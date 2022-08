Comment la blague sur l’abattage d’agneau de Gordon Ramsay explique notre relation confuse avec la viande

Note de l’éditeur, 2 août 2022 : cet article a été initialement publié en février 2022 et mis à jour le 2 août.

La semaine dernière, le célèbre chef Gordon Ramsay a publié une vidéo TikTok de lui-même grimpant dans un enclos d’agneaux en disant: “Je vais te manger!” Il s’est frotté les mains en disant « miam, miam, miam, miam » et a demandé : « Lequel va au four en premier ? » Il a pointé du doigt un agneau, a dit “vous”, puis s’est exclamé que c’était “l’heure du four”.

La vidéo effrontée a suscité de nombreux émojis de rire et des commentaires de fans sur la blague (en 2006, Ramsay a demandé à un concurrent de son émission télévisée “Hell’s Kitchen” de la sauce à l’agneau, qui est devenue un mème). Mais de nombreux commentateurs ont également été dérangés, affirmant que la vidéo était triste, que Ramsay l’avait perdue ou qu’ils avaient perdu le respect de Ramsay à cause de son insensibilité apparente envers les mignons petits agneaux.

La vidéo et les réactions qu’elle a suscitées sont un exemple frappant de ce que les psychologues ont surnommé « le paradoxe de la viande » : la dissonance mentale causée par notre empathie pour les animaux et notre désir de les manger.

Les psychologues australiens Steve Loughnan, Nick Haslam et Brock Bastian ont inventé le terme en 2010, le définissant comme le “conflit psychologique entre la préférence alimentaire des gens pour la viande et leur réponse morale à la souffrance animale”. Nous sympathisons avec les animaux – après tout, nous sommes nous-mêmes des animaux – mais nous sommes également câblés pour rechercher des aliments riches en calories et en énergie. Et pour la majeure partie de l’histoire humaine, cela signifiait de la viande.

Face à cette dissonance, nous essayons de la résoudre de plusieurs façons. Nous minimisons la sensibilité des animaux ou faisons la lumière sur leur abattage (comme l’a fait Ramsay), nous déformons nos habitudes alimentaires (ou rejetons complètement la responsabilité personnelle), ou nous jugeons le comportement des autres afin de revendiquer la haute moralité, comme certains des commentateurs de Ramsay l’ont fait (même s’ils mangent probablement de la viande eux-mêmes).

Mais le paradoxe de la viande n’éclate pas seulement lorsqu’il est en jeu dans la culture pop ; c’est une caractéristique de notre vie quotidienne, que nous y prêtions attention ou non.

Près d’un adulte américain sur quatre déclare aux sondeurs qu’il réduit sa consommation de viande, tandis que le pays établit de nouveaux records de consommation de viande par habitant. Nous abhorrons le traitement des animaux dans les fermes industrielles, où 99 % de la viande aux États-Unis est produite, mais nous n’aimons pas les végétaliens. Et même ceux d’entre nous qui disent être végétariens ou végétaliens déforment souvent la vérité.

Le paradoxe de la viande est également le sujet et le titre d’un livre récent de Rob Percival, responsable de la politique alimentaire à la Soil Association, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui préconise les pratiques d’agriculture biologique, un meilleur bien-être animal et une consommation de viande réduite.

Je voulais parler à Percival parce qu’il est une incarnation ambulante du paradoxe de la viande. Il passe ses journées à faire campagne contre l’agriculture animale industrialisée tout en insistant sur le fait que les animaux devraient toujours jouer un rôle dans notre système agricole et alimentaire, bien que beaucoup plus petit et plus humain.

Percival est assez sympathique à la cause végétalienne, allant jusqu’à qualifier l’abattage d’animaux de « meurtre », mais n’est pas lui-même végétalien et n’hésite pas à critiquer les excentricités et les exagérations du mouvement végétalien. Et il est gravement inquiet de ce qui arrivera au monde si l’humanité ne parvient pas à résoudre le paradoxe de la viande. Le régime alimentaire riche en viande de l’Occident est un accélérateur majeur de la crise climatique qui montre peu de signes de ralentissement, et ce régime est déjà exporté vers le reste du monde.

