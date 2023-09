Comment la Bible a-t-elle été créée ? Un cinéaste explore la preuve et la véracité de la parole de Dieu

La Bible – le livre le plus vendu au monde – a façonné les cultures et les sociétés pendant des millénaires, mais que sait-on de ses origines ?

Un nouveau documentaire de CBN Films, «Oracles de Dieu : l’histoire de l’Ancien Testament» s’appuie sur des reconstitutions, des interviews d’experts et des visuels époustouflants pour aider à donner vie à l’histoire de la Bible, la réalisatrice Erin Zimmerman expliquant comment Dieu a placé le projet dans son cœur.

Le cinéaste se souvient avoir regardé des documentaires passés sur la Bible et avoir rapidement réalisé une prise de conscience importante.

« Je n’en ai pas trouvé un que je pensais être doctrinalement correct, ou d’un point de vue chrétien, ou même historiquement correct », a déclaré Zimmerman. « Ils semblaient tous partir du point de vue que le texte de la Bible est corrompu, qu’il y avait une certaine chicane dans le choix des livres, et que c’était pour influencer politique, et toutes ces choses. »

Consciente de la nécessité d’un documentaire honorant la Bible avec vérité et érudition, elle a décidé de se concentrer sur les « faits sans agenda ». Et c’est comme ça que «Oracles de Dieu» est né.

Alors que Zimmerman se plongeait dans la Bible, elle réalisa rapidement que la formation de l’Ancien Testament était relativement rapide et solidifiée.

« Le canon du Nouveau Testament, alors qu’il a fallu environ 300 ans pour se développer, l’Ancien Testament, ou canon de la Bible hébraïque, a été assez rapide », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas vraiment eu de conflits. Le peuple juif… ils ont en quelque sorte accepté les livres au fur et à mesure qu’ils arrivaient.

En plus du fait que les livres présentés dans l’Ancien Testament étaient bien accueillis, elle était également captivée par autre chose.

« Ce qui m’a vraiment frappé, c’est la continuité du texte », a déclaré Zimmerman. « Et cela n’aurait vraiment pas pu être prouvé avant 1947, lorsque les manuscrits de la mer Morte ont été découverts. »

Le réalisateur a déclaré que le film explore comment le Livre d’Isaïe – le seul rouleau entièrement complet parmi les manuscrits de la mer Morte – est une norme qui remonte à avant la vie du Christ. Avant sa découverte, la copie la plus ancienne d’Isaïe remontait à l’an 1 000 après JC, mais l’ancienne version présentait la continuité susmentionnée.

« Quand ils ont découvert le rouleau d’Isaïe en 1947, ils ont fait des comparaisons et ont constaté que les deux textes sont identiques à 95 %, et que les 5 % restants peuvent être attribués à des différences de grammaire et d’orthographe sur mille ans. »

Ce fait remarquable rend la Bible particulièrement fiable.

« Ce que disent nos experts, c’est que la Bible est le plus stable de tous les textes anciens qui existent », a ajouté Zimmerman. « Et nous en avons la preuve dans les manuscrits de la mer Morte. »

Zimmerman a dit : «Oracles de Dieu» emmène les spectateurs dans un voyage remarquable de compréhension de l’histoire unique de la Bible, le projet ayant également un impact profond sur son propre parcours de foi.

La cinéaste a déclaré qu’elle avait grandi dans l’église, fréquentant des écoles et des universités chrétiennes. Mais le film a ouvert « une toute nouvelle voie » pour prouver les convictions qu’elle avait toujours défendues.

Malgré sa confiance persistante dans la vérité biblique, elle ne disposait pas auparavant des réponses nécessaires pour répondre à diverses questions. Après le projet, elle a déclaré qu’elle était désormais capable de défendre la véracité des Écritures.

« Je vois pourquoi nous devons avoir ces preuves, parce qu'il y a toutes sortes d'allégations à leur encontre », a déclaré Zimmerman. « Et je pense que cela m'a vraiment montré… en tant que chrétiens… la Bible dit que nous devons être prêts à toujours avoir une réponse concernant notre foi. »

Elle espère que les gens regarderont le film et repartiront avec la confirmation que « la Bible n’est pas un texte corrompu ». Zimmerman se prépare également pour un deuxième volet des « Oracles de Dieu », qui se concentrera sur le Nouveau Testament. Et le troisième film se concentrera sur la « création du canon ».

En savoir plus sur «Oracles de Dieu : l’histoire de l’Ancien Testament.»