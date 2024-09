Comment Kenny Moore II dirige la salle CB des Colts après la blessure de Juju Brents

Lorsque JuJu Brents a été placé sur la liste des blessés des Colts après la défaite de l’équipe en ouverture de saison contre les Texans de Houston, le message de l’entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen, à son cornerback était simple : continuez à vous battre.

Le message adressé au reste des cornerbacks des Colts était tout aussi clair : c’est le prochain homme à jouer.

« Dans cette ligue, c’est le prochain joueur qui joue », a déclaré Steichen mercredi. « Et j’ai une confiance totale en chaque personne présente dans cette salle… ils ont une grande opportunité devant eux. »

Le vétéran cornerback de huit ans Kenny Moore II avait un message similaire pour ses homologues plus jeunes.

« Cela montre qu’il faut toujours être prêt, toujours préparé », a déclaré Moore. « Vous savez, même si vous ne pensez pas personnellement que vous serez appelé, vous ne savez pas à quel point vous serez proche d’être appelé. Donc, honnêtement, il faut juste être professionnel à tout moment, donc chaque fois que les choses bougent et que vous êtes appelé et que vous avez un rôle plus important, ce n’est pas une surprise. »

Dallis Flowers a l’intention de profiter au maximum de sa chance après avoir passé la majeure partie de la saison 2023 absent en raison d’une déchirure du tendon d’Achille et avoir été déclaré inactif pour la semaine 1 contre les Texans.

« Je serai prêt, peu importe le scénario », a déclaré Flowers mercredi. « Le type de joueur que je suis, le type de personne que je suis, je serai toujours prêt quand le moment viendra. »

Flowers a déclaré que sa blessure au tendon d’Achille, subie en octobre dernier, était toujours dans sa tête, mais qu’il s’améliorait « littéralement de jour en jour » et se sentait à l’aise sur le terrain. Désormais, son objectif principal est de sortir jouer au football et de travailler dur tous les jours.

Agent libre non repêché signé en 2022, Flowers entame sa troisième année avec les Colts avec 17 matchs (dont cinq départs) à son actif. Il a débuté les quatre matchs qu’il a disputés la saison dernière, totalisant 15 plaquages ​​(11 en solo), un plaquage pour perte et trois passes déviées. En 2022, Flowers a enregistré huit plaquages ​​(six en solo), un fumble forcé, un fumble récupéré et six arrêts en équipes spéciales en 13 matchs. Il était également le principal retourneur de coups de pied des Colts.

« Il a fait du bon travail avec nous l’année dernière, et j’étais déçu que nous l’ayons perdu à cause de blessures l’année dernière », a déclaré Moore. « (J’)attends simplement de lui qu’il sache ce qu’il fait, qu’il connaisse son travail, son rôle et qu’il communique avec tout le monde. »

Aux côtés de Moore et Flowers, dans la salle des cornerbacks de l’effectif actif, on retrouve Jaylon Jones, Chris Lammons et Samuel Womack III. Lammons entame sa cinquième saison dans la NFL (deuxième avec les Colts) et Jones, un choix de septième tour de la draft NFL 2023, en est à sa deuxième saison. Womack a passé ses deux premières années dans la NFL avec les 49ers de San Francisco avant que les Colts ne le réclament au ballottage en août.

« J’aime dire que nous avons une équipe championne si nous avons de la profondeur », a déclaré Moore. « Si nous avons des gars qui peuvent simplement entrer et sortir sans laisser de trace. Je suis donc assez confiant avec Dallis, et je suis assez sûr qu’il sera très bien préparé pour le match. »

En tant que vétéran de la salle des cornerbacks, Moore est devenu un leader et un exemple à suivre pour les jeunes joueurs, comme Flowers. Moore dit qu’il lui a fallu un certain temps pour vraiment comprendre comment être un leader, mais sa personnalité l’a toujours placé dans ce genre de rôle et il a appris à l’accepter.

« Ma motivation tout au long de ma carrière a été d’essayer d’être l’incarnation du Colt, d’être un professionnel », a déclaré Moore.

Ses coéquipiers le reconnaissent et en profitent dès qu’ils le peuvent.

« Kenny est un gars formidable, une personne formidable, un grand joueur de football », a déclaré Flowers. « A chaque fois que Kenny dit quelque chose, nous restons à l’écoute, prêts à apprendre, à suivre son exemple, à suivre ses traces et à continuer à attaquer jour après jour. »

Alors que les cornerbacks des Colts se préparent à affronter les Packers de Green Bay au Lambeau Field dimanche, ils le feront en sachant qu’ils peuvent compter sur un leader en la personne de Moore. Mais il n’est pas le seul ; la confiance de Steichen en eux permet à toute la salle de jouer encore plus dur.