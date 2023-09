Comment Kourtney Kardashian nomme-t-elle son bébé ? Indices et théories des fans – Hollywood Life

Crédit d’image : Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, et son mari, Travis Barker47 ans, seront bientôt les fiers parents d’un petit garçon ! Les Kardashian La star et le batteur de Blink-182 ont confirmé sa grossesse lors de son concert à Los Angeles en juin 2023. Alors que Travis était sur scène, Kourt l’a surpris avec une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » en lettres noires géantes. Plus tard, le 18 juin 2023, la fondatrice de Lemme a partagé un carrousel de photos avec son baby bump et un doux message. « Accablée de gratitude et de joie pour la bénédiction et le plan de Dieu », s’est-elle exclamée.

Pour le reste de l’été, Kourtney a fièrement exposé son baby bump nu avec une pléthore de photos sur son compte Instagram. Certaines de ses tenues de maternité chics comprenaient une robe découpée rose, un maillot de bain noir, un bikini léopard et un bikini string vert. Kourt a même porté un bikini à cordes rouge le 8 août 2023, alors qu’elle se prélassait au bord de la piscine. La future mère de quatre enfants a également célébré sa baby shower sur le thème de Disney le 24 septembre et les fans se demandent déjà quel nom elle aurait pu choisir pour Baby Boy Barker. Cependant, certaines sources ont déclaré que le couple n’avait pas encore pris de décision sur un nom ! Continuez à lire pour voir la liste des surnoms potentiels ci-dessous !

Comment Kourtney Kardashian et Travis Barker ont-ils nommé leur bébé ?

La femme de 44 ans n’a pas encore confirmé officiellement le nom de son dernier ajout. Cependant, les fans sont impatients de savoir quel sera le nom officiel de Baby Boy Barker. Pour l’adorable baby shower de Kourtney le 24 septembre 2023, il y avait une pléthore de pancartes indiquant « Baby Barker » au milieu des festivités (voir photos ci-dessus). Même le gâteau et les lattes portaient « Baby Barker » écrit dessus.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations, des sources proches des deux hommes ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore arrêté de nom, selon un nouveau rapport de Nous chaque semaine. «Ils ont plusieurs noms [that] ils choisissent mais veulent d’abord attendre de rencontrer le bébé », a déclaré la source.

Autres noms Kourt et Travis proposés tout au long de la grossesse

Avant la douce baby shower et les nombreux indices de fans, Kravis a lui-même parlé d’idées de noms possibles pour leur fils ! Lors d’un entretien le 19 juillet avec ComplexeTravis et sa fille, Alabama, 18 ans, a proposé plusieurs noms pour le nouveau membre de la famille. «Audemars, MilanF****** Patek», plaisantait l’adolescente avec son père à l’époque.

Malgré les efforts d’Alabama, Travis a confirmé qu’il avait déjà un nom en tête pour son petit bout de chou et celui de Kourtney. « J’aime Rocky 13 », a déclaré Travis. « C’est ce nom qui me vient à l’esprit ces derniers temps. » Le musicien a ensuite révélé pourquoi le nom « Rocky », ainsi que le numéro 13, lui retenaient. «Georges Rocheux « J’ai joué de la guitare pour Suicidal Tendencies, et 13 est tout simplement le plus grand nombre de tous les temps », a ajouté le père de trois enfants. « Et Rocheux, le plus grand film de boxe de tous les temps. Une autre source a déclaré Nous chaque semaine que « Rocky » était l’un des prétendants au duo.

Le mari de Kourtney a apparemment aussi fait allusion au nom de leur fils avant qu’elle ne soit enceinte de lui ! Le fier papa a profité de son message sur le costume d’Halloween 2021 pour laisser entendre que leur fils serait nommé Elvis. Le costume de Kourtney a été inspiré par Vrai romancece qui a incité Travis à suggérer un nom de bébé, selon Mode de vie. «Le nom de notre fils serait Elvis», écrivait-il à l’époque.

Théories et indices des fans

Travis a récemment confirmé que lui et sa femme avaient choisi un nom après avoir partagé une série de photos de leur soirée de révélation du genre le 28 juin. « Je connais déjà son nom », a-t-il commenté, accompagné d’un emoji clin d’œil. Bien que Kravis ait gardé les lèvres scellées sur le nom officiel du bébé, de nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs théories et indices.

Dans un message supprimé depuis partagé lors de la baby shower de Kourtney en septembre 2023, un fan a repéré une note qui apparemment révélait le nom du bébé (voir photo ici). La future maman a supprimé la photo d’une amie ajoutant une note sur un arbre à souhaits pour son fils qui semblait lire : « Que bébé Rocky ait… une vie remplie d’amour. » Si ce nom est exact, il correspondrait aux commentaires de Travis de juillet !

Les fans de Kourtney ont également suggéré quelques noms sur les réseaux sociaux qui pourraient être des prétendants. «Kourtney Kardashian va nommer son bébé quelque chose de stupide pour accompagner sa nouvelle ambiance gothique bizarre. Je prédis Skull, ou peut-être Drumstick. Ce sera très très mauvais », a déclaré une personne sur X (Twitter) suggéré en juin. Pendant ce temps, un admirateur applaudi en retour et a noté l’idée d’Elvis. « Non, ils ont mentionné à un moment donné que si c’était un garçon, ils l’appelleraient ‘Elvis’. » Un autre fan n’a pas pu s’empêcher de noter que les enfants respectifs de Kourtney et Travis ont des noms « normaux ». « C’est drôle étant donné qu’elle et les enfants de son mari portent des noms relativement normaux mdr », ont-ils déclaré. plaisanté.