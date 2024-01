Comment la 5G alimente la technologie portable pour rendre le divertissement en direct accessible

La technologie portable rend le divertissement en direct plus inclusif en transformant l’audio en sensations tactiles.

Certaines marques utilisent la 5G pour alimenter la technologie et rendre les émissions accessibles aux personnes malentendantes.

En raison de sa faible latence et de sa connectivité croissante, davantage d’appareils portables devraient utiliser la 5G.

Cet article fait partie de « Build IT », une série sur les tendances en matière de technologie numérique et d’innovation qui bouleversent les industries.

Merci pour l’enregistrement! Accédez à vos sujets favoris dans un flux personnalisé lorsque vous êtes en déplacement.



téléchargez l’application







Jill Stark se souvient de la production éblouissante de « The Flying Dutchman » comme si elle en faisait partie. D’une certaine manière, elle l’était.

En regardant l’opéra, présenté par le Lyric Opera de Chicago en octobre, Stark portait une innovation appelée SoundShirt. Le vêtement lui a permis de ressentir le son de l’opéra en transmettant des sensations haptiques à des microactionneurs – des dispositifs produisant un mouvement contrôlé – intégrés dans le tissu.

Le SoundShirt recevait sans fil les données sonores capturées par des microphones situés à proximité de la scène et les transmettait via des vibrations à travers le torse et les bras. Les instruments, le chant et l’histoire ont pris vie.

Ce fut une expérience révolutionnaire pour Stark, qui est sourd.

Jill Stark, à gauche, et son fils Jeffrey Stark, à droite.

Jill Stark





Stark a déclaré à Business Insider qu’elle était fascinée par la capacité de la technologie à “créer des expériences uniques et immersives, en particulier pour nous qui souffrons d’une perte auditive profonde”. Les sensations distinctes produites par différents instruments, comme sentir les basses dans ses bras accompagnées d’aigus, étaient “une expérience fantastique”, a-t-elle déclaré.

“La musique, en particulier à travers les SoundShirts, a un moyen puissant de transcender les frontières et de nous connecter à différents royaumes”, a-t-elle déclaré.

La technologie portable a été utilisée dans de nombreux secteurs, tels que les soins de santé et le fitness. Aujourd’hui, il progresse dans l’industrie du divertissement en contribuant à créer des expériences musicales immersives pour un public plus large.

Les appareils portables de musique et de divertissement, comme le SoundShirt, utilisent couramment des haptiques qui convertissent les sons en vibrations ressenties sur le corps.

Un rapport de septembre de Fortune Business Insights a révélé que le marché mondial des technologies portables devrait croître et atteindre une valorisation boursière de 931,31 milliards de dollars d’ici 2030. Le cinquième génération de technologie sans fil connue sous le nom de 5G, devrait jouer un rôle majeur dans le boom de la connectivité.

La 5G se démarque des itérations précédentes de réseaux mobiles sans fil en raison de sa faible latence, qui fait référence au délai entre l’envoi et la réception des informations. Moins de décalages et des vitesses de téléchargement plus rapides rendent possible l’expérience en temps réel requise pour la technologie portable.

Grâce à ces fonctionnalités, la 5G peut contribuer à améliorer et à créer de nouvelles façons d’éprouver des sensations auditives.

Le Chicago Lyric Opera utilise des appareils portables pour créer une expérience musicale plus immersive

Francesca Rosella, cofondatrice et directrice de la création de CuteCircuit, une marque de technologie portable basée à Londres, a contribué à la création du SoundShirt pour atteindre un niveau plus élevé de connexion humaine grâce à la sensation, a-t-elle déclaré à BI.

Francesca Rosella, cofondatrice et directrice de la création de CuteCircuit.

MignonCircuit





“Il existe de nombreuses études sur ce que le toucher peut faire pour un humain et pour la connectivité humaine”, a déclaré Rosella.

L’objectif principal des appareils portables, a-t-elle déclaré, est d’aider les personnes sourdes ou malentendantes à faire l’expérience de la musique de manière inclusive.

CuteCircuit produit deux versions du SoundShirt : une conçue pour les représentations d’orchestre ou des événements professionnels qui utilise un protocole de réseau sans fil standard – celui porté par Stark – et une version alimentée par la 5G que tout le monde peut acheter.

L’un des SoundShirts de CuteCircuit faisait partie de l’exposition Access+Ability en 2018 au Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum à New York.

Don Emmert/AFP via Getty Images





CuteCircuit et le Chicago Lyric Opera ont lancé le programme pilote SoundShirt l’automne dernier pour élargir l’impact des spectacles en direct et améliorer l’accessibilité pour les membres du public sourds ou malentendants.

Le programme a été lancé en partenariat avec le bureau du maire de Chicago pour les personnes handicapées. Rachel Arfa, la commissaire du bureau, a été invitée à porter la chemise tout en regardant une production de « West Side Story » et à donner son avis.

Arfa, militante de longue date des droits des personnes handicapées et membre de la communauté des sourds, a partagé son expérience sur LinkedIn écrivant qu’elle a été choquée par la capacité du vêtement à améliorer son expérience malgré son scepticisme initial.

Rosella a déclaré à BI que la latence des vêtements SoundShirt est d’environ 20 millisecondes ; il ne serait pas en mesure de fonctionner pleinement en utilisant le générations passées de 3G et 4G qui ont une latence plus lente d’environ 100 millisecondes et 30 à 50 millisecondes respectivement.

“Si nous disposons d’un réseau qui garantit la vitesse là où nous avons la latence la plus faible, alors nous pouvons vivre des expériences en temps réel”, a-t-elle déclaré.

Les décalages sont normaux, mais les retards inférieurs à 40 millisecondes sont généralement imperceptibles, a déclaré Rosella. Toute période plus longue pourrait entraîner un décalage notable entre ce que ressent une personne et ce qui se passe réellement.

“Tout est question de latence, surtout lorsqu’il s’agit du son et du toucher”, a déclaré Rosella.

L’expansion de la 5G signifie que davantage de technologies portables s’appuieront sur les réseaux sans fil

Les experts travaillant dans le domaine des technologies personnelles ont déclaré que la 5G devrait étendre les capacités des appareils portables actuels en augmentant la vitesse du réseau et en réduisant le décalage.

Depuis 10 ans, Not Impossible Labs, studio d’innovation, travaille sur Music Not Impossible, un projet axé sur la création du Technologie portable vibrotextile. Vibrotextile est un gilet haptique doté de deux bandes de cheville et de poignet qui délivrent des vibrations à 24 points sur le corps.

La technologie portable Vibrotextile est un gilet haptique avec des bracelets aux poignets et aux chevilles.

Avec l’aimable autorisation de Not Impossible Labs





Bien que l’itération actuelle du Vibrotextile de Music Not Impossible n’utilise pas la 5G, la société prévoit d’intégrer la 5G dans le gilet l’année prochaine. Daniel Belquer, cofondateur de Music Not Impossible, a déclaré à BI que la 5G est un élément important de l’innovation des capacités de connectivité de Vibrotextile.

“Nous voulions avoir une communication bidirectionnelle”, a déclaré Belquer. “Il ne s’agit donc pas seulement de diffuser les vibrations, mais également de connaître, par exemple, l’état de la batterie, les problèmes de maintenance ou la position de la foule.”

La communication bidirectionnelle permet…