Comme un vrai Bélier, Selena était fougueuse, confiante et vive. Il est donc logique que son style de maquillage signature soit tout aussi audacieux.

Lorsque la chanteuse montait sur scène et balançait ses hanches d’un côté à l’autre dans l’une de ses tenues emblématiques, elle portait toujours une lèvre rouge électrisante pour aller avec. En fait, beaucoup de ses microphones étaient taché de couleur cramoisie, y compris le micro qu’elle a utilisé pour son concert record de Houston Astrodome en 1995.

L’un des rouges préférés de Selena était le rouge à lèvres de Chanel Beauty à l’ombre Brick. Malheureusement, la marque a depuis arrêté le produit. Cependant, selon Séduire, MAC Cosmetics » Rouge russe (19 $) et Alors Chaude (19 $) faisaient également partie de ses favoris. Et heureusement, ils sont toujours disponibles pour faire du shopping.

Pour obtenir l’application parfaite, le magazine rapporte que Selena a utilisé les crayons à lèvres de MAC Cosmetics Cerise (18 $) et Acajou (18 $).

Bien que la chanteuse de « Si Una Vez » soit connue pour porter du rouge à lèvres, Suzette a révélé à E! News en avril que sa sœur a également tourné vers des «tons plus clairs». Suzette a souligné: « Si vous regardez ses photos plus anciennes, où elle a les cheveux tirés en arrière, elle a le maquillage le plus léger, normal et quotidien. C’était son look de tous les jours. »

Une teinte plus claire l’étoile Tejano fréquemment utilisée, par un Compte de fan Instagram qui partageait des photos du Selena Museum à Corpus Christi, Texas, provenait de la pharmacie: Revlon Softsilver Rose (4,97 $), un rose givré. C’est une couleur qu’elle a revêtue à l’Astrodome de Houston en 1993.