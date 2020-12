Le personnel et les joueurs de Jurgen Klopp ne l’oublieront sûrement jamais. De retour le 20 septembre, lorsque Liverpool est allé à Chelsea en Premier League et est reparti vainqueur 2-0, l’absence de fans à Stamford Bridge, comme dans presque tous les stades du monde, nous a donné un bon aperçu de ce qui se passe et hors du terrain.

Alors que la mi-temps approchait entre les champions anglais et le nouveau look des Blues de Frank Lampard, Andreas Christensen a été expulsé pour le rugby contre Sadio Mane après l’intervention du VAR. Alors que l’arbitre Paul Tierney a agité le carton rouge, après avoir initialement émis un jaune, certains membres du personnel et sous-marins de Liverpool, qui étaient assis dans les gradins derrière le banc, ont célébré le licenciement.

Klopp n’a pas apprécié.

« Es-tu furieux»dit-il en se retournant pour faire face aux coupables.« On ne fait pas ça, tu me comprends? Nous n’applaudissons pas quand quelqu’un de l’autre équipe est expulsé! «

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Maintenant que les fans peuvent retourner dans les stades – le système à trois niveaux du Royaume-Uni permet aux fans d’être aux matchs en fonction des taux de positivité avec les tests COVID-19 – le football reviendra lentement à quelque chose qui s’approche de la normale et se vantera de vrais fans, le long avec les sons organiques, dans les gradins. Cependant, Londres passera au troisième rang mercredi, ce qui signifie que les fans seront à nouveau absents des matchs à Chelsea, Arsenal, Fulham, Tottenham et West Ham après avoir permis aux abeilles de revenir pendant quelques semaines.

Finalement, les fans reviendront tous. Cela signifiera la fin de ce que nous avons vu ces derniers mois où, comme dans le cas de Klopp, nous avons pu entendre à peu près tout ce qui se disait sur le terrain et en pirogue.

Habituellement, cet incident de Klopp aurait été manqué par les journalistes ou les experts étant donné que le bruit des fans aurait étouffé la conversation. Pourtant, au Bridge ce jour-là, sa voix forte pouvait être entendue si clairement, faisant presque écho dans le stade.

Klopp a toujours été très animé sur la ligne de touche, participant intensément à chaque match de Liverpool depuis son domaine technique. Il crie beaucoup à ses joueurs, même si tout est pardonné à la fin de la partie. Klopp est, dans un sens, comme le lapin Duracell. Son gros truc (à part ne pas célébrer l’expulsion d’un joueur adverse), c’est la presse. Il entre dans un tel état lorsqu’il encourage son équipe à faire pression, à mettre l’adversaire sous pression et à récupérer le ballon ou à forcer une erreur. Il le célèbre presque autant qu’un but à Liverpool.

Jurgen Klopp est connu pour être l’un des managers les plus bruyants de la Premier League, mais ses instructions sont claires pour tout le monde sans stade complet pour le noyer. RUI VIEIRA / POOL / AFP via Getty Images

Sans fans, vous pourriez entendre beaucoup d’encouragements de l’ancien patron de Dortmund, comme « exceptionnel, Gini », à propos du milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum – ce que nous avons beaucoup entendu lors du match nul 1-1 de Liverpool à Manchester City le novembre. 8. Il est également rapide et vocal avec les critiques: chaque fois que Jordan Henderson met trop de temps à jouer le ballon en avant, Klopp crie: « Allez Hendo, qu’est-ce que tu fais? » Pendant ce temps, Alisson au but dit toujours la même chose à ses défenseurs: « Continuez à travailler! »

Après le voyage d’Arsenal à Anfield le 28 septembre, l’un des joueurs des Gunners ne pouvait pas croire à quel point et avec quelle clarté Klopp pouvait être entendu. « Je jure que même les personnes vivant dans les maisons autour du stade doivent pouvoir l’entendre », a-t-il ri.

