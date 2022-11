Comment la belle-mère tueuse d’Arthur Labinjo-Hughes a révélé sa culpabilité d’avoir torturé à mort un garçon de 6 ans avec ses larmes de crocodile

C’est le moment écœurant que le meurtrier d’Arthur Labinjo-Hughes a révélé sa culpabilité d’avoir tué le jeune avec des larmes de crocodile.

Arthur, six ans, a été torturé, empoisonné avec du sel et affamé par son père Thomas Hughes et sa belle-mère Emma Tustin.

Emma Tustin pourrait être vue en train de faire semblant de pleurer

Le monstre a assassiné Arthur Labinjo-Hughes Crédit : PA

Le couple diabolique a mené une “campagne de cruauté” malade contre le jeune au cours de ses derniers mois tragiques dans leur maison de Solihull.

Il a été isolé pendant 14 heures par jour et forcé de dormir par terre dans une lutte brutale qui correspondait à la « définition médicale de la torture des enfants ».

Il a également été empoisonné avec tellement de sel qu’il était trop faible pour même se battre lorsque Tustin l’a battu à mort en juin 2020.

Des images effrayantes de la caméra corporelle ont montré Tustin en train de pleurer alors qu’elle affirmait aux officiers qu’Arthur avait saccagé la maison et l’avait battue au cours des six derniers mois.

On peut la voir s’essuyer les yeux alors qu’elle essaie de convaincre les officiers qu’elle n’est pas responsable de la mort d’Arthur.

Mais l’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, a révélé les signes révélateurs que le monstre a simulé sa tristesse.

Il a déclaré à The Murder of Arthur Labinjo Hughes: A Fake It Special : “Il n’y a pas de tristesse là-bas, elle fait quelques reniflements secs.

“Elle fait semblant d’essuyer des larmes qu’on ne voit même pas de près, pas d’humidité autour des yeux, mais elle essaie d’imiter la tristesse.”

Tustin a affirmé qu’Arthur “avait donné un coup de tête au sol à quatre pattes” et “s’était cogné la tête trois ou quatre fois”.

Elle a ajouté: “Il s’est cogné la tête trois ou quatre fois. Évidemment, je l’ai juste ramassé.

“Il s’est assommé. Je l’ai soulevé, je l’ai mis sur le canapé, je lui ai versé de l’eau dans la bouche.”

On entend alors Tustin accuser le petit Arthur de “battre son père” et dire qu’il “a brisé cette maison en morceaux”.

Elle a même affirmé qu’Arthur lui avait dit qu’il demanderait à sa “vraie maman” de la tuer et a affirmé que le jeune frêle et affamé l’avait frappée.

Mais le Dr Lansley dit : “Quand quelqu’un me dit qu’il y a un coup de tête, c’est [mimics headbutting action]c’est un coup de tête sur le front.

“Il a six ans et elle doit mesurer un mètre soixante-dix, alors qu’est-ce qu’il te donne, tes tibias, tes genoux, ça ne va pas, ça semble être fabriqué.”

FIN BRUTALE

Le corps frêle et squelettique d’Arthur était couvert de 130 ecchymoses et il a subi 93 blessures différentes, notamment sur la tête, les bras, les jambes, les pieds et le torse.

De manière effrayante, ses derniers mois sur terre ont été capturés dans des clips audio et des enregistrements déchirants réalisés par Tustin et Hughes.

On pouvait entendre Arthur gémir dans un enregistrement de 23 secondes “personne ne m’aime” et “personne ne va me nourrir”.

Des séquences vidéo ont également montré Arthur quelques heures avant sa mort en se réveillant sur le sol du salon.

Le jeune émacié serait si frêle qu’il pouvait à peine ramasser sa literie.

Dans un autre clip obsédant, Tustin et Hughes peuvent être vus en train de manger de la glace sur le canapé par une chaude journée étouffante tandis qu’Arthur rôtissait dans le couloir dans une combinaison moelleuse.

