Comment Khaby Lame a repris TikTok

En mars 2020, au début de la pandémie de coronavirus, Khabane Lame, un jeune ouvrier d’usine de la ville industrielle de Chivasso, dans le nord de l’Italie, a perdu son emploi. Il est retourné dans le modeste appartement de sa famille et, malgré l’incitation de son père sénégalais à postuler à d’autres emplois, il a commencé à passer des heures chaque jour à publier des vidéos sur TikTok sous le nom de Khaby Lame. À l’aide des fonctionnalités de duo et de point de l’application de médias sociaux, M. Lame, 21 ans, a profité de l’élan des vidéos virales et souvent absurdement compliquées de piratage de la vie – trancher une banane avec un couteau, utiliser des engins étranges pour mettre des chaussettes – en leur répondant avec des clips de réaction sans mots et faciles à comprendre dans lesquels il ferait la même tâche d’une manière beaucoup plus simple. Il épluche la banane. Il met une paire de chaussettes. Et presque toujours, il ponctue ses gags avec l’équivalent vidéo d’une punchline « duh », étendant les bras comme pour dire voilà et offrant un roulement d’yeux expressif ou un hochement de tête.

Ses premiers messages étaient principalement en italien, avec des sous-titres italiens ; parfois, M. Lame parlait dans sa langue natale à l’accent nordique. Mais c’était les clips de réaction sans mots et expressifs – se moquer des fourchettes transformées en cuillères avec du ruban adhésif ou défendre le caractère sacré de la pizza italienne à partir d’une vidéo qui propose des garnitures Sour Patch Kids – qui ont catapulté M. Lame au rang de célébrité internationale. Avec 65,6 millions de followers sur TIC Tac et en comptant, s’il continue à acquérir des followers à son rythme actuel, ou proche de celui-ci, il deviendra le créateur le plus suivi de la plateforme. (Actuellement, c’est Charli D’Amelio, 17 ans, qui compte 116 millions de followers.) « C’est mon visage et mes expressions qui font rire les gens », a déclaré M. Lame dans une interview mercredi, jour de fête nationale célébrant la naissance de la République italienne. Ses réactions discrètes, a-t-il dit, sont un « langage global ».

L’ascension fulgurante de M. Lame en tant que créateur numérique est particulièrement remarquable car son travail n’a pas la valeur de production raffinée associée aux stars de TikTok les plus célèbres d’aujourd’hui, dont beaucoup ont été adoptées par Hollywood. Il n’a pas connu le succès en rejoignant une maison de collaboration avec d’autres jeunes dans la vingtaine, ou en s’appuyant sur une croissance artificielle comme l’achat de followers ou de vues. Son ascension a été entièrement organique. Le secret du succès de M. Lame est sa qualité universelle exaspérée de tout le monde. « Son contenu démystifie ou se moque presque des tendances surproduites qui se produisent sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de hacks de vie ou d’autres choses comme ça », a déclaré Samir Chaudry, fondateur de La Presse Publier, une lettre d’information sur l’économie des créateurs. « Il représente presque cette authenticité par rapport à la production. Je pense que c’est très attirant à grande échelle pour les gens, ce sentiment de quelqu’un qui n’essaye pas trop fort, c’est quelque chose qui semble authentique.

Il y a environ 40 jours, lorsque M. Lame a atteint 10 millions de followers, « j’ai réalisé que les choses allaient bien », a-t-il déclaré. Aujourd’hui, avec plus de 65 millions d’abonnés, c’est son travail à temps plein. Portée mondiale, d’Italie Les admirateurs de M. Lame exploitent des pages de fans en anglais, allemand, arabe, portugais, espagnol et plus encore. Des YouTubers bien connus, dont le roi Bach, l’ont contacté pour des collaborations, et il gagne de l’argent grâce au Creator Fund de TikTok et en travaillant avec des marques, y compris, a-t-il dit, le Fabricant de pâtes italien Barilla. « Être une star internationale », a-t-il déclaré, « je suis beaucoup plus demandé. »