Ce soir-là, entre Klopp et Mikel Arteta, c’était une symphonie de voix; comme Klopp, Arteta ne s’arrête jamais. Il parle en français à Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe. « Allez La CA, vas-y, c’est bien! « ( » Allez Laca, vas-y, c’est bon! « ) Il parle à Pierre-Emerick Aubameyang en espagnol – » Auba, dentro, dentro!« ( » à l’intérieur, à l’intérieur! « faisant référence à ses options en attaque) – et pour Hector Bellerin, Dani Ceballos, Gabriel et Thomas Partey, aussi, utilisant l’anglais avec le reste de l’équipe. De tous les managers de Premier League, Arteta est souvent «Viens ici», «bouge-y», «plonge profondément», «passe-le à l’intérieur», «presse» et «maintenant tu y vas» sont tous des termes réguliers, livrés avec de grands gestes et de l’intensité.

Lorsque Granit Xhaka n’est pas suspendu, Arteta peut dire qu’il a également un autre entraîneur sur le terrain. Le milieu de terrain suisse est son relais absolu. Il dit à tous ses coéquipiers ce qu’il faut faire, où se déplacer, comment jouer. (Bien qu’il puisse utiliser une partie de ce savoir-faire organisationnel sur son propre jeu, après avoir été bêtement expulsé lors de la récente défaite contre Burnley.)

Contre Liverpool, après qu’Arsenal ait pris les devants contre le cours du jeu à Anfield, on pouvait entendre Xhaka dire à ses coéquipiers alors qu’ils fêtaient le but de Lacazette: « Nous n’avons pas peur, nous n’avons pas peur. Nous venons ici, nous jouons, nous sommes pas peur! » Quelques minutes plus tard, Liverpool a égalisé et a continué à gagner 3-1, mais l’idée était là: Arteta voulait que son équipe aille au domicile des champions et soit courageuse, essaye de jouer de l’arrière et d’être authentique. Xhaka a relayé le message.

Le défenseur d’Arsenal Rob Holding est généralement calme sur le terrain, mais contre les Wolves aux Emirats le 29 novembre, il n’était pas satisfait de ce qu’il considérait être un plongeon d’Adama Traoré, a déclaré l’arbitre « [Traore] est construit comme une maison en briques, comment est-il descendu comme ça? «

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est un peu plus calme sur la ligne de touche, mais est connu pour communiquer avec ses joueurs dans une gamme de langues afin de faire passer le message. Visionhaus

Certains joueurs qui ont parlé à ESPN de manière officieuse ont fait référence à l’ampleur des changements sans fans, étant donné que leurs managers peuvent être beaucoup plus impliqués dans l’action minute par minute. « Avant, vous pouviez comprendre ce que le manager disait, mais maintenant, vous et lui savez tous les deux que vous entendez chaque mot qu’il dit », a noté un joueur de Premier League. « C’est un cauchemar! Maintenant, les managers parlent beaucoup plus qu’avant, plus de conseils, de critiques, de cris. C’est tellement différent. »

Arteta l’a confirmé récemment à la radio espagnole: « Sans assistance, nous avons de la chance que les joueurs nous entendent plus, mais si vous demandez à n’importe quel joueur, je suis sûr qu’il aimerait beaucoup moins nous entendre! » a déclaré le manager d’Arsenal, avant de commenter son utilisation de différentes langues.

Sans fans dans les tribunes, le patron des Spurs, Jose Mourinho, a été nettement plus vocal que son homologue de Man City, Pep Guardiola. Il a tellement d’énergie, qu’il s’agisse d’encourager ses joueurs ou de leur crier sans cesse, comme lorsque Pierre-Emile Hojbjerg s’asseyait trop profondément au milieu de terrain contre Chelsea lors de leur nul 0-0 le 29 novembre. Cela dit, Mourinho ne le fait pas toujours. faites les choses correctement. Il y a eu un moment amusant dans le derby du nord de Londres contre Arsenal le 6 novembre lorsque Mourinho a crié « back pass, back pass! » au quatrième arbitre après que Ceballos ait passé le ballon avec sa cuisse à Bernd Leno, avant de se rendre compte qu’il était en fait autorisé.

jouer 1:05 Jose Mourinho met en perspective la forme de Tottenham en comparant ses 300 jours à la tête des 2000 de Jurgen Klopp.