La psychologue judiciaire Kerry Danes a déclaré à l’émission : « C’est plus que de la négligence, c’est de la famine mais avec un élément vraiment aggravé.

“Il y a quelque chose de vraiment sadique qui n’existe pas, en permettant à l’enfant de regarder tout le monde profiter de ces friandises, mais pourtant, il n’est pas autorisé à en avoir.

“Le message est:” tu es mauvais, tu ne mérites pas ça et nous allons le faire devant toi et tu ne peux pas penser à ce que tu manques “.

“Il y a un élément d’apprécier son inconfort, il y a vraiment, un élément important d’apprécier son inconfort.”

VIL COUPLE

Au cours d’un long procès, les jurés ont appris comment Arthur était autrefois “chéri de tous” alors qu’il vivait avec son père dans une annexe dans le jardin de ses grands-parents paternels.

Il avait été confié à son père après que sa mère eut été emprisonnée pendant 18 ans pour avoir poignardé à mort son petit ami.

Mais sa vie “stable” a commencé à tourner en spirale lorsque Hughes s’est lancé dans une relation avec Tustin.

En raison du verrouillage national, le couple a emménagé dans la maison de Tustin à Shirley avec Arthur – déclenchant un tsunami d’abus qui s’est terminé par l’extinction cruelle de la vie du garçon.

Arthur avait été vu par des travailleurs sociaux deux mois seulement avant sa mort, mais ils n’ont trouvé aucun problème de sauvegarde.

Une cause de décès a été donnée comme “un traumatisme crânien infligé par un adulte” compatible avec le fait d’avoir été “vigoureusement secoué et sa tête cognée à plusieurs reprises contre une surface dure”.

Les médecins ont découvert qu’il avait plus de six cuillères à soupe de sel dans son système – le niveau le plus élevé qu’un médecin ait jamais vu.

Le montant était si important que l’hôpital a d’abord cru que ses machines étaient en panne.

En plus de souffrir de 93 zones de blessures, Arthur avait également 25 sites d’ecchymoses sur son cuir chevelu, son visage et son cou, ce qui soulevait «de sérieuses inquiétudes concernant des blessures non accidentelles».

Il a également été découvert que le jeune avait 20 zones d’ecchymoses sur les bras et huit sur la poitrine et le ventre.

Dans son discours de clôture, le procureur Jonas Hankin QC a déclaré que Tustin et Hughes avaient suivi “un cours systématique de conduite conçu pour terroriser, dégrader, négliger et nuire à Arthur physiquement et psychologiquement”.

Il a ajouté: “Ensemble, ils l’ont dénigré et avili, ils l’ont déshumanisé.”

“Wicked” Tustin a été reconnu coupable de meurtre tandis que “impitoyable” Hughes a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Elle a été emprisonnée à perpétuité avec un minimum de 29 ans tandis que la peine de Hughes a été portée cette année à 24 ans de prison.

Le Dr Lansley a déclaré: «Nous avons Hughes le vrai père, il a alimenté et permis cette situation, il a permis que cela se produise, et Tustin est une belle-mère qui a essayé de rejeter la faute sur une fillette de six ans pour son incapacité à gérer son comportement.

«Nous avons évolué en tant que parents pour prendre soin de nos enfants, je mourrais pour mes enfants, la plupart des gens le feraient, mais rester là et laisser votre enfant être maltraité et mourir.

“Maintenant, Tustin, c’est une belle-mère, même en parler me rend émue, mais la rationalisation du mauvais comportement est une mauvaise défense, c’est déchirant de voir des parents qui laisseront cela se produire.”

Tustin a tenté de blâmer Arthur après son effondrement

Le couple maléfique s’est moqué de la glace pendant qu’Arthur rôtissait dans le hall

Tustin a été emprisonné à vie pour meurtre

Hughes a été reconnu coupable d’homicide involontaire