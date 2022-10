Comment Kane était hors-jeu contre le Sporting CP

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Mais comme ce fut une semaine très calme pour VAR en Angleterre, nous commençons par revenir sur l’un des incidents les plus controversés de l’action de la Ligue des champions de la semaine dernière.

Renversement VAR: but de Kane refusé pour hors-jeu

Qu’est-il arrivé: Alors qu’il ne restait que quelques secondes sur cinq minutes supplémentaires à la fin du match de la Ligue des champions, Harry Kane a marqué ce qu’il pensait être le but gagnant pour amener Tottenham Hotspur aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Décision VAR : Hors-jeu.

Examen VAR : C’est une décision qui a irrité de nombreux supporters, et pas seulement ceux qui suivent les Spurs – et pour un certain nombre de raisons. Il s’agit d’arracher l’émotion d’un but spectaculaire et gagnant. Aussi l’inertie que l’on ressent dans un stade lorsqu’il faut une longue période de temps au VAR pour rendre le verdict. Et puis le manque de clarté d’une image finale que de nombreux fans ne pouvaient pas comprendre sans explication claire, ce que l’UEFA n’offre pas.

La technologie hors-jeu a montré que Harry Kane était en position de hors-jeu. BT Sport

La Premier League reçoit de nombreuses critiques sur le fonctionnement du VAR en Angleterre, dont certaines sont justifiées, mais au moins il existe une ligne de communication pour poser des questions lorsque des incidents se produisent. Cela ne vous fournira peut-être pas les réponses que vous souhaitez ou aimez, mais il est possible d’obtenir le contexte de la prise de décision.

La décision d’exclure le but de Kane était correcte sur la base des informations qui nous ont été présentées, mais vous ne pouvez pas reprocher aux fans d’avoir des questions.

Au début de cette saison, l’UEFA est devenue la première compétition à adopter la technologie Semi-Automated Offside Technology (SAOT), qui vise à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, plus précisément et plus facilement compréhensibles grâce à l’animation 3D. L’UEFA n’a pas exactement chanté sur les toits à propos de cette technologie, cette campagne étant en grande partie une literie en cours. Rasmus Falk du FC Copenhague contre le Borussia Dortmund a été le premier joueur à voir un but refusé en utilisant SAOT et l’animation 3D.

L’ancien style de hors-jeu, qui voit le VAR créer manuellement des lignes aux joueurs, est resté en arrière-plan ; et c’est cette méthode qui a été utilisée pour montrer que Kane était hors-jeu. L’UEFA l’a utilisé comme méthode de sauvegarde dans d’autres matchs de la phase de groupes, notamment pour un but refusé pour les Rangers à l’Ajax lors de la première journée.

Nous en apprenons encore sur les limites que SAOT pourrait avoir, du moins en ce qui concerne le système de l’UEFA. Il ne suit pas ou n’a pas de capteur dans le ballon, ce qui semble avoir créé un problème de visualisation lorsque le ballon est le point de référence de la ligne défensive.

L’UEFA a déclaré à ESPN que SAOT avait été utilisé pour aider le VAR à prendre la décision sur la position de hors-jeu de Kane, mais l’animation 3D de la décision n’est pas disponible. Il suit les 22 joueurs et peut donc dire au VAR que Kane était devant le dernier défenseur lorsque le ballon était dirigé par Emerson Royal. (La ligne de hors-jeu est définie lorsqu’un joueur touche le ballon, et non lorsqu’il quitte la partie du corps utilisée pour effectuer la passe.)

Si SOAT ne suit pas la balle de la même manière que les joueurs, il n’y a pas de point de référence pour créer l’animation 3D. La visualisation montrerait que Kane est devant le défenseur ne montrerait pas réellement la décision de hors-jeu, car le ballon est la ligne de hors-jeu défensive. Cela crée la tempête parfaite – un but crucial, dramatique et gagnant est refusé, mais l’animation 3D n’existe pas pour expliquer très clairement aux supporters pourquoi la décision est prise. Tout ce qui est disponible est une image VAR granuleuse que les fans doivent en grande partie interpréter eux-mêmes.

