Comment Kroger prévoit de convaincre les régulateurs et les investisseurs

Étant donné que Kroger et Albertsons se chevauchent de manière significative sur plusieurs marchés, les régulateurs peuvent craindre qu’une société fusionnée puisse évincer des concurrents plus petits. Les entreprises emploient au total 710 000 personnes dans environ 5 000 magasins, de sorte que les pertes d’emplois potentielles sont également préoccupantes.

Des obstacles importants subsistent : certains investisseurs se demandent si les sociétés fusionnées peuvent augmenter leurs bénéfices, car le secteur de l’épicerie, déjà connu pour ses faibles marges, est confronté à des coûts plus élevés et à des acheteurs soucieux des coûts.

Une possibilité, a-t-il dit, consiste à créer une filiale qui serait transmise aux actionnaires d’Albertsons avant la clôture de l’accord et qui fonctionnerait comme une société publique autonome. Kroger et Albertsons travailleraient ensemble – et avec la Federal Trade Commission – pour décider quels magasins feraient partie de la société dérivée.

Un Kroger plus grand aurait également des coûts de fabrication moins chers et un meilleur pouvoir de négociation, a déclaré McMullen. Ensemble, les entreprises deviendraient l’une des plus grandes entreprises de biens de consommation emballés du pays avec un portefeuille combiné d’environ 34 000 produits de marque maison au total dans toutes les gammes de prix. Ceux-ci incluent des articles biologiques et des produits haut de gamme qui se vendent souvent moins cher que les concurrents nationaux de marque.

De nombreux détaillants, dont Walmart, Target et Kroger, se sont tournés vers la publicité comme source alternative de revenus après avoir constaté le succès d’acteurs en ligne établis comme Amazon. L’entreprise a des marges beaucoup plus élevées que la vente de boîtes de soupe ou de gallons de lait.

McMullen a cité quelques exemples où il peut générer des bénéfices plus élevés et de meilleures marges. L’une des plus grandes opportunités consiste à capturer davantage de données sur les acheteurs à travers un plus grand nombre de bannières, qui peuvent être transformées en publicités en ligne lucratives. La société combinée aurait atteint environ 85 millions de foyers à travers le pays.

Des coupons plus personnalisés, des produits plus frais et des prix plus bas. Ce sont des avantages que Kroger promet aux acheteurs, si l’accord est conclu. McMullen a déclaré que certaines économies iront directement à la réduction des prix pour les clients.

Kroger prévoit d’investir environ un demi-milliard de dollars de ses économies de coûts dans des prix plus bas. Il a également déclaré qu’il dépenserait 1,3 milliard de dollars supplémentaires pour améliorer l’expérience client dans les magasins Albertsons. Et il prévoit de dépenser 1 milliard de dollars pour des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux pour les employés des magasins après la conclusion de l’accord.

En ayant un plus grand réseau de magasins et plus de centres de distribution, McMullen a déclaré qu’il pouvait déplacer plus rapidement des produits frais comme la viande, les produits laitiers ou les produits frais vers les étagères et les glacières afin qu’ils durent plus longtemps dans les réfrigérateurs des clients.

Cela pourrait également mieux répondre aux préférences en ligne des clients, car le fait d’avoir plus de magasins pourrait entraîner des délais de livraison plus rapides et plus d’options de ramassage. De plus, a déclaré le PDG, son portefeuille plus large de marques privées signifie que les clients ont des choix plus économiques.

Le discours de Kroger aux clients est peut-être venu au bon moment. Cette semaine, les acheteurs a obtenu de nouvelles preuves que de plus grosses factures d’épicerie peuvent persister. Selon le Bureau of Labor Statistics, les prix des aliments à domicile ont augmenté de 13% d’une année sur l’autre en septembre, les articles de tous les jours comme le beurre et les œufs enregistrant des sauts encore plus abrupts.