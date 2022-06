Comment Katie Britt a utilisé son sens politique pour vaincre Mo Brooks en Alabama

Mme Britt est entrée dans la primaire avec peu de reconnaissance de nom et de longues chances contre M. Brooks, qui se vantait de plus d’une décennie d’expérience à la Chambre et a obtenu le soutien de M. Trump après avoir agacé la foule lors du rassemblement de l’ancien président avant l’attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021.

Mais M. Trump a annulé son soutien à M. Brooks en mars alors que M. Brooks avait du mal à gagner du terrain sous une avalanche de publicités d’attaque et de critiques de sa décision d’exhorter un public lors d’un rassemblement Trump à laisser derrière lui les élections de 2020. « Katie Britt, d’autre part, est une première guerrière intrépide de l’Amérique », a déclaré M. Trump dans un communiqué ce mois-ci en soutenant Mme Britt.

Cette décision n’a pas complètement anéanti M. Brooks, qui a quand même réussi à décrocher une deuxième place à la primaire de l’Alabama le 24 mai, recueillant 29 % des voix. Mme Britt a obtenu 45%, en deçà de la majorité qui aurait évité un second tour entre les deux meilleurs électeurs.

Mme Britt s’est présentée comme une candidate « Alabama First », jouant sur le slogan de la campagne présidentielle « America First » de M. Trump, et a centré sa course sur sa foi chrétienne, ses politiques strictes d’application des frontières et ses liens avec le monde des affaires.

En tant qu’assistante de M. Shelby, l’un des membres les plus éminents du Sénat, elle a travaillé sur certains de ses problèmes emblématiques, notamment un vaste ensemble républicain de réductions d’impôts en 2017, la confirmation des juges conservateurs et une pression pour un mur frontalier le long des États-Unis. -Frontière mexicaine.

Elle a récemment été à la tête du Business Council of Alabama, un puissant groupe de pression, et a mené une campagne «Keep Alabama Open» en novembre 2020 contre les restrictions liées à la pandémie de coronavirus qui obligeaient les entreprises non essentielles à fermer ou à limiter les services. Elle a également ouvert les ressources du conseil, généralement réservées aux membres payants, à toutes les petites entreprises au milieu de la crise sanitaire.