans le pays, elles ont donc commencé à suivre ses publications sur les réseaux sociaux. Après sa polémique avec l’activiste climatique Greta Thunberg, il a répondu par une vidéo où il fumait un cigare et qu’on lui apportait une boîte à pizza, alors qu’il s’adressait à Greta en disant qu’il ne recyclerait pas. La vidéo présentait une boîte de la célèbre chaîne de pizzas roumaine “Jerry’s Pizza”. C’est alors que les autorités locales ont eu un indice et ont fait une descente chez lui, ce qui a finalement abouti à son arrestation.

Le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire du GRETA, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, a exhorté la Roumanie l’année dernière à poursuivre efficacement la traite des êtres humains.

Non seulement Greta Thunberg a détruit Andrew Tate avec son tweet, mais elle l’a mis tellement en colère qu’il a par inadvertance informé les autorités roumaines de sa présence en Roumanie avec sa vidéo de retour boiteuse. Greta est une légende absolue. pic.twitter.com/VkuvYfZvAd – Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 29 décembre 2022

Cela devient encore plus fou. Le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire du GRETA, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, a exhorté la Roumanie l’année dernière à poursuivre efficacement la traite des êtres humains. https://t.co/WyXemiLB03– Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 29 décembre 2022

Tout a commencé après que l’ancien kickboxeur professionnel a tenté de claquer l’écologiste suédois dans son récent tweet et que le jeune homme de 19 ans a répondu sauvagement.

Tate s’est rendu sur Twitter pour mentionner ses voitures chères et a donné des détails sur les moteurs puissants des véhicules. Ses Bugatti et Ferrari très prisées figuraient dans le tweet qui disait: “Bonjour, Greta Thunberg… J’ai 33 voitures… Ma Bugatti a un quad turbo w16 8.0L… Mes DEUX Ferrari 812 competizione ont des v12 6.5L.” Il a en outre demandé l’adresse e-mail de Thunberg pour fournir les détails sur les énormes émissions de ses supercars. “Ce n’est que le début. Veuillez fournir votre adresse e-mail afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives.

Pendant ce temps, Thunberg a répondu probablement de la manière la plus grossière possible et a dit: «Oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. écrivez-moi à smalld *** energy@getalife.com.

Tate s’appelait “Top G”, ce qui signifie “Top Gangster” dans le langage Internet moderne. Il a dit que “Top G” signifie un “individu capable dans tous les domaines” ou compétent dans tous les domaines.

Sur Internet, il est devenu tristement célèbre après avoir déclaré que les femmes devaient “assumer la responsabilité” d’avoir été agressées sexuellement, ce qui a conduit à une interdiction de Twitter, qui a ensuite été rétablie. Il reste interdit sur YouTube, TikTok, Facebook et Instagram.

