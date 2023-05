Comment la Banque d’Angleterre peut-elle être si FAUX – et pouvons-nous faire confiance à ce qu’ils disent maintenant ?

La Banque d’Angleterre sait-elle ce qu’elle fait ?

Le gouverneur Andrew Bailey a eu tort, tort, tort au cours des deux dernières années.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a eu tort, tort, tort au cours des deux dernières années Crédit : Getty

Rishi Sunak pourrait manquer son objectif de réduire de moitié l’inflation – l’un des cinq engagements clés du Premier ministre Crédit : Alamy

La Banque a changé ses prévisions

Et qui sait combien de fois il changera d’avis – et de prévisions – avant que la Grande-Bretagne ne sorte du gâchis économique actuel.

Ce qui est une énorme inquiétude pour nous tous, y compris le Premier ministre Rishi Sunak.

Hier, Bailey a frappé des millions de ménages avec des coûts hypothécaires encore plus élevés, en augmentant le taux d’intérêt de base à 4,5 %, son plus haut niveau depuis 2008.

Il le fait parce que, jusqu’à présent, la Banque a lamentablement échoué à freiner l’inflation galopante.

L’augmentation du taux de base de 0,25% – la 12e hausse mensuelle consécutive – vise à ralentir l’inflation en encourageant les particuliers et les entreprises à épargner plutôt qu’à emprunter et à dépenser.

Mais jusqu’à présent, la plus grande arme de la Banque a eu toute la puissance de feu d’un mousquet dans une guerre nucléaire.

Correction des frissons

Et non seulement cela, la Banque l’a jusqu’à présent qualifiée de fausse sur toutes les mesures qu’elle est censée suivre – l’inflation, la croissance économique et le chômage.

En novembre, elle avait prédit une récession de deux ans – mais maintenant, la Banque admet qu’elle a publié les prévisions les plus inexactes en 26 ANS.

L’économie du Royaume-Uni devrait maintenant croître de 0,2% au cours de l’année prochaine et ne pas diminuer du tout – la plus grande révision que la Banque ait dû faire depuis qu’elle a obtenu son indépendance en 1997.

Cette correction frissonnante devrait être une bonne nouvelle.

Mais il est encore assez difficile de se réjouir d’une croissance faible de 0,2 %, surtout lorsque le bilan de la Banque est si lamentable.

Ses prédictions sombres d’origine ont dissuadé les entreprises d’investir, d’embaucher et de se développer et les ont obligées à se préparer à une récession punitive.

Des millions de familles ont été effrayées en pensant qu’elles subiraient la plus forte baisse de revenus jamais enregistrée.

Ce qui soulève la question : comment pouvons-nous faire confiance aux prévisions de la Banque maintenant, alors qu’elle s’est tellement trompée ?

Il a déclaré que l’inflation – qui reste cinq fois supérieure à l’objectif de 2% – reste obstinément élevée en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires.

Le coût des produits alimentaires essentiels a bondi en raison d’un mélange toxique de mauvais temps entraînant de mauvaises récoltes, des coûts énergétiques plus élevés et une volonté des entreprises de prendre soin de leurs propres marges bénéficiaires.

La Banque pense également que les producteurs alimentaires ne répercuteront probablement pas de sitôt la baisse des prix de gros sur le consommateur, ce qui signifie que l’inflation durera beaucoup plus longtemps qu’elle ne l’avait imaginé.

C’est potentiellement un gros problème pour le gouvernement, car cela pourrait signifier que Sunak manque son objectif de réduire de moitié l’inflation – l’un des cinq engagements clés du Premier ministre.

À l’heure actuelle, la Banque estime que l’inflation tombera à 5,2 % d’ici le milieu de l’année prochaine, ce qui est à un cheveu de l’engagement de Sunak en janvier de réduire de moitié l’inflation alors qu’elle était de 10,1 %.

À l’époque, c’était censé être l’un des objectifs les plus faciles que Sunak s’était fixés, par rapport à ses ambitions de faire croître l’économie et d’empêcher les migrants de traverser la Manche.

Il y a un risque que la hausse des taux de la Banque ralentisse l’économie Crédit : Alamy

Mais maintenant, il s’agit de savoir si cet engagement sera rompu ou non.

Et les prévisions de la Banque sont encore dangereusement exposées à l’évolution des prix de l’énergie, ce qu’elle n’a aucun moyen de contrôler.

Réduire de moitié l’inflation était censé être un slam dunk pour Sunak, en particulier lorsque le gouvernement dépensait des milliards pour aider les ménages à payer leurs factures d’énergie.

Mais un récent sondage a montré que le gouvernement n’a reçu que peu de crédit pour les multiples milliards dépensés en soutien énergétique – cela a été comptabilisé comme un coût de la guerre de Poutine en Ukraine que le public de ce pays n’aurait pas dû payer.

Au lieu de cela, les familles font face à la misère chaque fois qu’elles se rendent à une caisse de nourriture.

Et les 1,4 million de ménages qui ont des prêts hypothécaires tracker et 1,3 million qui doivent renouveler leurs accords cette année seront des centaines de livres plus pauvres chaque mois en raison des taux plus élevés de la Banque.

La Banque estime qu’elle doit de nouveau relever les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation.

Le problème est qu’il y a un grand décalage entre l’action de la Banque et le moment où les entreprises et les ménages ressentent l’impact.

Hier, il a admis qu’il estimait qu’un tiers seulement de ses augmentations de taux étaient ressentis par l’économie.

C’est en partie parce que 85 % des ménages ont maintenant des hypothèques à terme fixe, il y a donc un écart plus long entre le changement du taux de base par la Banque et les gens qui sortent de leur entente de deux ou cinq ans.

La Banque s’est lancée là-dedans en connaissant ces faits. Alors, encore une fois, comment la situation a-t-elle pu devenir si mauvaise ?

L’inquiétude est qu’après avoir été accusés d’être trop lents à repérer les signes d’inflation rampante sur le marché, Andrew Bailey et son comité sont maintenant trop agressifs et risquent de trop corriger.

Dommage pour l’économie

L’économie britannique est toujours plus forte qu’ils ne l’avaient prévu, car les gens épargnent là où ils le peuvent, donnent la priorité aux dépenses de vacances et profitent de la liberté des restrictions pandémiques.

Les propres prévisions de la Banque montrent également que l’inflation devrait chuter rapidement à partir d’avril et atteindre 1% au cours des deux à trois prochaines années, ce qui pourrait signifier que la Banque utilise maintenant un marteau pour casser une noix.

Si l’inflation est relativement à court terme, puisque la chute des prix de gros des produits de base finira par se répercuter, il y a un risque que la hausse des taux de la Banque ralentisse l’économie.

En d’autres termes, comme l’a dit hier Alex Brazier, de la société d’investissement Blackrock, « ​​quel prix la Banque est-elle prête à payer » pour nuire à l’économie britannique afin de lutter contre l’inflation ?

Les critiques diraient que cela a déjà causé suffisamment de dommages à l’économie – et aux finances familiales – déjà.

C’est Rishi Sunak qui doit affronter l’électorat l’année prochaine, pas le gouverneur bien payé de la Banque.

M. Bailey devrait en être reconnaissant. Le verdict de l’électorat sur lui serait sûrement brutal.