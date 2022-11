Comment la blague aléatoire de Conan O’Brien est devenue le slogan de The Rock à la WWE

L’ancien animateur de Tonight Show, Conan O’Brien, a affirmé qu’il était responsable d’au moins un des slogans de Dwayne “The Rock” Johnson au fil des ans. S’exprimant lors du Howard Stern Show, O’Brien a expliqué la même chose et tout s’est réuni ou “L’un des moments dont je suis le plus fier dans la comédie, c’est que je baisais beaucoup avec les scénaristes”, a-t-il déclaré. De plus, il a ajouté: “J’entrais dans la pièce et je disais:” Calmez-vous, idiots! Et je continuerais ces longues diatribes. L’une de mes critiques que j’ai inventée était tellement stupide, mais j’aimais bien que si un écrivain disait quelque chose que je n’aimais pas, je disais : « Pourquoi n’irais-tu pas prendre un bon grand verre de jus de tais-toi, d’accord ?”

Il a en outre expliqué que l’un de ces écrivains était Tommy Blacha. Il est ensuite parti travailler pour la WWE en tant que directeur créatif en 1999. C’est à ce moment-là que le dénigrement d’O’Brien a été rendu célèbre par The Rock. C’est arrivé lors d’un segment en coulisses avec Michael Cole.

L’écrivain a également fait l’éloge d’O’Brien comme “l’un des plus grands auteurs de comédie avec qui j’ai jamais travaillé”. Voici la vidéo :

La vidéo est maintenant devenue virale et a réussi à recueillir plus de 760 000 vues. « Décidément, Conan est un tel génie qu’il a écrit sur les Simpsons, a animé le meilleur talk-show de fin de soirée de tous les temps et a alimenté les répliques de The Rock pour la WWE. Ils n’enseignent pas ça à Harvard !”, a commenté un utilisateur de YouTube. Une autre personne a écrit : “J’adore son humilité. Il minimise totalement son accomplissement tout en construisant tout le monde autour de lui, indépendamment de leurs diplômes d’études formelles.”

“Conan est peut-être le plus grand esprit comique d’une génération, mais reste si humble que tout le monde peut réellement s’imaginer, peu importe ses antécédents, son éducation ou même n’avoir rien à voir avec le secteur de la comédie, avoir une conversation réelle avec lui en personne”, a commenté un autre utilisateur de YouTube.

