Comment Kevin McCarthy peut amener les démocrates à voter pour une résolution continue

Au lieu de gouverner, vous attendez que le public se lasse du parti au pouvoir pour que vous et vos collègues puissiez prendre le pouvoir à la Chambre.

Mais quelque chose d’inhabituel s’est produit à Washington cette semaine : tout à coup, tout le monde parlait de la possibilité que les démocrates de la Chambre puissent réellement compter…

… que les démocrates pourraient être la clé pour débloquer la crise de la perte du contrôle de sa conférence par le président Kevin McCarthy.

Pour récapituler : le gouvernement fédéral est à court d’argent en huit jours. La première étape pour achever les projets de loi de dépenses annuels est d’adopter une prolongation à court terme, ce qu’on appelle une résolution continue ou CR, pour maintenir le gouvernement ouvert pendant que les choses se règlent.

Le CR est généralement l’étape la plus facile du processus.

Mais toute la semaine, McCarthy a essayé et échoué à passer un CR. Il a également essayé de faire adopter le projet de loi sur les crédits de la défense – ses rebelles d’extrême droite ne voteraient sûrement pas contre le Pentagone, n’est-ce pas ? Ils l’ont fait. Deux fois.

McCarthy a effectivement perdu sa majorité. Et c’est là que les démocrates pourraient intervenir.

Le plan A de McCarthy est de continuer à élaborer de nouveaux CR pour tenter d’apaiser les récalcitrants jusqu’à ce qu’il obtienne enfin la majorité – vous vous souviendrez peut-être que c’est ainsi qu’il a remporté la présidence en janvier.

Mais alors qu’ils observaient le chaos à la Chambre cette semaine, un groupe bipartisan a commencé à promouvoir une autre idée : les républicains devraient s’unir aux démocrates pour adopter le CR. Une façon d’y parvenir est d’utiliser une soi-disant pétition de décharge qui force un vote.

Cela reste une possibilité lointaine mais toujours d’actualité.

Mais le rôle encore plus intrigant que les démocrates pourraient jouer se situe un peu plus loin. Les récalcitrants du GOP ont menacé à plusieurs reprises McCarthy d’un vote pour le destituer de son poste de président. Et cette semaine, les démocrates ont commencé à réfléchir sérieusement à la manière dont ils voteraient si cela se réalisait.

Ils pourraient tous simplement voter contre McCarthy et aider les rebelles à déclencher l’élection d’un nouveau président. Personne ne sait vraiment quel républicain sortira de ce processus. Peut-être que McCarthy pourrait remporter une autre victoire comme il l’a fait en janvier. Peut-être que quelqu’un d’autre viendra le remplacer.

Mais les démocrates pourraient également prêter leurs voix et sauver McCarthy de ce sort. Bien entendu, ils ne le feraient qu’à un prix très élevé.

Alors, tout cela n’est-il qu’un rêve fiévreux des Washingtoniens qui regardaient trop « West Wing » ? Ou les démocrates pourraient-ils jouer un rôle pour renflouer le président en difficulté ?

Ryan Lizza, co-auteur de Playbook et animateur de Deep Dive, s’est rendu au Capitole pour demander à la femme dont le travail consiste à compter les votes pour les Démocrates : la deuxième leader démocrate à la Chambre, la whip de la minorité Katherine Clark.

Il s’est arrêté à son bureau au Capitole jeudi quelques heures après l’échec de la dernière stratégie de McCarthy en matière de crédits. Ils ont parlé de ce qu’il lui faudrait pour aider le Président ; son idéologie – un peu mystérieuse, selon certains de ses collègues ; son style de leadership ; ses mentors ; si elle se sent mal pour McCarthy ; et les origines de son surnom effrayant.