Ainsi, dans un effort pour démêler le paradoxe de la viande, Percival s’est entretenu avec des agriculteurs, des anthropologues, des psychologues et des militants pour mieux comprendre la relation désordonnée, compliquée et millénaire de l’humanité avec les animaux que nous chassons et élevons pour nous nourrir.

Le paradoxe de la viande en nous

Percival a découvert que le paradoxe de la viande n’est pas seulement un produit de l’élevage animalier industrialisé moderne, mais une lutte psychologique qui remonte à nos premiers ancêtres. Ces sculptures d’animaux et ces peintures rupestres réalisées il y a des dizaines de milliers d’années ? Ils peuvent être plus que de simples griffonnages d’homme des cavernes.

“C’est en partie spéculatif, mais divers chercheurs ont fait valoir que ceux-ci fournissent la preuve d’une réponse rituelle à la consommation animale qui pourrait bien avoir été enracinée dans ces émotions dissonantes, ce sens éthique en conflit”, a déclaré Percival. “Il y a un profond dilemme moral posé par le meurtre et la consommation d’animaux.”

Mais le paradoxe de la viande s’est intensifié à l’ère moderne. L’une des études fondatrices de la littérature sur le paradoxe de la viande, m’a dit Percival, était celle publiée par les psychologues Loughnan, Haslam et Bastian en 2010. Ils ont donné des questionnaires à deux groupes, et pendant que les sujets remplissaient leurs réponses, un groupe recevait des noix de cajou à grignoter tandis que l’autre groupe recevait du bœuf séché. Les enquêtes demandaient aux participants d’évaluer la sensibilité et l’intelligence des vaches et leur préoccupation morale pour une variété d’animaux, tels que les chiens, les poulets et les chimpanzés.

Les participants qui ont mangé le bœuf séché ont qualifié les vaches de moins sensibles et moins conscientes – et ont étendu leur cercle de préoccupation morale à moins d’animaux – que le groupe qui a mangé les noix de cajou.

“Le fait de penser aux capacités mentales d’une vache tout en mangeant une vache avait créé ces émotions dissonantes sous la surface, ce qui avait faussé leur perception de manière très importante”, a déclaré Percival.

Même l’exposition à des végétariens ou végétaliens stricts peut susciter un “engagement accru envers les justifications pro-viande”, déclare Percival à propos d’une étude. Cela pourrait expliquer pourquoi nous voyons la consommation de viande par habitant augmenter en parallèle avec les taux de véganisme et de végétarisme.

L’un des passages les plus drôles et les plus révélateurs du livre détaille une rencontre entre Percival et Charles Way, responsable de l’assurance qualité des aliments pour KFC au Royaume-Uni et en Irlande. Après que Way ait dit à Percival à quel point il est fier des normes de bien-être animal de KFC, Percival demande à Way : “Si vous saviez que vous alliez renaître en tant que poulet, préféreriez-vous vraiment naître dans une ferme de la chaîne d’approvisionnement de KFC, plus que dans une autre ferme au Royaume-Uni ? »

Way affirme que les normes de l’entreprise sont supérieures à la norme de l’industrie (ce qui ne veut pas dire grand-chose), mais dit ensuite que cela ne ferait aucune différence, “donc non”. Percival essaie à nouveau : “Si vous saviez que vous alliez renaître en tant que poulet, pensez-vous que vous mangeriez moins de poulet ?”

Selon le récit de Percival, Way ne répond tout simplement pas.

Confrontés à ces émotions dissonantes à travers des reportages sur la dure réalité de l’élevage industriel, nous essayons de les nier, en dissociant la viande de notre assiette de l’animal qui l’a produite, et ce faisant, en privant les animaux de leur sensibilité et de leur intelligence.

Nous créons aussi des mythes pour justifier notre relation avec les animaux. L’un des plus populaires est le “contrat ancien”, qui ressemble à ceci : les animaux nous donnent leur viande, et en échange, nous leur donnons la domestication et donc une opportunité de réussir évolutivement. Ce concept a été inventé par l’écrivain scientifique Stephen Budiansky en 1989 et a été vanté par les écrivains culinaires Michael Pollan et Barry Estabrook, ainsi que par l’emblématique scientifique du bien-être animal Temple Grandin.

