Comment Kevin McCarthy a finalement remporté le vote du président de la Chambre

Charlie Brown n’a jamais donné de coup de pied au football, Ralph Bellamy n’a jamais eu la fille, mais tôt samedi matin, Kevin McCarthy est finalement devenu conférencier.

Au 15e tour de scrutin, un total jamais atteint depuis avant la guerre civile, McCarthy a finalement obtenu la majorité absolue des voix nécessaires pour être élu président de la Chambre. Par un vote de 216 à 212 pour le représentant Hakeem Jeffries (D-NY) avec six voix présentes, il a finalement remporté la plus longue élection de président depuis la victoire du représentant William Pennington (R-NJ) après 44 scrutins à la veille de la guerre civile.

Depuis mardi, le républicain de Californie faisait face à une rébellion continue de la part de membres d’extrême droite de son parti qui ne lui faisaient pas confiance pour adhérer suffisamment à la doctrine conservatrice s’il recevait le pouvoir. Après trois jours de vote après vote et de négociations nocturnes à l’intérieur du Capitole, McCarthy a finalement atteint son objectif tant désiré de brandir le marteau du président.

Après que McCarthy ait de nouveau échoué lors d’un 14e vote tard vendredi soir – en deçà d’un seul vote – les membres de l’équipe de direction ont entouré le représentant Matt Gaetz (R-FL) pour le faire changer d’avis après avoir voté présent, s’abstenant effectivement. Il est devenu si chaud que le représentant Mike Rogers (R-AL), un ardent allié de McCarthy, s’est même jeté sur Gaetz avant être retenu par les représentants Richard Hudson (R-NC) et Garret Graves (R-LA).

Le représentant Hudson, RN.C., à gauche, tire le représentant Rogers, R-Ala., alors qu’il affronte le représentant Matt Gaetz, R-Fla., lors du 14e tour de scrutin pour le président alors que la Chambre se réunit pour le quatrième jour pour tenter d’élire un orateur à Washington, le vendredi 6 janvier 2023. (@AP Photo/@andyharnik) pic.twitter.com/ok3K8ERtfU – Andrew Harnik (@andyharnik) 7 janvier 2023

Lors du 15e scrutin qui a commencé dans les dernières minutes du 6 janvier et s’est terminé bien après minuit, tous les électeurs anti-McCarthy restants ont changé leur choix pour un vote «présent». C’était suffisant pour finalement faire parler McCarthy.

Le prix qu’il a payé, cependant, était élevé. McCarthy a fait une série de concessions à ses détracteurs afin de les apaiser suffisamment et d’éviter une impasse politique. Le résultat le laisse comme un orateur très affaibli avant même son premier jour au pouvoir. Gaetz, peut-être le critique le plus virulent de McCarthy au sein du House GOP, a déclaré vendredi dans un discours au sol que même si le républicain californien gagnait, ses pouvoirs seraient plus similaires à ceux du président de la Chambre des communes britannique qu’à la Chambre des représentants américaine. En d’autres termes, McCarthy serait plus une figure de proue constitutionnelle qu’un puissant chef de parti. Les concessions n’iront peut-être pas aussi loin et il est peu probable que McCarthy porte une robe en soie noire comme son homologue au Parlement. Cependant, il n’exercera pas le même pouvoir que Nancy Pelosi, ou même Paul Ryan et John Boehner. Après des décennies où le poste de président est devenu de plus en plus puissant, l’accord conclu vendredi réduit le rôle du bureau.

Qu’est-ce qui l’a poussé au-dessus ?

McCarthy l’a fait avec une série de concessions à la droite qui donneront aux membres affiliés au House Freedom Caucus une influence significative dans le processus législatif. Plus important encore, ils auront trois membres au sein du puissant comité du règlement intérieur. Le Comité des règles ne s’occupe pas de la substance des politiques. Comme son président, le représentant Tom Cole (R-OK), l’a décrit à Vox, “c’est un comité de processus”. Il fixe les termes du débat et décide si les projets de loi font ou non l’objet d’amendements en séance. Il a longtemps été la redoute du leadership de la Chambre dans les deux partis et existe, selon les mots de Cole, pour « s’assurer [legislation] arrive au sol sous la forme que l’orateur pense être la plus susceptible de passer.

Au cours des dernières années, cela signifie que la législation est passée par le comité précuite avec peu d’amendements acceptés dans la salle et aucune possibilité de modifier les projets de loi par les membres de la base une fois qu’ils ont atteint le sol. En théorie, en vertu des concessions acceptées par McCarthy, les nouveaux membres permettront désormais plus de débats sur les projets de loi et rendront plus difficile la tâche des léviathans législatifs complets — comme le récent projet de loi omnibus ou le projet de loi démocrate sur les dépenses sociales baptisé Inflation Reduction Act (IRA) — être forcé à travers la chambre.

Les rebelles ont également obtenu des concessions sur la limitation des dépenses ainsi qu’un engagement d’un super PAC extérieur affilié à McCarthy, le Congressional Leadership Fund, de ne pas dépenser dans des primaires républicaines ouvertes dans des sièges sûrs.

Cependant, la concession la plus symbolique est peut-être la motion d’annulation. Il s’agit d’une longue disposition dans les règles de la Chambre qui permettait à tout membre individuel de proposer une motion pour “libérer le fauteuil”, ce qui déclencherait une nouvelle élection pour le président à tout moment. Cet outil portait une grande symbolique dans les négociations avec les détracteurs de McCarthy ; c’était la menace utilisée par la droite en 2015 pour finalement forcer Boehner à quitter le bureau du président. En prenant le pouvoir en 2018, Pelosi a modifié les règles pour limiter son utilisation. Les républicains de la Chambre ont fait pression pour qu’il soit restauré, même si McCarthy l’avait un jour décrit comme une ligne rouge. Alors que le républicain de Californie avait précédemment admis que la motion pouvait être introduite avec le soutien de cinq membres, le seuil est maintenant redescendu à un.

Que se passe-t-il ensuite ?

Après que McCarthy ait finalement remporté les élections aux petites heures du matin, la Chambre est passée à l’adoption de ses règles et a finalement permis à tout le monde de rentrer chez lui. À court terme, les républicains de la Chambre pourront passer à travers une partie de l’agenda sur lequel ils ont fait campagne dans les jours et les semaines à venir, y compris la législation pour annuler l’augmentation du financement de l’Internal Revenue Service contenue dans l’IRA ainsi que la législation pour s’attaquer à la frontière sud et à l’immigration clandestine. Ce seront des non-partants au Sénat contrôlé par les démocrates.

À long terme, les concessions de McCarthy ont préparé le terrain pour une autre confrontation majeure sur le plafond de la dette dans les mois à venir. Le gouvernement fédéral se heurtera bientôt à la limite de 31,4 billions de dollars et les conservateurs exigeront que la Maison Blanche de Biden fasse des concessions afin d’approuver le relèvement de la limite. Cela signifie une confrontation à enjeux élevés qui mettrait en danger la bonne foi et le crédit des États-Unis. Une confrontation similaire en 2011 sous John Boehner a conduit à la baisse de la cote de crédit des États-Unis pour la première fois de l’histoire. Mais contrairement à l’époque, les conservateurs d’extrême droite à la Chambre aura beaucoup plus de pouvoir, et le président républicain sera dans une position politique beaucoup plus faible.