La FIFA utilisera un SAOT amélioré pour la Coupe du monde, avec suivi du ballon et un capteur à l’intérieur pour détecter quand il a été joué. La FIFA a confirmé à ESPN que son système a été entièrement testé avec le ballon comme ligne de hors-jeu défensive et peut visualiser la décision à l’aide d’une animation 3D.

La caméra de la ligne de but donne une indication claire que Kane est probablement devant le ballon et le défenseur lorsqu’il a été joué par Royal. Il y avait une version éditée de cette image largement partagée sur les réseaux sociaux qui plaçait le pied du défenseur devant Kane, mais c’était faux.

Harry Kane semble être devant le ballon depuis la caméra de la ligne de but. BT Sport

Ce VAR utilise le système de hors-jeu manuel, le même que celui utilisé dans toutes les ligues nationales et les autres compétitions de l’UEFA, pour confirmer la position de Kane – et c’est de là que vient le retard de 3 minutes 30 secondes ; il ne s’agissait pas de vérifier un autre aspect, comme le jeu du ballon par le défenseur.

En droit, c’était une décision très simple une fois que la position de Kane avait été établie.

La passe a reculé

A la fin du match, on a entendu le défenseur des Spurs Eric Dier crier à l’arbitre Danny Makkelie : “Mais pourquoi ?! Pourquoi ?! Le ballon est parti à l’envers !” C’est une idée fausse très répandue que vous ne pouvez pas être hors-jeu si le ballon est joué à l’envers, mais la direction d’une passe n’est pas pertinente pour le hors-jeu. Seule compte la position de l’attaquant par rapport à l’avant-dernier adversaire et/ou au ballon. Ce n’est pas un changement de loi, cela a toujours été le cas.

“Jeu délibéré” d’un défenseur

Après que Royal ait dirigé le ballon vers l’arrière, il a dévié le défenseur du Sporting CP Nazinho et dans le chemin de Kane pour marquer, mais cela ne réinitialise pas la position de hors-jeu de l’attaquant. Il doit s’agir d’un “jeu délibéré” du ballon, le joueur ayant le contrôle de ses actions. Un défenseur positionné pour bloquer un centre, ou le ballon le frappant simplement, ne constitue pas un “jeu délibéré”. La meilleure façon d’y penser est de savoir si ce joueur serait pénalisé pour une passe arrière si le gardien de but ramassait le ballon (seul le pied compte pour une passe arrière, mais nous pouvons considérer toutes les parties du corps à cette fin spécifique.)

Le ballon est dévié de la cuisse de Nazinho vers Harry Kane mais cela ne réinitialise pas la phase de hors-jeu. BT Sport

Possibilité de handball

Il semblait également que le ballon aurait pu effleurer la main de Nazinho, mais il est sorti d’abord de sa cuisse avec le bras dans une position attendue pour son mouvement, il n’y aurait donc pas d’infraction au handball.

Ligne défensive au ballon

L’avant du ballon – le plus proche du but – est utilisé pour créer la ligne de hors-jeu. Le bénéfice du doute s’appliquerait toujours si les deux lignes s’étaient touchées, mais la position de hors-jeu de Kane n’était pas assez proche pour cela, il y a un écart. Et enfin, clair et évident ne s’applique pas au hors-jeu lorsque la technologie est utilisée – le résultat final déterminera toujours la position de hors-jeu.

Carton rouge éventuel : Scamacca pour grand défi sur Martinez

Qu’est-il arrivé: À la 50e minute, Gianluca Scamacca a attrapé le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez avec une botte haute à l’intérieur de la surface de réparation. L’attaquant de West Ham United était déjà sur un carton jaune, mais l’arbitre Chris Kavanagh a choisi de ne pas lui donner un deuxième avertissement.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Examen VAR : Scamacca a été exceptionnellement chanceux d’échapper à un deuxième jaune, et s’il n’avait pas déjà été averti, la carte serait probablement sortie.

Cependant, le VAR (Paul Tierney) ne peut que conseiller un carton rouge direct, plutôt qu’un deuxième carton jaune menant au rouge.

