Comment Kim Leadbeater a sauvé les travaillistes d’une autre catastrophe électorale partielle

C’était une élection partielle que les sondeurs, les bookmakers – et, oui, même L’indépendant – suggéré pourrait être tout sauf un shoo-in conservateur.

Le parti de Boris Johnson était censé prendre le siège de Batley et Spen dans le West Yorkshire jeudi, tout comme il l’avait fait à Hartlepool deux mois plus tôt.

Les électeurs, a-t-on dit, abandonneraient en masse les travaillistes, en colère contre les problèmes internationaux, les griefs locaux et étant tenus pour acquis par une série de députés à la rose rouge remontant à 1997.

Vendredi jusqu’à 2 heures du matin, des rumeurs circulaient dans la salle de dépouillement selon lesquelles la candidate travailliste Kim Leadbeater pourrait glisser à la troisième place.

Pourtant, lorsque les 16 coureurs et cavaliers ont finalement été appelés sur l’étape de Cathedral House à Huddersfield juste avant 5h30 du matin, seul Leadbeater tenait un petit bout de papier : un discours de victoire.

La sœur du député assassiné Jo Cox a remporté la victoire sur son rival conservateur Ryan Stephenson par 13 296 voix contre 12 973 – une marge de seulement 323. George Galloway, qui, selon certains, décimerait le vote rouge, est arrivé troisième avec 8 264.

Comment cet homme de 45 ans sans expérience politique a-t-il arraché la victoire aux griffes de la défaite ?

La première chose à noter est que ce n’était pas un triomphe travailliste ; la part des voix du parti a chuté de 7,4 pour cent.

La nouvelle majorité est inférieure d’environ 3 000 à celle laissée par Tracy Brabin, qui a démissionné en mai pour devenir le nouveau maire du West Yorkshire.

Pertinemment, le fait que Galloway ait réussi à recueillir près de 10 000 voix – dont beaucoup sont censées provenir de musulmans de la classe ouvrière – indique qu’une partie vitale de la base électorale historique du Labour pourrait s’éloigner du parti.

Pourtant, dans l’une des élections partielles les plus toxiques de mémoire récente, le simple fait de franchir la ligne sera considéré comme un exploit.

« Pourquoi a-t-elle gagné ? » médite Afzal Khan, le député travailliste de Gorton qui a passé beaucoup de temps à faire campagne dans la circonscription. « Parce qu’elle était une excellente candidate, pleine d’énergie, inspirante. Les électeurs l’aimaient tout simplement. Elle a une longue expérience de travail pour cette communauté et c’est ce que les électeurs veulent voir.

Beaucoup ici vendredi matin étaient tout simplement ravis que les élections soient terminées.

Des accusations d’intimidation, de violence et de dommages criminels ont entaché la campagne. Des militants syndicaux ont déclaré avoir été poussés, insultés et menacés par des partisans de Galloway. Ils l’ont accusé d’avoir instrumentalisé la colère musulmane en déformant la position des travaillistes sur la Palestine. Une vidéo a émergé de Leadbeater, qui a une partenaire féminine, se faisant accosté dans la rue à propos de l’éducation LGBT + dans les écoles. Dans un creux honteux, la femme dont la sœur a été poignardée à mort dans cette même circonscription a dû bénéficier d’une protection policière.

Pourtant, le caractère insidieux de ce à quoi Leadbeater a été confronté a peut-être finalement aidé sa cause. Lundi, alors que les partisans de Galloway semblaient de plus en plus agressifs, les militants à la rose rouge ont remarqué un léger changement sur le pas de la porte; Leadbeater était de plus en plus félicitée pour sa dignité face aux abus.

« Il y avait des magasins et des maisons avec ses [Galloway’s] des affiches dans la fenêtre, mais lorsque vous parliez aux gens, ils n’étaient absolument pas impressionnés par ce qui se passait », explique Habiban Zaman, un conseiller municipal de Batley East qui, malgré l’envie de tirer elle-même sur le parlement, a continué à soutenir Leadbeater tout au long de la campagne.

« Ils nous disaient toutes les bonnes choses, mais vous ne savez pas s’ils le disent simplement par politesse. Je ne savais vraiment pas. Tout ce que je sais c’est [the feedback on the door] ne correspondait pas à ce que disaient les journaux.

Kim Leadbeater embrasse sa mère, Jean, à Clackheaton vendredi après avoir remporté l’élection partielle de Batley et Spen (PENNSYLVANIE)

À l’autre extrémité du spectre, les conservateurs ont réussi à éviter d’être entraînés dans la boue – mais la campagne pratiquement invisible de Stephenson semble avoir eu l’effet inverse de celui prévu.

Le conseiller municipal de Leeds aurait arpenté les rues en promettant des emplois et des subventions du gouvernement conservateur, mais il a refusé presque toutes les demandes d’interview des médias nationaux et locaux. Il n’est pas passé sans commentaire qu’il n’a donné aucune opinion sur des questions épineuses telles que la Palestine ou les droits d’un enseignant à retourner dans le lycée local après avoir été précédemment suspendu pour avoir montré aux élèves une caricature du prophète Mahomet.

Si un tel anonymat – apparemment orchestré par le stratège médiatique conservateur Jonathan Redhead – a aidé Jill Mortimer à remporter la victoire à Hartlepool, il ne semble pas avoir fonctionné avec les électeurs ici où Leadbeater faisait des promesses fortes et positives d’aller à Westminster pour se battre pour le patch où elle était née.

Les chiffres confirment cette théorie ; les conservateurs ont peut-être réduit la majorité des travaillistes, mais ils ont également perdu des voix dans ce concours.

Tout cela nous amène à une question : les travaillistes ont-ils gagné à cause ou en dépit du leadership de Sir Keir Starmer ?

Il faisait partie de plusieurs grands frappeurs travaillistes qui ont visité le siège pendant la campagne, mais Leadbeater a semblé esquiver une question de la BBC vendredi matin pour savoir si le chef du parti avait été un atout.

« L’objectif de la campagne était d’écouter la population locale et de parler à la population locale et parfois des problèmes nationaux ont été soulevés », a-t-elle déclaré. « Mais je dois être honnête, la grande majorité des conversations portaient sur des problèmes très locaux. »

Les suggestions selon lesquelles cette victoire lève les doutes sur le leadership de Sir Keir pourraient s’avérer prématurées.

Dans le West Yorkshire, il reste le sentiment que des leçons doivent encore être apprises, même en cas de victoire.

« Si nous avons réussi sur celui-ci, nous avons eu de la chance », déclare Gulfam Asif, consultant indépendant et membre du Parti travailliste depuis près de 20 ans. « Mais si nous n’apprenons pas de leçons, nous n’aurons plus de chance.

« Nous devons commencer à écouter nos communautés et cesser de les considérer comme acquises. »