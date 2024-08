Comment Kamala Harris reconquiert les donateurs du secteur technologique californien

La campagne présidentielle de Kamala Harris s’appuie sur un vivier d’anciens donateurs importants qui n’avaient pas donné lorsque le président Joe Biden menait la campagne. Et ils représentent des acteurs majeurs d’un secteur clé pour la native de Californie : la technologie.

C’est un secteur qui semblait largement soutenir le candidat républicain Donald Trump avant que Biden ne se retire de la course. Aujourd’hui, un segment important de dirigeants et d’employés du secteur technologique soutiennent Harris.

Après le retrait de Biden le 21 juillet, Harris a récolté plus de 59 millions de dollars auprès de particuliers à l’échelle nationale pendant le reste du mois de juillet et plus de 20 % de cette somme, soit 12,5 millions de dollars, provenaient de Californie, selon une analyse POLITICO des donateurs détaillés de sa campagne, publiée mardi dans les documents de la Commission électorale fédérale. Les dons détaillés reflètent généralement les bailleurs de fonds de campagne qui ont donné plus de 200 $.

L’industrie technologique joue un rôle important dans le soutien apporté à Harris par son État d’origine. Les employés de Google et de sa société mère Alphabet (262 000 $) ont constitué les plus grandes contributions technologiques, suivis par Apple (170 000 $) et Meta (81 000 $).

Et sa campagne est également sur le point de reconquérir encore plus de donateurs individuels du secteur technologique qui ont soutenu sa campagne présidentielle de 2020. Plus de 10 000 Californiens ont contribué à Harris en 2019, mais n’ont pas fait de don lorsqu’elle se présentait comme vice-présidente de Biden, selon la correspondance entre le nom et le code postal autodéclarés. Environ 460 de ces donateurs travaillaient dans le secteur technologique et ont récolté environ 400 000 dollars pour sa campagne de 2020. Harris a également reçu plus de 290 000 dollars de donateurs du secteur financier et de capital-risqueurs qui n’ont pas donné à Biden-Harris.

Ces donateurs influents et aux poches profondes pourraient aider Harris à gagner en novembre, dans une course où Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio, sont en tête. J.D. Vance bénéficient également de bastions technologiques.

Andrew Byrnes, avocat basé dans la Silicon Valley et chargé de campagne de Harris, a déclaré que la seule autre fois où il avait vu ce genre de mobilisation, c’était pour Barack Obama. Et Harris a une crédibilité supplémentaire dans le domaine des nouvelles technologies. « Obama n’était pas un Californien comme Kamala. »

Cette fois, a-t-il déclaré, sa campagne « semble être sur le point de prendre un tournant ».

« Je pense que l’un des piliers de la campagne sera l’engagement et l’enthousiasme des personnes qui la connaissent depuis le plus longtemps », a déclaré Byrnes. « Comme elle vient d’ici, beaucoup de ces personnes travaillent dans le secteur des technologies. »

Parmi les anciens partisans de Harris dans le secteur technologique, Google, Apple, Sony, Meta et Salesforce étaient les principaux employeurs des contributeurs. Parmi eux figurent le PDG de Salesforce, Marc Benioff, l’ancien chef de la sécurité de Meta, Alex Stamos, et l’ancien président exécutif de Twitter, Omid Kordestani. Benioff a fait un don à Harris en 2019, mais dit en 2020 il ne prendrait plus de positions politiques en tant que propriétaire du magazine TIME. Le premier don de Stamos à la campagne de 2024 a été effectué le jour où Biden s’est retiré et Harris a pris le relais le 21 juillet, selon les documents de la FEC.

Carrie Pendolino, cofondatrice d’Innovators for Harris, a constaté en temps réel ce changement « significatif » parmi les donateurs. L’organisation nationale a d’abord été créée pour aider Obama à être élu, puis Biden en 2020 et maintenant Harris. Contrairement aux cycles électoraux précédents, Pendolino a noté que la communauté technologique a mis du temps à s’impliquer cette année – jusqu’à ce que Harris devienne la candidate.

« Il y a une certaine hésitation à investir dans quelque chose dont on ne connaît pas le retour sur investissement », a-t-elle déclaré.

Brian Hughes, conseiller principal de Trump, a déclaré qu’il n’y avait aucun doute sur ce que son candidat ferait pour l’industrie. Les politiques de Trump « permettront aux États-Unis de reconquérir leur domination mondiale en matière d’innovation et de technologie », a-t-il déclaré, affirmant que la Maison Blanche Biden-Harris a étouffé l’innovation pendant quatre ans.

« Lorsque vous avez des dizaines de leaders de l’industrie comme Elon Musk et David Sacks parmi la longue liste de partisans, c’est une reconnaissance que le président Trump est le choix évident », a écrit Hughes à POLITICO.

Ce n’est pas seulement l’incertitude autour de la capacité de Biden à être réélu qui a tenu les donateurs du secteur technologique à l’écart, mais aussi le programme de son administration. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et capital-risqueur, qui soutient Harris, l’a publiquement appelée à remplacer La présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan, dont les actions anti-fusion « déclarent la guerre aux entreprises américaines », a-t-il déclaré.

Et un autre entrepreneur, le fondateur de la société de jeux mobiles Zynga, Mark Pincus, dit sur X le 23 juillet, il a déclaré qu’il était contre Trump, mais qu’il ne participerait pas aux élections si Harris « virait à gauche (comme Biden commençait à le faire) », citant les « récentes propositions de Biden en matière de plafonnement des prix et de taxes » dans un autre postBien qu’il n’ait pas fait de don à la campagne présidentielle de Harris en 2020, Pincus a fait un don à la campagne de Biden en décembre 2023, comme le montrent les documents déposés auprès de la FEC.