Il ne serait possible qu’un carton jaune soit montré que si le VAR envoyait l’arbitre au moniteur pour un examen du carton rouge, et l’arbitre décidait que cela ne méritait qu’un avertissement – ​​bien que cela ne se soit pas encore produit en Premier League. . L’arbitre conserve toutes les options disciplinaires au moniteur une fois qu’une révision a été initiée.

Gianluca Scamacca a échappé à un deuxième carton jaune après avoir attrapé le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez avec une botte haute. James Gill – Danehouse/Getty Images

Carton rouge VAR : Conduite violente de Costa sur Mee

Qu’est-il arrivé: Au plus profond du temps additionnel, Diego Costa a affronté Ben Mee hors du ballon. Le VAR a lancé un examen pour un incident grave manqué.

Décision VAR : Carte rouge.

Examen VAR : Une décision facile pour le VAR, Peter Bankes, qui a informé l’arbitre Bobby Madley que Costa avait donné un coup de tête au défenseur de Brentford.

Costa obtiendra désormais une interdiction de trois matches pour conduite violente, ce qui, avec la pause de la Coupe du monde à venir, signifie qu’il ne pourra plus jouer pour les Wolves avant le 26 décembre.

Diego Costa a donné un coup de tête à Ben Mee peu avant le coup de sifflet final. Bbc

Carton rouge possible : Mitrovic sur Gueye

Qu’est-il arrivé: À la 23e minute, Aleksandar Mitrovic a contesté le ballon avec Idrissa Gueye et a attrapé le milieu de terrain d’Everton avec ses crampons. L’arbitre John Brooks, qui avait une vision très claire de l’incident, a montré un carton jaune mais le VAR, Darren England, a vérifié pour un éventuel carton rouge.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Examen VAR : L’attaquant de Fulham peut se considérer comme très chanceux, car si Brooks avait montré le carton rouge, il n’aurait pas été annulé.

Seul Mitrovic lui-même connaîtra ses véritables intentions, mais la faible force et l’élan de la nature du défi signifiaient qu’un carton jaune était à peu près un résultat disciplinaire acceptable.

Aleksandar Mitrovic aurait pu voir un carton rouge après avoir attrapé Idrissa Gueye au-dessus de la cheville. Bbc

Nous voyons des défis similaires chaque semaine, lorsque le contact sur un adversaire se fait avec la semelle de la botte au-dessus de la cheville. Souvent, dans ces incidents, c’est la force du défi qui détermine s’il doit s’agir d’un carton jaune ou d’un carton rouge, et cela se résume également au jugement subjectif de l’arbitre et à la façon dont il évalue le défi.

Faute possible dans la préparation d’un but : Zaha sur Lyanco

Qu’est-il arrivé: Crystal Palace a marqué le but de la victoire grâce à Odsonne Edouard à la 38e minute. Cependant, dans l’accumulation, Lyanco est allé au sol lorsque Wilfried Zaha a remporté le ballon.

Décision VAR : L’objectif se tient.

Examen VAR : Comme nous l’avons vu la semaine dernière avec les buts d’Erling Haaland de Manchester City contre Brighton & Hove Albion et Callum Wilson pour Newcastle United à Tottenham Hotspur, le VAR ne va pas s’impliquer à moins qu’il n’y ait eu une faute claire avant le but.

Wilfried Zaha a récupéré le ballon sur Lyanco avant qu’Odsonne Edouard ne marque. Bbc

Il y avait très peu de différence entre cet affrontement et Haaland surpassant Lewis Dunk. C’est le genre de décision qui serait laissée à l’arbitre en direct du match.

Contrôle de pénalité : Handball par Young

Qu’est-il arrivé: Newcastle a ouvert le score en profondeur dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Callum Wilson a marqué depuis le point de penalty après que l’arbitre Paul Tierney ait pointé le point de penalty pour un handball du défenseur d’Aston Villa Ashley Young.

Décision VAR : La pénalité tient.

Examen VAR : C’est la définition classique d’un handball avec un défenseur agrandissant son corps. Young a le bras bien au-dessus de sa tête lorsqu’il a bloqué le tir de Miguel Almiron.

Ashley Young a commis une faute de handball claire sur le tir de Miguel Almiron. Bbc

Les informations fournies par l’UEFA, la FIFA, la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.