Guardiola a une approche différente. Il parle beaucoup plus à son banc et à ses assistants qu’à ses joueurs. Lors de la défaite à Tottenham il y a quelques semaines, il leur a répété trois ou quatre fois: « Comment pouvons-nous concéder un but comme celui-ci? » après le premier but de Son Heung-Min au cours duquel sa défense, en particulier Joao Cancelo, s’est endormie.

Quand il a un message à livrer, cependant, Guardiola est limpide avec son équipe. Lors de la défaite 2-1 à Chelsea en juin, tout tournait autour de Kevin De Bruyne au milieu de terrain, ce qui signifie que chaque fois qu’un des joueurs de City était sur le ballon, Pep a crié « Kevin, Kevin, Kevin! » pour s’assurer que le Belge était la première option pour un laissez-passer. Richard Wright, qui était le troisième gardien de but de City et qui est maintenant entraîneur adjoint des gardiens de but, crie en boucle à chaque match « soyez prêt » et « pouvons-nous serrer? »

Un autre grand changement sans grande foule est de savoir à quel point les sous-marins s’impliquent davantage. Lors du match Manchester United contre Arsenal le 1er novembre, le milieu de terrain Nemanja Matic a commencé à s’échauffer à la 30e minute le long de la ligne de touche derrière le but défendu par United. Il n’a jamais cessé de parler et faisait du coaching, plus concentré sur le repositionnement de ses coéquipiers de United que sur le réchauffement. Il a dit à Lindelof: « Vic, dis à Fred de rentrer », avant de diriger le Brésilien. «Fred, plus profond. Puis ce fut le tour de Pogba. « Oui, Paul, joue encore une fois en dehors du ballon. » Rudiger fait de même à Chelsea.

Il y a aussi la litanie de surnoms que nous avons entendus lors de matchs à huis clos. A Tottenham, « Tonton » (« oncle ») est Serge Aurier, tandis que Sergio Reguilon est Regui, Harry Kane est H. A Chelsea, il y a Chilly (Ben Chilwell), Jorgi (Jorginho), NG (N’Golo Kante) et Zoum (Kurt Zouma). Il y a aussi Ritchie (Richarlison), Shaq (Xherdan Shaqiri) ou Willy (Willian) et bien d’autres.

Nous pouvons également entendre beaucoup plus de jurons. Prenez le gardien de but de Newcastle Karl Darlow, qui était furieux de la façon dont son équipe a commencé la défaite à domicile du 20 septembre contre Brighton et Hove Albion, en criant « Wake the f — up! » à ses coéquipiers en boucle après seulement cinq minutes! Remarquez, ce n’est rien comparé au match Watford contre Luton dans le championnat le 26 septembre, quand le milieu de terrain de Luton Ryan Tunnicliffe a pu être entendu crier « vous égoïste de s — » à son coéquipier James Collins quand il a tiré au lieu de traverser la balle. (Malheureusement pour Collins, Watford a gagné 1-0.)

Nous aurions pu écrire un livre sur tout ce que nous avons entendu et continuer à entendre sans la capacité des foules, qui pourraient ne pas revenir avant un certain temps dans de nombreuses ligues. Mais l’image qui résume le mieux l’époque des «portes closes» est peut-être ce qui s’est passé à Metz le 6 décembre lors de l’arrivée de Lyon en ville. Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, a été suspendu après avoir été expulsé lors du match précédent. Il n’avait pas le droit d’être sur le banc et devait s’asseoir dans les gradins, mais il était toujours capable d’entraîner son équipe car il n’y avait personne au Stade Saint-Symphorien, et toutes ses instructions pouvaient être entendues clairement sur le terrain. . Lyon a remporté le match 3-1.