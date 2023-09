Comment la blessure de Max Scherzer brouille la poussée des Rangers en séries éliminatoires

Mercredi aurait dû être l’occasion pour les fans de baseball du nord du Texas de se réjouir.

Après une récente séquence de 16 matchs perdus sur 20, la chute libre des Rangers était terminée. Un voyage à Toronto lui a offert un répit bienvenu. Dane Dunning a battu Chris Bassitt lundi pour aider le Texas à dépasser Seattle pour la troisième place de wild card. Un jour plus tard, les 5,1 manches sans but de Max Scherzer ont aidé les Rangers à dépasser les Blue Jays pour la deuxième place de wild card dans une course captivante. Les Rangers prenaient de l’ampleur.

Et puis vint le dernier revers.

Avant de remporter leur troisième victoire de la série et leur cinquième victoire consécutive au total mercredi – une défaite 10-0 – la sombre nouvelle est arrivée : Scherzer, qui a quitté le match de mardi plus tôt, ne reviendra probablement pas cette année.

Avec un retrait en sixième manche, l’acquisition en tête d’affiche de la rotation a lancé une balle courbe pour une frappe. Alors que Jonah Heim se préparait à effectuer un renvoi, le receveur des Rangers a fait une pause. Une grimace et un bref crépitement autour du monticule de Scherzer indiquèrent que quelque chose n’allait pas.

Scherzer a supposé qu’il s’agissait d’un spasme du triceps. Il a senti le muscle commencer à se contracter pendant l’échauffement pour la manche et a pensé qu’il pourrait y parvenir. Il a réussi sept lancers au bâton avec George Springer pour commencer la manche. Puis vint une sensation de charley-horse plus discordante après son premier lancer à Bo Bichette.

« Tout d’un coup, c’est dans mon triceps, à l’arrière de l’épaule », a déclaré Scherzer aux journalistes. « J’ai déjà eu une sensation de crampe comme ça, et on s’en sort en quelque sorte, et tout d’un coup, on s’en va. Mais quand je suis arrivé sur le monticule et que j’essayais d’exécuter mon mouvement, je pouvais juste dis qu’il n’est pas sorti. »

Comme il n’était toujours pas sorti à la fin du jeu, cela a donné lieu à une enquête plus approfondie. Les analyses ont ensuite révélé une souche majeure qui maintiendra Scherzer à l’écart de la saison régulière. De plus, le directeur général Chris Young a déclaré aux journalistes que la blessure empêcherait probablement Scherzer de participer également aux séries éliminatoires, ce qui freinerait considérablement la reprise des Rangers cette semaine.

Max Scherzer des Rangers quitte le match avec un spasme du triceps droit contre les Blue Jays

Scherzer se demandait si la tension de l’avant-bras qu’il avait ressentie lors de ses récentes sorties aurait pu ajouter davantage de pression sur la zone des triceps. Quelle que soit la raison, c’est le dernier coup dur pour les Rangers mordus par le serpent, qui ne semblent pas pouvoir avoir de belles choses. Ils ont ajouté le triple lauréat du Cy Young Award à la date limite pour leur donner un autre as après avoir perdu Jacob deGrom, double lauréat du Cy Young Award pour l’année. Maintenant, ils n’ont ni l’un ni l’autre.

Ils ont vu les hauts et les bas de leurs dépenses hors-saison à haut risque et à haute récompense pour les vétérans.

Après avoir fait sauter la banque sur leur champ intérieur il y a un an, ils ont dépensé plus de 200 millions de dollars cette intersaison pour deGrom, Andrew Heaney et Nathan Eovaldi pour réorganiser leur lanceur de départ. DeGrom a réalisé six départs fulgurants avant de devoir subir une intervention chirurgicale à Tommy John. Heaney avait une MPM de 3,76 à la fin du mois de mai, mais a récemment été relégué dans l’enclos des releveurs. Eovaldi a été l’un des meilleurs lanceurs du baseball au cours de la première moitié de la saison, mais il a raté tout le mois d’août en raison d’une tension à l’avant-bras et cherche à retrouver sa forme précédente alors qu’il se prépare pour la poussée tardive. Il est l’un des cinq All-Stars des Rangers à manquer de temps lors de leur déclin en seconde période.

