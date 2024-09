Comment Kodak a inventé l’instantané dans les années 1800, permettant ainsi à tout le monde de devenir photographe

On parle encore occasionnellement de « moments Kodak », faisant référence, consciente ou inconsciente, au slogan de la société Eastman Kodak dans les années quatre-vingt. À cette époque déjà, Kodak était une entreprise en activité depuis près d’un siècle, fournissant aux photographes du monde entier le film dont ils avaient besoin pour capturer des images. Son tout premier slogan, dévoilé en 1888, était « Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste », et il annonçait l’arrivée d’une nouvelle ère : celle dans laquelle, grâce à l’appareil photo boîtier n°1 de l’entreprise (chargé du nouveau support de film en rouleau), les photographies pourraient être « prises par des personnes ayant peu ou pas de connaissances préalables en photographie ».

C’est ce que dit Coleman Lowndes de Vox dans la nouvelle vidéo ci-dessusce qui explique comment cette invention a changé la nature même de la photographie. Les gens ont commencé à utiliser des appareils photo Kodak « pour documenter leurs voyages et leur vie quotidienne à la maison » ; ils « ont pris des portraits les uns des autres, mais aussi des scènes de rue franches ». La nouveauté de prendre une photo si rapidement et si facilement – ​​et bien en dehors d’un studio – était telle qu’elle exigeait un nouveau mot, ou plutôt l’adoption d’un mot d’un autre domaine : instantanéqui désignait jusqu’alors « un tir rapide avec une arme à feu, sans visée, sur une cible en mouvement rapide ». Avant Kodak, un photographe n’avait tout simplement aucun moyen de capturer l’instant présent.

Mais ce n’est qu’avec l’introduction des produits bon marché Lutin« un simple appareil photo en carton recouvert de simili cuir », que tout le monde – même un enfant – pourrait devenir photographe. « Emportez un Kodak avec vous », suggérait un autre slogan de l’entreprise au début du XXe siècle, et des millions de personnes l’ont écouté. Sa position à la fois d’entreprise et d’institution culturelle n’a été sérieusement menacée qu’à la fin de ce siècle, lorsque le japonais Fujifilm « a commencé à ronger la part de marché du géant américain de la photo », et que la photographie numérique a ensuite détruit de larges pans de l’industrie cinématographique. d’un seul coup.

Ironiquement, le premier appareil photo numérique a été inventé en 1975 par un ingénieur de Kodak, « mais l’entreprise, qui dès le début s’était bâtie sur la vente et le traitement de films plutôt que sur la fabrication d’appareils photo, n’a pas fait le changement assez tôt ». Après avoir finalement fait faillite en 2012, Kodak s’est réorganisé pour « se concentrer sur les services d’impression numérique plutôt que sur le développement de films », qui est désormais devenu « un marché de niche d’amateurs dévoués ». Sa ligne de produits contribue également à maintenir l’entreprise à flot. vêtements à logoqui suscite un attrait rétro dans le monde entier, même auprès des jeunes assez rapides avec leur téléphone-appareil photo pour que chaque instant puisse aussi bien être un moment Kodak.

Contenu associé :

L’histoire de la photographie en cinq minutes animées : de la Camera Obscura au Camera Phone

Visitez une nouvelle archive numérique de 2,2 millions d’images des cent premières années de photographie

Comment le film a été réalisé en 1958 : un moment de nostalgie Kodak

Henri Cartier-Bresson et le moment décisif

La note de suicide très concise du fondateur de Kodak, George Eastman : « Mon travail est terminé. Pourquoi attendre ? (1932)

Conseils de Hunter S. Thompson aux photographes en herbe : évitez l’équipement sophistiqué et photographiez simplement

Basé à Séoul, Colin M.unje vais écrit et diffusedes conseils sur les villes, la langue et la culture. Ses projets incluent la newsletter Substack Livres sur les villes et le livre La ville apatride : une promenade à travers le Los Angeles du 21e siècle. Suivez-le sur Twitter à @colinmunje vais ou sur Facebook.