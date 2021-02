Comment Kim Kardashian a annoncé le divorce de Kanye à sa fille North, âgée de sept ans

Kim Kardashian aurait informé sa fille de sept ans, North West, de son divorce imminent avec Kanye.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, aurait demandé le divorce de son mari rappeur, âgé de 43 ans, vendredi et North « sait apparemment ce qui se passe ».

On pense que la star de télé-réalité a pris la décision de dire à son aîné «seul» afin qu’elle puisse l’aider à «comprendre» ce qui se passait entre ses parents.

Kim et Kanye vivent des vies séparées depuis des mois, avec le rappeur enfermé dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming tandis que Kim continue de vivre avec leurs enfants dans le manoir de 40 millions de dollars de Calabasas qu’ils possèdent.

La source a poursuivi: «Les plus jeunes ne savent pas ce qui se passe, mais North sait ce qui se passe.

«Kim l’a assise seule pour lui dire, mais pas les plus jeunes.

« Kim et Kanye vivent comme ça depuis si longtemps. L’année dernière a été exactement comme ça où ils ont vécu des vies séparées à la fois physiquement et émotionnellement, donc qu’il y ait eu de la paperasse ou non, ils n’ont pas vécu dans un environnement conventionnel. situation matrimoniale. «

La situation actuelle signifiera qu’il « n’y aura pas du tout de changement pour les enfants », selon la source.

«Cela pourrait être un peu plus facile, car les avocats peuvent désormais tout gérer.

« Leur relation a été très tendue de toute façon, mais ils veulent essayer de faire de leur mieux en matière de coparentalité. »

Pour North et ses frères et sœurs Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et Psalm, un, la source a déclaré: « Les choses ne vont pas beaucoup changer. La vie qu’ils ont en ce moment. On a l’impression qu’ils ont divorcé depuis l’été dernier. «

Pendant ce temps, Kanye espère construire un complexe à l’extérieur de Los Angeles afin qu’il puisse être proche de ses enfants mais loin du bruit de LA.

La source a ajouté: «Kanye veut toujours construire un complexe en dehors de Los Angeles. C’est probablement ainsi qu’il verra les enfants quand il viendra en Californie.

«Il rebondit très discrètement depuis un moment maintenant.

« Il déteste tellement LA à cause des paparazzi, du bruit et de la foule. Il aime être isolé avec une très petite équipe autour de lui. C’est là qu’il est le plus créatif et le plus heureux. »