Fin juillet, l’arrêt-court Corey Seager a été inscrit sur la liste des blessés en raison d’une entorse au pouce. Quelques semaines plus tard, le joueur de troisième but Josh Jung se frayait un chemin vers le titre de recrue de l’année lorsqu’il s’est fracturé le pouce. Heim est de retour d’une tension au tendon du poignet qu’il a subie fin juillet, mais il n’a plus le même aspect depuis. Les coups sûrs ont continué la semaine dernière, alors que les Rangers ont vu Adolis García, leur home run et leader du RBI, se déchirer le tendon rotulien droit en essayant de s’accrocher au mur.

Ne voulant pas laisser leurs engagements financiers pour la saison 2023 et leur extraordinaire première mi-temps se perdre, les Rangers se sont réorganisés avant la date limite en ajoutant Scherzer, Jordan Montgomery et Aroldis Chapman.

Ces mesures ont suscité l’optimisme. Les Rangers ont débuté le mois d’août sur une séquence de huit victoires consécutives et ont remporté 12 de leurs 14 premiers matchs du mois. Le 15 août, ils menaient les Astros par 3,5 matchs et détenaient une avance de 7,5 matchs sur les Mariners, troisièmes.

Puis vint le piqué.

Même avec Chapman, l’enclos des releveurs fragile des Rangers n’a pas pu garder l’avance. Leur rotation remaniée a commencé à s’effondrer. Leur équipe de lanceurs est entrée mercredi avec une MPM de 5,63 au cours des 30 derniers jours, soit 3 sur 13 en chances d’arrêt au cours de cette séquence. Une fin d’août dévastatrice s’est transformée en un début de septembre de mauvaise qualité.

Tout au long de la spirale, Scherzer est resté un point positif. Il avait accordé trois points ou moins lors de sept de ses huit départs en tant que Ranger, ce qui rend son absence d’autant plus calamiteuse pour une rotation texane qui a obtenu six manches d’un partant à deux reprises au cours des 14 derniers matchs.

Jon Gray a une MPM de 7,13 au cours de ses quatre derniers départs. Eovaldi, qui ressemblait à un concurrent de Cy Young à la pause, a lancé 9,2 manches en seconde période de la saison. Montgomery, qui avait une MPM de 2,30 en août pour les Rangers, avait accordé 11 points au cours de ses deux premiers départs en septembre avant de rebondir de manière importante avec sept manches blanchies mercredi.

Désormais, la perte de Scherzer crée un énorme poste vacant, qui devra probablement être comblé par Heaney, Martín Pérez ou Cody Bradford, qui ont tous récemment servi comme releveurs. Les Rangers auraient pu s’attendre à ce que leurs atouts les mènent à leur première participation aux séries éliminatoires en sept ans. Mais pour que leur saison soit sauvée, il incombe désormais à leur attaque renaissante.

Même en désavantage numérique, l’alignement du Texas a déclenché le récent revirement, enregistrant 38 points au cours d’une séquence de cinq victoires consécutives. L’absence de García a motivé l’ajout du meilleur espoir Evan Carter, qui semble prêt à saisir cette opportunité. Les All-Stars Seager et Marcus Semien arborent chacun un OPS supérieur à 1 000 en septembre, un mois qui pourrait éventuellement voir le retour de Jung et García.

Le sprint pour une place en séries éliminatoires ne sera pas de plus en plus facile. Un match sépare les trois meilleures équipes de l’AL West, tandis que les Rangers, les Mariners et les Blue Jays sont tous à 1,5 match les uns des autres pour les deux dernières places de wild card. (L’équipe qui occupe la deuxième place dans l’AL East – les Rays et les Orioles entament une série de quatre matchs jeudi sur FOX – occupera presque certainement la première place des jokers.)

L’absence de Scherzer rendra ce voyage, ainsi que la navigation en séries éliminatoires, considérablement plus délicat pour les Rangers. Ce n’est pas la liste ou la rotation qu’ils s’attendaient à aligner. Mais l’offensive recommence à fredonner, les récentes performances de Montgomery et Dunning sont encourageantes, et avec 17 matchs à jouer, tout ce pour quoi les Rangers ont payé reste à portée de main.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .