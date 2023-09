Comment la bataille pour les élections générales a commencé cette semaine alors que Rishi a jeté la prudence au vent

UNE SEMAINE, c’est long en politique, comme le dit le vieil adage, mais deux semaines peuvent vraiment changer le temps.

Lorsque le Parlement est revenu de ses longues vacances d’été, les députés travaillistes étaient en colère et les ministres conservateurs étaient désespérés.

Rishi Sunak – qui a visité une université agricole près de Chelmsford, dans l’Essex – a clairement indiqué cette semaine qu’il ne s’effondrerait pas sans se battre. Crédit : AP

Vingt points derrière dans les sondages, la plupart des conservateurs se lamentaient aux Communes et étaient convaincus que le jeu était fini et que les élections de l’année prochaine étaient courues d’avance et sanglantes.

Sir Keir Starmer a procédé à un remaniement astucieux de sa meilleure équipe, et après un mois d’août de chaos gouvernemental aux frontières et dans les salles de classe, il n’y avait qu’une seule équipe qui souriait : les rouges.

Mais alors que les députés repartent pour la saison des conférences du parti – probablement la dernière avant que le pays ne se rende aux urnes – ce sont les Bleus qui ont un élan dans leur démarche.

Et il est clair que Rishi Sunak ne s’effondrera pas sans se battre – il donnera le coup d’envoi de la campagne électorale générale en faisant fi de toute prudence.

Craignant, même par ses plus grands partisans, d’être trop réticent à prendre des risques et trop technocratique, Sunak s’est libéré des chaînes cette semaine en déchirant les objectifs irréalistes de zéro net de la Grande-Bretagne.

Trahison du Brexit

Le chef du parti conservateur, Greg Hands – qui mène deux campagnes électorales partielles cruciales – a rapporté au numéro 10 que la baisse des verts était « un coup sûr ».

Jeudi soir, l’assistant principal de Sunak, Liam Booth Smith – pas célèbre pour son attitude souriante – a fait son débriefing hebdomadaire aux filateurs.

Un présent a déclaré: « C’était le plus optimiste que nous ayons été depuis très longtemps après des moments assez merdiques. »

Et il a juré que le Premier ministre commençait tout juste à entreprendre une grande refonte politique qui mettrait en colère les « types de commentateurs sur Twitter ».

Avec ce qui a été surnommé le « Bazball politique » dans le n°10 – après les tactiques extrêmement risquées mais très gratifiantes de l’équipe de cricket d’Angleterre cet été – Sunak insiste sur le fait qu’il y a plus à venir.

HS2 est susceptible d’être réduit en raison de coûts déraillés, et les discussions persistantes à Westminster se multiplient sur l’abolition des droits de succession mais sur l’augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​​​sur les ventes de résidences secondaires et les bénéfices sur les actions et les actions.

Mais les critiques n’ont pas tardé à souligner que grâce à la tactique controversée du Bazball, les Ashes ont fini par obtenir un match nul, aussi divertissant soit-il, avec certains des risques pris par le skipper Ben Stokes qui ont gravement mal tourné.

Mais alors que l’Australie était un adversaire redoutable, Sir Keir Starmer a perdu quelques prises ces derniers temps.

Finalement, levant le voile sur l’immigration, le patron travailliste s’est retrouvé dans le pétrin après avoir laissé entendre qu’il serait ouvert à un projet à l’échelle européenne visant à partager le fardeau de l’asile.

Malgré les gestes plus agressifs du Premier ministre, Sir Keir Starmer a perdu quelques prises ces derniers temps. Crédit : Getty

Un voyage à La Haye pour annoncer son projet de petits bateaux s’est retourné contre lui alors que la Grande-Bretagne deviendrait un « dépotoir » pour les migrants de l’UE.

Quelques jours plus tard, lors d’un love-in de gauche au Canada, il a assuré à un parterre d’élites libérales qu’il n’y aurait « aucune divergence » avec Bruxelles sous un gouvernement travailliste.

