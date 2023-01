Comment la blessure au pied de Tomas Nosek affecte les Bruins, des échanges aux changements d’alignement

BRIGHTON, Mass. – Si une équipe peut survivre un mois sans son centre n ° 4, ce sont les Bruins. Ils ont été privés de Jake DeBrusk, leur ailier droit numéro 1, au cours des huit derniers matchs. Ils n’ont perdu qu’une seule fois.

Donc, le fait que Tomas Nosek devrait manquer quatre semaines en raison d’une fracture non déplacée au pied gauche ne va pas torpiller les meilleurs Bruins. Le joueur de 30 ans s’est blessé le 19 janvier contre les Rangers lorsqu’il a bloqué un tir sur réception de K’Andre Miller. Nosek a terminé le match et a joué 13:18, dont 2:30 en désavantage numérique, la plupart de tous les attaquants.

Nosek est le 11e meilleur marqueur parmi les attaquants de l’équipe avec huit points. Il se classe neuvième à l’attaque pour le temps de glace moyen par match (12:29). Les Bruins, à 13 points d’avance sur les Maple Leafs, deuxièmes, ne sont pas en danger de céder le territoire divisionnaire.

L’absence d’un mois de Nosek n’enverra pas non plus le directeur général Don Sweeney se précipiter pour faire un échange. Joona Koppanen obtiendra la première chance de remplir la position de quatrième ligne dimanche contre les Sharks entre Nick Foligno et AJ Greer. Situationnellement, Foligno, Pavel Zacha et Trent Frederic sont disponibles pour jouer au milieu.

Pendant ce temps, Brandon Carlo – qui a également retiré une rondelle du pied contre les Rangers – s’est entraîné samedi sans limites. Selon l’entraîneur Jim Montgomery, le tir d’Adam Fox a frappé Carlo sur un nerf, ce qui a empêché le défenseur de revenir. Carlo devrait être disponible dimanche.

Pourtant, Nosek remplit un rôle, quoique complémentaire. Il était le seul centre gaucher à temps plein. Le temps de glace moyen de Nosek en désavantage numérique de 2:39 par match était le deuxième parmi les attaquants, derrière seulement Charlie Coyle (2:43), son principal partenaire en désavantage numérique.



Jake Leschyshyn et Tomas Nosek. (Bruce Bennett / Getty Images)

Le mois prochain, alors, aidera à dicter la façon dont les Bruins procéderont avant la date limite des échanges du 3 mars et en séries éliminatoires.

Sur le plan commercial, Bo Horvat serait la cible la plus médiatisée, quel que soit le statut de Nosek. Comme Nosek, il est un centre gaucher. Contrairement à Nosek, Horvat est un briseur de jeu offensif. Les 30 buts du capitaine de Vancouver le placent au sixième rang de la ligue.

L’astuce, bien sûr, est de faire fonctionner une acquisition Horvat. Aussi bon que soit l’ajustement, faire venir Horvat serait un défi sous tous les angles, qu’il s’agisse de tenir compte de sa valeur annuelle moyenne de 5,5 millions de dollars, de répondre aux exigences commerciales des Canucks ou de signer le centre pour une extension.

Les Bruins échouent dans toutes les catégories. Une fois que DeBrusk sortira de la réserve des blessés à long terme, ils devraient être tout près du plafond. Non seulement les Canucks devraient conserver une partie du salaire de Horvat, mais ils devraient également être prêts à récupérer de l’argent supplémentaire. Cela aurait un coût, comme un choix ou une perspective.

À cette fin, les Bruins n’ont pas beaucoup d’avenir pour rivaliser sur le marché haut de gamme. Mis à part Fabian Lysell et Mason Lohrei, leurs deux meilleurs espoirs, il est difficile d’identifier un jeune qui ferait bouger l’aiguille de Vancouver.

Ensuite, il y aurait l’astuce d’étendre Horvat. Cela a été la préférence de Sweeney dans les transactions précédentes, de Charlie Coyle à Taylor Hall en passant par Hampus Lindholm. Mais les Bruins font déjà face à des réserves de liquidités limitées en raison du salaire qu’ils ont prévu pour David Pastrnak. Frederic et Jeremy Swayman seront agents libres restreints à la fin de l’année. Les Bruins pourraient également faire l’objet de pénalités de dépassement en 2023-24 en raison des primes de performance dues à Patrice Bergeron et David Krejci.

La transaction la plus facile serait donc une transaction dans la catégorie de profondeur pour renforcer les six derniers. À ce stade, les Bruins se sont demandé si Koppanen pouvait être le premier en séries éliminatoires. Ce sera sa chance de mettre en place une poignée de jeux pour servir de terrain d’essai.

“C’est bon pour lui”, a déclaré l’entraîneur Jim Montgomery. “Et c’est bon pour nous de savoir, ‘Avons-nous un gars qui peut faire ça tous les jours et ajouter à notre profondeur en séries éliminatoires?’ Évidemment, nous envisageons cela pour cette année. Ensuite, nous envisageons la route pour l’année prochaine.

Si Koppanen ne répond pas à leurs attentes, cela pourrait convaincre la direction de faire appel à une aide extérieure. Nick Bonino, par exemple, devrait être disponible en location depuis San Jose. Bonino est un centre gaucher expérimenté avec de nombreux représentants du PK.

En interne, la blessure de Nosek peut donner à Marc McLaughlin un look haut de gamme. McLaughlin peut jouer au centre et à l’aile droite. Il a eu un impact immédiat dans la LNH l’an dernier après avoir quitté le Boston College.

Certaines équipes auraient désespérément besoin de renforts externes si deux de leurs attaquants étaient absents pendant des semaines. Mais les Bruins ne sont pas pressés de remplacer DeBrusk et Nosek. Leur fiche de 36-5-4 leur a donné le luxe du temps.

(Photo du haut : Ethan Miller / Getty Images)