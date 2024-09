Comment Kamala Harris s’est préparée pour son grand débat

WASHINGTON — Il était presque temps pour le débat présidentielmais Kamala Harris Le personnel pensait qu’il y avait encore une chose qu’elle devait savoir. Ainsi, moins d’une heure avant que la vice-présidente ne quitte son hôtel de Philadelphie, deux assistants en communication l’ont contactée par téléphone pour l’un des briefings les plus étranges de sa carrière politique.

Ils lui ont dit que Donald Trump avait posté sur les réseaux sociaux à propos de une rumeur fausse et raciste Les migrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, auraient mangé les animaux de compagnie des gens. L’ancien président pourrait en parler lors du débat, ont-ils dit.

L’avertissement, décrit par deux personnes au courant de la conversation, s’est avéré pertinent.

En réponse à une question sur la politique d’immigration, Trump a déclaré que les migrants de Springfield « mangeaient les chiens » et « mangeaient les chats ». Harris a ri, a secoué la tête et a regardé son adversaire républicain avec stupéfaction. « Parlons d’extrême », a-t-elle dit, puis est passée à autre chose.

C’était sans aucun doute le moment le plus bizarre de débat de la semaine dernièrece qui a donné lieu à une explosion de mèmes en ligne et de vidéos parodiques. Aujourd’hui, Harris essaie d’utiliser sa performance comme une source permanente d’élan, espérant raviver le type d’énergie qu’elle a généré lorsqu’elle a remplacé le président Joe Biden à la tête du ticket démocrate.

On ne sait pas si ce débat aura une influence sur l’issue de l’élection du 5 novembre. Dans un sondage éclair réalisé par CNN après l’élection, les opinions sur Trump sont restées inchangées et Harris n’a enregistré qu’une légère hausse de la part de personnes qui la voient d’un œil favorable. Mais son équipe en profite au maximum, transformant les points clés en publicités télévisées et inondant Internet de clips. Aucun effort équivalent n’est visible du côté de Trump, malgré son insistance répétée à dire qu’il est sorti vainqueur.

Il n’y aura presque certainement pas d’autre débat, a déclaré Trump. il n’en fera pas unCela signifie que le débat au National Constitution Center de Philadelphie pourrait être la seule chance pour les électeurs de voir les candidats côte à côte.

Cet article est basé sur des entretiens avec cinq personnes proches de Harris, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire des conversations privées et révéler de nouveaux détails sur la façon dont elle s’est préparée et a géré le débat. C’était la première fois qu’elle rencontrait Trump en personne.

Harris a passé cinq jours à se préparer dans un hôtel du centre-ville de Pittsburgh après quelques semaines de campagne effrénées.

Son équipe a recréé le décor où elle débattrait avec Trump dans la nuit du 10 septembre. C’était une configuration beaucoup plus professionnelle que celle utilisée par Harris huit ans plus tôt alors qu’elle se présentait au Sénat en Californie, lorsque l’équipe de campagne boîtes en carton scotchées ensemble pour servir de pupitres de fortune.

Deux assistants en communication – un homme et une femme – ont remplacé David Muir et Linsey Davis, les modérateurs du débat d’ABC News.

Philippe Reines, un conseiller de longue date d’Hillary Clinton, a repris le rôle de Trump qu’il avait joué lorsque l’ancien secrétaire d’État s’était présenté à la présidence. Reines portait un costume sombre, une longue cravate rouge et une poudre bronzante orange pour incarner Trump.

L’un des défis serait les microphones.

Lorsque Biden était candidat, son équipe avait convenu que les micros des débats devaient être coupés lorsque ce n’était pas le tour d’un candidat de prendre la parole. Mais l’équipe de Harris voulait que les micros soient allumés en permanence, ce qui lui permettrait d’intervenir et de créer davantage d’occasions pour Trump de s’emporter.

Mais leur campagne n’a pas pu parvenir à un accord pour changer les règles, et le plan original est resté en place.

Harris a décidé de tirer le meilleur parti du format écran partagé, où chaque candidat serait à tout moment devant la caméra. Biden avait raté le test visuel lors de son débat avec Trump en juin, regardant souvent sans but avec la bouche légèrement ouverte. Harris a fourni un commentaire silencieux à travers son expressivité — en riant, en haussant les sourcils, en portant sa main à son menton avec un regard interrogateur.

À un moment donné, lors des préparatifs, des membres du personnel ont suggéré à Harris de s’entraîner à des gestes qu’elle pourrait utiliser. La vice-présidente les a écartés, en disant qu’elle se passerait bien de ce genre de répétition.

Harris quittait rarement l’hôtel pendant les préparatifs. Le 7 septembre, elle a fait une sortie scolaire chez Penzeys Spices, où elle a acheté des mélanges d’épices. Une femme dans le magasin a pleuré lorsque Harris l’a serrée dans ses bras. Le 8 septembre, Harris et son mari, Doug Emhoff, se sont rendus sur une base aérienne militaire et ont fait une promenade d’environ une demi-heure. Pour des raisons de sécurité, le tarmac était le seul endroit où ils pouvaient se dégourdir les jambes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était prête pour le débat, Harris a fait un signe de pouce levé aux journalistes et a répondu « prête ».

Elle a fini par quitter Pittsburgh le 9 septembre plutôt que le jour du débat, annulant un débat simulé supplémentaire et arrivant à Philadelphie plus tôt que prévu.

Alors que le temps presse pour le début du débat, des dizaines de membres du personnel de la campagne du Delaware se sont rassemblés dans des sièges assignés devant quatre écrans de télévision. Certains étaient nerveux, encore sous le choc après avoir vu Biden imploser lors de son propre débat avec Trump.

Mais le premier geste de Harris, s’avançant vers Trump pour lui serrer la main alors qu’ils montaient sur scène, a contribué à apaiser cette nervosité.

Tout au long du débat, Harris s’est moquée de Trump et l’a agacé, le déstabilisant avec des remarques sur la taille des foules lors de ses meetings de campagne. Elle a répondu aux questions sur l’avortement et a promis au pays une nouvelle génération de dirigeants, tandis que Trump devenait de plus en plus agité et manquait des occasions de faire valoir ses arguments contre elle.

Lors de la dernière pause publicitaire, Trump a quitté la scène en soupirant. Harris est restée à son pupitre, écrivant sur son bloc-notes, révisant ses propos et buvant une gorgée d’eau.

Dans son discours de clôture, elle a déclaré aux téléspectateurs : « Je pense que vous avez entendu ce soir deux visions très différentes de notre pays : l’une axée sur l’avenir et l’autre axée sur le passé. »

Trump a terminé son discours en qualifiant Harris de « pire vice-présidente de l’histoire de notre pays ».

Il n’y avait pas de public dans la salle pour réagir aux candidats, et il n’était pas toujours clair si certaines répliques ou expressions faisaient mouche.

Alors, quand Harris a quitté la scène, elle avait une question à poser à son équipe : « Comment ai-je fait ? »