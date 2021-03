Comment Katherine Heigl parle à ses filles de leurs parents biologiques

Comme beaucoup de parents, Katherine Heigl essaie de naviguer en élevant trois enfants au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

«C’est la plus longue période que j’ai constamment passée avec mes enfants», a-t-elle déclaré. Parents magazine pour son numéro d’avril 2021. «Au début, j’adorais cuisiner des repas inspirés, mais maintenant je me dis:« Les enfants, préparez-vous simplement un sandwich ».»

L’actrice et son mari musicien Josh Kelley ont trois enfants. Leur aîné, Naleigh, 12 ans, est née en Corée du Sud et ils l’ont adoptée en 2009 alors qu’elle avait 9 mois. Puis en 2012, ils ont adopté leur fille Adalaide, 8 ans, à la naissance aux États-Unis, Heigl a donné naissance à leur fils Josh, 4, en 2017.

Au fur et à mesure que Naleigh et Adalaide ont vieilli, ils sont devenus de plus en plus curieux de connaître leurs histoires de naissance et leurs parents biologiques. Ainsi, Heigl et Kelley ont partagé ce qu’ils savaient.

«Ils ont de plus en plus de questions en vieillissant», L’anatomie de Grey alun partagé. « Nous leur avons dit, voici votre histoire. Nous n’avons aucune information sur vos pères biologiques, mais nous en avons un peu sur vos mères biologiques. Si vous voulez en parler davantage, vous pouvez en avoir autant. ou aussi peu d’informations que vous le souhaitez. Dites-nous ce que vous êtes à l’aise de savoir. «