Et la même semaine à Paris, il a rencontré Emmanuel Macron – une démarche qui aurait été négociée par Tony Blair – au moment même où les Français vantaient le Royaume-Uni comme futur candidat « membre associé » de l’UE.

Les travaillistes ont insisté à la hâte sur le fait que ce n’était pas une solution, mais c’était de l’herbe à chat pour les ministres conservateurs qui ont été envoyés sur les ondes pour déclarer une trahison envers le Brexit.

Même s’il semble que Starmer se dirige vers des pièges à ours, ils sont de sa propre fabrication.

Il est clair que son instinct naturel, qu’il s’agisse d’immigration, de réglementation ou encore de lutte contre la criminalité, est de se tourner vers le continent.

Et les conservateurs pensent avoir trouvé le vainqueur en lui mettant Bruxelles au cou chaque semaine jusqu’au jour du scrutin.

Une attaque de campagne a été démentie par les stratèges conservateurs selon lesquels « plus de dette, plus d’impôts, plus d’Europe ».

Mais est-il surprenant que Starmer revienne dans sa zone de confort Remainer, quand on regarde qui le conseille ?

Le leader travailliste ne s’est pas seulement tourné vers Tony Blair – le triple vainqueur des élections du parti – pour obtenir des conseils, mais apparemment vers l’ensemble de son manuel politique.

Le couple s’exprime régulièrement, tant en privé qu’en public.

Le récent remaniement de l’équipe dirigeante de Starmer a vu pas moins de sept vétérans du New Labour occuper des postes privilégiés autour de la table du cabinet fantôme.

Cela comprenait de grandes promotions pour les anciens assistants blairistes Hilary Benn, Pat McFadden, Peter Kyle et Liz Kendall – tous autrefois de fervents Remainers.

Les bureaux sombres de l’opposition, situés dans une partie reculée du Parlement, sont également remplis de personnalités du New Labour.

Sa directrice de la stratégie, Deborah Mattinson, a mené un sondage pour le New Labour.

Son meilleur spin doctor, Matthew Doyle, a fait ses armes sous Alastair Campbell avant de diriger le bureau privé de Blair après avoir quitté le n°10.

Son conseiller principal, Peter Hyman, était le rédacteur de longs discours de Blair.

La liste continue.

Même le prince blairite des ténèbres, Lord Mandelson – un chaton politique qui n’est toujours pas sorti de la vie – est de retour et offre des conseils.

Culpabilité par association

Ensuite, entrez Sue Gray – le mandarin de carrière de Whitehall devenu bourreau de Partygate, amené à prendre les commandes après des mois de trop de cuisiniers se disputant le contrôle.

Bien qu’elle soit nouvelle, elle reste un visage amical et familier pour ceux qui se souviennent d’elle lors de leur dernier passage au gouvernement.

Un ministre de l’ombre a déclaré : « Elle était géniale à l’époque, et elle est géniale maintenant.

« Sue est déjà en train de réduire tous nos départements et de trouver les trous.

« Certaines personnes sont découvertes assez rapidement parce qu’elles ne connaissent pas les détails. »

Plus tôt ce mois-ci, le patron du plus grand syndicat britannique a déclaré que Sir Keir faisait du Parti travailliste un « acte d’hommage aux années 90 ».

Ce n’était pas un compliment.

Pour de nombreux membres de la base du parti – et des électeurs – le nom de Blair est encore de la boue et ses dix années de mandat de Premier ministre représentent une tache qui les hante encore aujourd’hui.

Sir Keir n’était que trop conscient de ces divisions au cours de sa propre campagne à la direction et s’efforçait d’éviter toute culpabilité par association.

Il a même refusé de dire qu’il était politiquement plus proche du patron du New Labour que Jeremy Corbyn, accidenté d’une voiture de gauche.

Plus de trois ans plus tard, il n’est plus si timide.

Un allié de Starmer a déclaré : « Toute cette affaire Blair ne nous dérange pas vraiment. Évidemment, ils parlent régulièrement, et c’est une bonne chose d’avoir son expérience.

Reste à savoir si les électeurs seront d’accord. . .