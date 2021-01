Au milieu des rapports affluant alors que la vie de Kobe était examinée sous tous les angles – les hauts exaltés et les bas menaçants pour la carrière, le triomphant et le tumultueux, ses compétences impressionnantes et ses défauts trop humains – est venu un Segment ESPN qui se démarquait particulièrement parmi tout le reste, un qui rendait hommage à un aspect de la vie de Kobe qui soulignait à la fois ses meilleures qualités et auquel d’innombrables personnes pouvaient réellement s’identifier.

Se rappelant avoir rencontré Kobe dans les coulisses d’un événement alors qu’elle était enceinte de 8 mois, Centre sportif ancre Elle Duncan dit comment il lui a immédiatement demandé à quelle distance elle était et ce qu’elle avait. Quand Duncan lui a dit qu’elle allait avoir une fille, il lui a donné un high five et a jailli: « Les filles sont les meilleures! » Elle a demandé s’il avait des conseils, et Kobe lui a dit: « Sois juste reconnaissante d’avoir reçu ce cadeau parce que les filles sont extraordinaires. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait plus d’enfants, le père de trois filles seulement a répondu que sa femme Vanessa Bryant était prêt à réessayer, parce qu’ils auraient peut-être enfin un garçon. Demandé ce qu’il ferait s’il devenait papa pour quatre filles, Kobe a dit à Duncan, « J’aurais cinq filles de plus si je pouvais. Je suis un fille papa. « (Les parents de Natalia, Gigi et Bianka, Kobe et Vanessa ont accueilli leur fille Corsaire en juin 2019.)

Les larmes coulant, l’hôte a signé, en disant: «Quand je réfléchis à cette tragédie et à cette demi-heure que j’ai passée avec Kobe Bryant il y a deux ans, je suppose que la seule petite source de réconfort pour moi est de savoir qu’il est mort en ce qu’il aimait le plus – être papa. Être papa fille. »