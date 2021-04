Il est devenu évident lors des funérailles du prince Philip que l’avenir de la famille royale est en sécurité – avec Kate comme nouveau rocher.

Immaculée et élégante en perles, elle ressemblait à une régente en attente.

Mais en réunissant doucement les frères en guerre William et Harry, la duchesse de Cambridge a montré qu’elle avait les qualités discrètes d’une reine.

Le soutien à son mari est inébranlable depuis, en tant que Kate Middleton, elle a épousé le prince William il y a dix ans.

Et à la fin de l’envoi émouvant de samedi, elle a consolé le père visiblement bouleversé de William, le prince Charles, 73 ans, avec un baiser sur la joue et une main réconfortante sur son épaule.

Quelques instants plus tard, Kate a joué le rôle de gardien de la paix entre William, 38 ans, et le prince Harry, 36 ans.

Dans les mois et les années à venir, la duchesse de 39 ans sera la personne sur laquelle non seulement Charles, mais aussi la reine et toute sa famille en viendront à compter alors qu’ils ressentiront la perte du duc d’Édimbourg.

Le biographe de William, Brian Hoey, a déclaré: «Ils disent que vient l’heure, vient l’homme. Mais dans le cas de la famille royale, c’est une femme.

«Merci mon Dieu pour Kate – elle est le rocher dont dépendra la monarchie. Samedi, elle s’est comportée de manière absolument impeccable.

Les experts conviennent qu’à bien des égards, Kate est comme la reine maman – une mère dévouée qui a totalement soutenu son mari, George VI, pendant la crise d’abdication et la Seconde Guerre mondiale.

M. Hoey, qui a interviewé les deux Cambridges, a déclaré: «La reine mère avait une qualité de star, que Kate a en abondance. Mais contrairement à la reine maman, la duchesse a la capacité, tout comme la princesse Diana, de s’entendre avec des gens de tous les horizons.

«Elle sera la parfaite reine consort pour William quand il deviendra roi.»

Parfois, pendant le service de samedi à la chapelle St George, à Windsor, Harry avait l’air maladroit alors qu’il était assis seul – socialement éloigné mais exclu par ses proches.

La princesse Anne, Sophie Wessex et son mari, le prince Edward, ne l’ont pas reconnu une seule fois.

Les retombées de l’entretien controversé des Sussex avec Oprah Winfrey n’avaient pas disparu.

L’observatrice royale Ingrid Seward a déclaré: «Après les choses que Meghan a dites à Oprah à propos de la duchesse de Cambridge, Kate aurait également eu le droit d’éviter Harry.

«Elle vient d’avoir de belles manières – enseignées par sa mère Carole – et quand elle voit une situation gênante, elle intervient. C’est pourquoi elle a parlé à Harry.

La duchesse a mis une main aimante autour de l’épaule de Charles

Elle a ensuite donné un bisou sur la joue à son beau-père affligé de chagrin

‘Appuie-toi sur elle de plus en plus’

Après la cérémonie de 50 minutes, la reine est retournée dans ses appartements de Windsor dans la Bentley State Limousine.

D’autres membres de la famille ont choisi de marcher au soleil au lieu de prendre des voitures. C’était l’occasion pour Kate de briser la glace et de parler à Harry, avec William à ses côtés.

Selon des sources, les frères n’avaient échangé que des SMS depuis le retour d’Harry de Los Angeles en début de semaine. Kate sembla alors rester en retrait pour qu’il puisse parler à William pendant quelques instants sans elle.

Mme Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Harry a dû se sentir mal à l’aise parce qu’il savait la blessure qu’il avait causée mais Kate était charmante avec lui.

«Kate est maman de trois enfants, elle a un mari qu’elle doit soutenir – et je ne pense pas qu’il y ait assez de temps dans sa vie pour garder rancune.»

Lorsque Philip a pris sa retraite en 2017, il a déménagé à Wood Farm sur le domaine Queen’s Sandringham à Norfolk, près de la maison des Cambridges à Amner Hall.

C’est là que Philip a passé du temps avec Kate en lui parlant de son rôle lorsque William est roi.

L’une des préoccupations de William après la mort en 1997 de sa mère, la princesse Diana, était d’équilibrer la protection de ses enfants contre les paparazzi tout en permettant l’accès pour prendre des photos.

Arthur Edwards, le photographe royal de The Sun, révèle que c’est Kate qui avait la solution – en apprenant la photographie pour qu’elle puisse prendre les photos de leurs enfants.

Il a ajouté: «Kate est capable de mettre les gens à leur aise. Sa cote d’approbation est à travers le plafond.

«Elle a toujours l’air bien, ne bavarde jamais et a un respect total pour la reine et son beau-père. La famille royale en viendra de plus en plus s’appuyer sur elle.

