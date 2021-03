Comment Keir Starmer riposte-t-il après le budget favorable aux travailleurs de Rishi Sunak?

O Une des bizarreries de la tradition politique britannique est que c’est le chef de l’opposition, plutôt que le chancelier fantôme, qui répond à la déclaration budgétaire (et le vice-président plutôt que l’orateur préside les travaux). Souvent, cela a trompé le chef de l’opposition pour plusieurs raisons. Premièrement, le chef de l’opposition n’est peut-être pas aussi profondément ancré dans le débat politique contemporain sur l’économie que le chancelier fantôme, qui le vit et le respire. Deuxièmement, le chancelier peut faire quelque chose d’assez inattendu et compliqué, qui rend le discours pré-préparé du chef de l’opposition instantanément obsolète et inutile, et les laisse complètement exposés.

Par exemple, un chancelier introduisant un nouveau taux d’imposition considérablement plus bas de, disons, 10 pence ou 20 pence dans la livre (comme l’ont fait respectivement Gordon Brown et Norman Lamont en 1999 et 1992) a laissé William Hague et Neil Kinnock, à leur tour, avoir de faire des fanfaronnades, incapable de dire, d’un coup d’œil, si cela a nécessairement amélioré la situation des contribuables. Troisièmement, la réponse est plus ou moins immédiate, avec peu de temps pour l’improvisation. Avec la distanciation sociale à la Chambre des communes, il n’était même pas facile pour la chancelière de l’ombre, Anneliese Dodds, de murmurer une réponse ou deux à l’oreille de Keir Starmer.