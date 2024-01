Comment Kiev abattre un avion espion russe pourrait avoir un impact sur la guerre – DW – 17/01/2024

Le ministère russe de la Défense n’a pas réagi à l’annonce de l’armée ukrainienne selon laquelle elle a abattu dimanche un avion de surveillance militaire russe A-50 au-dessus de la mer d’Azov et endommagé un bombardier Il-22M.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’avait “aucune information” sur l’incident et a adressé ses questions au ministère de la Défense.

Le général en chef de l’Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, et le chef de l’armée de l’air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, ont tous deux affirmé que l’avion russe avait été touché.

Si d’autres sources confirment leurs affirmations, ce sera la première fois que l’armée ukrainienne parvient à abattre un avion A-50. Les avions d’alerte précoce et de contrôle ont été développés en Union soviétique à la fin des années 1970 sur la base de l’avion de transport Il-76.

Systèmes radar rotatifs sophistiqués

Les avions sont faciles à reconnaître grâce au dôme radar rotatif dont il est équipé. L’OTAN décrit ses systèmes similaires comme des systèmes aéroportés d’alerte précoce et de contrôle (AWACS).

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Ukraine a réussi à toucher des avions Il-76, tant en vol qu’au sol, mais pas un A-50.

Habituellement, ces avions opèrent jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres des zones de conflit. Leur tâche principale est d’effectuer des reconnaissances approfondies et d’apporter un soutien au ciblage des objectifs, notamment aériens.

Selon les médias, l’armée russe possède une douzaine d’avions de ce type. L’A-50U, une version modernisée, est en service depuis 2011.

La dernière variante a été livrée aux forces aérospatiales russes en septembre 2023. En février 2023, un avion A-50 stationné sur une base aérienne en Biélorussie a été endommagé par un drone.

Quelques mois plus tard, en juin, un avion Il-22M, utilisé comme centre de commandement aéroporté, a été abattu dans la région russe de Voronej par le Groupe Wagner, une organisation paramilitaire privée russe, lors de sa mutinerie.

L’OTAN appelle ses systèmes AWACS son « œil dans le ciel » Image : Rostislav Kalousek/photo alliance/dpa/CTK

Implication possible des systèmes de défense aérienne Patriot

L’armée ukrainienne n’a pas précisé comment les A-50 et Il-22 ont été attaqués. Mais Valeriy Romanenko, de l’Université nationale de l’aviation, a déclaré à DW que des systèmes de défense aérienne Patriot auraient pu être utilisés. Il a ajouté que, puisque les cibles auraient été touchées au-dessus de la mer d’Azov, au large de la partie de l’Ukraine occupée par la Russie, seuls les missiles Patriot auraient la portée opérationnelle de 160 kilomètres (99 miles) nécessaire.

Cela signifierait que l’armée ukrainienne a déplacé des systèmes Patriot coûteux et puissants près de la ligne de front. L’Ukraine dispose de plusieurs systèmes de ce type, dont certains viennent d’Allemagne. Jusqu’à présent, on pensait que tous ces systèmes étaient utilisés pour protéger les grandes villes des attaques russes. Selon l’Ukraine, ils sont actuellement utilisés pour intercepter les missiles hypersoniques russes modernes Kinzhal.

“Rapprocher les systèmes Patriot si près du front est une opération plus que risquée”, a déclaré Oleg Katkov, rédacteur en chef de Défense Express, a déclaré à DW. Il a indiqué qu’en mai dernier, plusieurs avions de combat et hélicoptères russes avaient été détruits dans la région de Briansk, à la frontière avec l’Ukraine.

Le mois dernier, l’Ukraine a annoncé avoir abattu trois chasseurs-bombardiers russes sur le front sud. On ne sait pas quelles armes l’armée a utilisées, mais de nombreux observateurs supposent qu’il s’agissait des systèmes Patriot.

L’historien militaire autrichien, le colonel Markus Reisner, a déclaré à DW qu’il soupçonnait que l’A-50 aurait pu être touché non seulement par des Patriots, mais également par un autre système depuis le sol et les airs. Il a ajouté qu’il était même possible que des systèmes différents aient été utilisés.

Des soldats ukrainiens ont reçu une formation pour utiliser les systèmes de défense aérienne Patriot en Allemagne Image : Sebastian Christoph Gollnow/dpa

« Succès impressionnant » pour l’Ukraine

Les experts s’attendent à ce que l’attaque ukrainienne sur la mer d’Azov ait plusieurs conséquences. Reisner a déclaré que la Russie ne pourra pas faire comme si de rien n’était tant que la situation n’aura pas été clarifiée.

Romanenko, pour sa part, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’armée russe retire ses avions de reconnaissance à environ 100 kilomètres du front. Il a ajouté qu’une telle mesure donnerait à Kiev « des avantages tactiques dans certaines zones », à partir desquels l’armée ukrainienne pourrait mener des attaques contre la Crimée et des cibles situées bien à l’intérieur des autres territoires ukrainiens occupés par la Russie.

Il a déclaré que cela pourrait également améliorer les conditions de déploiement des avions de combat ukrainiens, à la fois pour soutenir les opérations au sol et pour déployer des missiles de croisière occidentaux tels que le Storm Shadow.

Reisner a déclaré que l’abattage d’un A-50 représenterait un « succès impressionnant » pour l’Ukraine sur le champ de bataille et dans les médias. Il a comparé les récents développements à l’attaque ukrainienne contre un sous-marin russe en Crimée en septembre dernier et a expliqué que l’Ukraine avait une fois de plus démontré qu’elle pouvait utiliser les « ressources limitées dont elle dispose avec un effet incroyable ». Il a déclaré que c’était important pour le soutien continu de l’Occident.

Cet article a été initialement publié en russe.