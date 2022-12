Comment Kirstie Alley a utilisé son corps

En d’autres termes, la perte de poids publique de Mme Alley était devenue un récit de rédemption, une histoire de péchés expiés, d’excès contenus. Ce bas de corps moulant superposé sous son bikini disait tout : sa chair serait exposée pour examen et soumise à toutes les contraintes et compressions nécessaires afin d’obtenir la silhouette correcte. Maintenir le contrôle de son poids s’avérerait une bataille sans fin.

Comme des millions d’autres, Mme Alley a récupéré tous les kilos perdus, et plus encore. En 2011, elle a rejoint une autre émission de télévision – “Dancing With the Stars” – qui a de nouveau mis en lumière son “parcours de perte de poids”. Il n’y a rien de tel qu’une danse rigoureuse pour perdre du poids, mais Mme Alley avait du talent dans la salle de bal : elle et son partenaire Maksim Chmerkovskiy ont obtenu la deuxième place du concours.

Pourtant, la couverture médiatique de la participation de Mme Alley à l’émission s’est concentrée sur son corps et ses habitudes alimentaires, souvent avec une précision numérique. Elle a été interrogée sur son apport calorique exact pendant les semaines de répétitions du spectacle : 2 000 valaient-ils mieux que 1 400 pour maintenir l’endurance ? Mme Alley elle-même a utilisé des nombres spécifiques pour se vanter de la rapidité avec laquelle elle a réduit la taille des vêtements pendant le déroulement de l’émission : “J’ai commencé par un 12, puis un 8, puis je pense que la semaine prochaine, je serai un 6 !” elle a dit US Weekly.

Mme Alley perdrait 100 livres cette année-là – une statistique qui se répétait sans cesse, accompagnée toujours des inévitables photos avant et après, ainsi que des rappels de son âge, 60 ans à l’époque. Des chiffres partout. Et encore une fois, Mme Alley a parlé d’avoir été éloignée de son corps avant cette perte de poids : « Je sens que je suis de retour dans mon élément. Honnêtement, je n’avais pas réalisé à quoi je ressemblais”, a-t-elle déclaré à “Entertainment Tonight”.

Pas plus tard qu’en octobre de cette année, un profil de Mme Alley a noté qu’elle “a toujours suivi certaines méthodes pour perdre beaucoup de kilos, et à l’heure actuelle, elle a non seulement l’air plus mince et magnifique, mais aussi beaucoup plus jeune que son âge. ” (Il est vrai que Mme Alley avait l’air remarquablement dynamique à 71 ans, sans altérations artificielles évidentes de son visage.)

Alors, Mme Alley était-elle complice de sa propre objectivation ? Bien sûr. À plusieurs reprises, elle a accepté de divulguer des détails sur son alimentation, son nombre de calories, son poids exact. Mais elle faisait face, avec humour et panache, à un système désuet qui n’était pas de sa propre invention, un système dans lequel elle était entrée des décennies avant que quiconque ait entendu parler du mouvement de positivité corporelle.

Et en cela, elle a été une pionnière, même si elle ne pouvait pas totalement se débarrasser de la honte qui accompagne encore le sujet du poids chez les femmes, et une culture qui nous teste et nous évalue constamment. Si elle n’arrêtait pas de raconter une histoire circulaire de ses soi-disant chutes de grâce, elle n’est pas seule non plus – l’Amérique a un penchant particulier pour les histoires de rédemption (nos politiciens leur racontent constamment). Souvenons-nous et apprécions Kirstie Alley pour l’humour ironique et sexy avec lequel elle a imprégné ces histoires, et son rôle au tout début d’un mouvement d’acceptation du corps, même si elle n’a jamais pu en profiter.