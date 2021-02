Comment Kourtney Kardashian et Travis Barker ont célébré la Saint-Valentin

Toutes les petites choses rendent la Saint-Valentin très spéciale.

Moins d’un mois après E! Actualités confirmées Kourtney Kardashian et Travis Barker sortent ensemble, le couple a partagé quelques indices sur la façon dont ils ont célébré ensemble le 14 février.

Selon plusieurs publications sur Instagram Stories, le couple a pu passer du temps ensemble près d’une cheminée dans un endroit non divulgué. Et tandis que le L’incroyable famille Kardashian étoile et Clignotement-182 les rockers n’étaient pas prêts à devenir officiels sur Instagram, il semble que des cadeaux aient été échangés.

Kourtney a téléchargé un message manuscrit qui disait: « Les roses sont rouges / Les violettes sont bleues / Pain à l’ail / Blink-182. » Travis a également publié une photo de la cheville d’une femme avec un bracelet en diamant dessus. Et oui, les fans sont convaincus que ce doit être Kourtney.

Plus tôt dans la journée, le E! star a pu célébrer la Saint Valentin avec ses enfants. Selon les médias sociaux, la famille a pris son petit-déjeuner le matin avec des cartes manuscrites, des fleurs et des friandises de Blinkie’s Donuts à Woodland Hills, en Californie.