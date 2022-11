Comment Kari Lake est passé de présentateur de nouvelles à critique franc de la presse

Un ancien collègue de longue date dans le secteur de l’information télévisée a rappelé que Kari Lake détestait les armes à feu et pratiquait le bouddhisme. Une autre ancienne présentatrice de nouvelles locales, Stephanie Angelo, qui n’a pas travaillé avec Mme Lake mais est devenue plus tard une amie proche avec elle, a décrit Mme Lake à l’époque comme “un esprit libre” et “libérale jusqu’à la moelle”.

“Elle dit que l’avortement devrait être illégal – absolument pas”, a déclaré Mme Angelo. “La Kari que je connaissais n’aurait jamais dit ça, et elle ne l’aurait pas cru non plus.”

Mais dans sa course au poste de gouverneur de l’Arizona, Mme Lake – une ancienne présentatrice locale de Fox News – s’est transformée en une protégée de Donald Trump et une conservatrice chrétienne inconditionnelle qui utilise son expertise médiatique comme une arme et a transformé son ancienne industrie dans une feuille. Dans son discours de clôture aux électeurs avant les élections de mardi, Mme Lake, 53 ans, a fait campagne contre la presse autant qu’elle l’a fait contre Katie Hobbs, sa rivale démocrate, agaçant le public contre les journalistes présents, qu’elle appelle le “fausses nouvelles” et s’engageant à devenir le “pire cauchemar” des médias s’il est élu.

C’est bien loin de la personne avec laquelle se souviennent de nombreux journalistes avec qui elle a travaillé.

Sept des anciens collègues de Mme Lake à la station Fox locale à Phoenix, où elle a lu les nouvelles pendant plus de deux décennies, et deux autres qui se considèrent comme ses anciens amis ont déclaré que Mme Lake avait autrefois exprimé des opinions plus libérales sur des sujets tels que les armes à feu, drag queens et immigrés sans papiers. Ils ont dit qu’elle admirait Barack et Michelle Obama et ont souligné qu’elle avait fait un don à la campagne présidentielle de M. Obama. Certains ont demandé l’anonymat parce qu’ils n’avaient pas la permission de parler à la presse ou craignaient des représailles de la part de Mme Lake ou de ses partisans.