Pollan et Estabrook ne tolèrent pas l’élevage industriel d’animaux modernes, et Estabrook dit que c’est une violation de cet ancien contrat. Cependant, “il y a une tromperie flagrante au cœur de notre ancien contrat”, écrit Percival : “Aucun animal individuel n’a consenti aux termes de l’accord”.

Nous utilisons également le langage pour obscurcir ; une étude a révélé que remplacer « abattre » ou « tuer » par « récolter » réduisait la dissonance, et que remplacer « bœuf » et « porc » sur les menus des restaurants par « vache » et « cochon » générait plus d’empathie pour les animaux. L’ajout d’une photo d’un animal à côté du plat a encore accru l’empathie, tout en rendant les plats végétariens plus attrayants pour les participants à l’étude.

Percival dit que le paradoxe de la viande peut être trouvé à travers les cultures et les périodes, et qu ‘«il n’y a pas de culture dans laquelle les aliments végétaux posent problème de la même manière».

Le paradoxe de la viande dans nos institutions

Le paradoxe de la viande est tout aussi actif dans nos institutions qu’en nous-mêmes.

Le livre de Percival s’ouvre sur une visite du Natural History Museum de Londres, où des expositions racontent l’histoire de la perte d’habitat des animaux et les effets du changement climatique sur la faune. Mais ensuite, lorsque vous visitez le restaurant du musée, “vous pourriez être servi de la nourriture qui a directement contribué à toutes ces crises”, a déclaré Percival. (La production de viande est l’une des principales causes de perte d’habitat, car de vastes étendues de forêt sont défrichées pour faire pousser du soja et d’autres cultures pour nourrir les animaux d’élevage.)

Finalement, le musée a changé son menu – proposant des plats à base de plantes, de la viande de bien-être et des aliments biologiques – après une campagne de pression de Percival.

Cette histoire a eu une fin heureuse, mais je crains que le paradoxe de la viande ne se durcisse en nous-mêmes et dans nos institutions à mesure que la viande deviendra plus d’eau pour la guerre culturelle, comme lorsque certains républicains ont paniqué à cause d’une histoire inventée que le Green New Deal serait entraîner une «interdiction des hamburgers». Pour surmonter cela, soutient Percival, nous devons trouver un terrain d’entente dans le débat sur la viande.

“Nous avons besoin d’agriculteurs progressistes et d’omnivores pour tenter de désamorcer les tensions avec les végétaliens et les militants pour les animaux, et nous avons besoin de végétaliens qui disent:” D’accord, la première étape consiste à éliminer progressivement les systèmes industriels et à se concentrer sur un meilleur bien-être animal “”, a-t-il déclaré. m’a dit. “Et si vous pouvez obtenir un groupe démographique suffisamment important pour revendiquer ce terrain d’entente, alors nous pourrions voir des progrès.”

Le juste milieu est un endroit difficile à trouver dans un monde de plus en plus polarisé. Mais il y a des signes de progrès : chaque fois que les électeurs ont le choix d’interdire les cages pour les poules ou les cochons, ils votent oui, et la viande végétale s’est généralisée ces dernières années.

Et comme une réglementation plus audacieuse, comme une taxe sur la viande, serait politiquement toxique en ce moment, le changement doit commencer par nous.

“Je ne suis pas d’avis que les individus peuvent résoudre tout cela par eux-mêmes ou que c’est la seule responsabilité des consommateurs de réparer le système alimentaire”, a déclaré Percival. « Mais en même temps, je suis d’avis que nos propres choix sont influents. Ils contribuent à établir des normes sociales. Et vous avez besoin de ce type de mobilisation de masse avant que le changement politique ne devienne viable, avant de pouvoir forcer les entreprises à changer.

Et pour y arriver, nous devons d’abord réfléchir au paradoxe de la viande en nous-mêmes, ce qui nous permettrait, dit-il, de “voir notre sorte de complicité et d’enchevêtrement dans tout cela et de comprendre ce que cela pourrait signifier de commencer à nous démêler”.

Changer notre alimentation est l’une des actions les plus efficaces que nous puissions poser pour le climat, mais c’est aussi l’une des plus personnelles, comme en témoigne l’influence profonde du paradoxe de la viande. Mais nous libérer de sa dissonance pourrait vraiment nous aider à sortir de certaines des crises dans lesquelles nous nous trouvons – si nous sommes prêts à y faire face.