Aujourd’hui, l’industrie se mobilise pour le Parti démocrate, à la fois par des dons et par son implication. Et dans certains cas, les dirigeants de la Silicon Valley qui penchaient pour Trump « changent d’avis » en faveur de Harris, selon Pendolino, qui a refusé de nommer des personnes spécifiques.

Professionnels de la cybersécurité a récolté plus de 150 000 $ pour sa campagne lors d’un événement parallèle à une conférence sur le piratage informatique plus tôt ce mois-ci. Les avocats de la Silicon Valley en technologie se sont inscrits Des dons massifs quelques heures seulement après le retrait de Biden de l’élection. Et plus de 200 capital-risqueurs et dirigeants technologiques ont promis leur soutien à Harris – un engagement collectif destiné à « repousser le récit » selon lequel la Silicon Valley est divisée entre Harris et Trump, le dirigeant technologique et important partisan démocrate Steve Spinner a déclaré à POLITICO en juillet.

La prise en charge de la campagne par Harris a également dynamisé des personnes qui ne s’impliquent généralement pas dans le domaine politique, comme Waseem Daher, le fondateur d’une start-up de comptabilité basée à San Francisco, qui s’est engagé à égaler les dons jusqu’à 1 million de dollars, puis à répartir les fonds entre la campagne de Harris, le DNC et les partis démocrates des États. a incité le capital-risqueur Ron Conway de dire qu’il donnerait 10 000 $ de plus.

« 1 million de dollars représente un pourcentage à deux chiffres de ma valeur nette totale, donc ce n’est pas une chose anodine pour moi », Daher a écrit« Je n’ai jamais fait de don à une campagne présidentielle auparavant, mais j’ai l’impression que les enjeux de cette élection sont très importants. »

On ne sait pas encore quelle sera la politique de Harris sur les priorités de l’industrie, à savoir l’impôt sur les plus-values ​​et les réglementations sur l’intelligence artificielle et la cryptomonnaie.

Elle a un bilan mitigé en matière de technologie. Harris a été plus franche que Biden lorsqu’elle a plaider en faveur de la réglementation de l’IA et de la confidentialité des données. Mais elle est aussi formé des alliances avec des leaders de l’industriey compris Conway et l’ancienne directrice de l’exploitation de Meta, Sheryl Sandberg. Son approche parfois amicale de la technologie semble s’intensifier depuis le lancement de sa campagne ; son équipe aurait contacté des entreprises de crypto-monnaie fin juillet, à peu près au même moment où plusieurs démocrates de la Chambre des représentants ont exhorté le Comité national démocrate à soutenir les politiques pro-crypto sur sa plateforme – un pas en avant par rapport à l’hostilité de Biden envers la crypto.

Le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, a un solide bilan en matière de politique technologiquebien qu’il ait reçu très peu de dons de l’industrie dans le passé. Walz a été l’un des premiers gouverneurs à interdire les deepfakes lors des élections, a promulgué un décret exécutif pour renforcer la surveillance des cybermenaces et a signé un projet de loi sur la confidentialité des données des consommateurs, entre autres politiques.

La zone grise dans le programme technologique de Harris n’est pas vraiment une préoccupation pour beaucoup de gens du secteur, a affirmé Pendolino. Au lieu de soutenir sa politique, ils soutiennent un candidat qui, selon eux, sera à l’écoute des besoins du secteur.

« Elle a participé à l’essor de la Silicon Valley en vivant et en respirant dans la région de la Baie de San Francisco », a déclaré Pendolino. « Je pense donc que c’est une chose intuitive que nous puissions discuter de certaines choses avec son administration. »

Pendolino a noté que le beau-frère de Harris, Tony West, était le directeur juridique d’Uber, ce qui ajoute au confort du secteur. West est l’une des personnes qui ont fait un don à la campagne de Harris en 2020, mais n’ont pas fait de don à la campagne de 2024 avant le retrait de Biden. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé un congé sans solde d’Uber pour aider sa campagne.

Pendant ce temps, Trump a fait une effort concerté pour se présenter comme le candidat pro-cryptosoutenant même l’idée de créer une réserve d’actifs Bitcoin. Il a gagné soutiens notables d’Elon Musk et des capital-risqueurs David Sacks, Marc Andreessen, Ben Horowitz et Doug Leone. Tyler et Cameron Winklevoss, fondateurs de la plateforme crypto Gemini, Ils ont déclaré avoir chacun fait don d’un million de dollars en Bitcoin à Trump.

Vance, un ancien dirigeant de la biotechnologie de la Silicon Valley, espère réorganiser la surveillance fédérale des crypto-monnaiesbien qu’il soutienne également l’application des lois antitrust aux grandes entreprises technologiques, une mesure que l’administration Biden a pleinement mise en œuvre. Musk, Sacks et d’autres auraient exhorté Trump à choisir Vance comme colistier, POLITICO a déjà rapporté.

Dans un podcast animé par Andreessen et Horowitz, les fondateurs de la société de capital-risque a16z ont plaidé en faveur du soutien de Trump, qualifiant sa plateforme cryptographique de « soutien total et général de l’ensemble de l’espace ». Ils ont critiqué la proposition de Biden de taxer les plus-values ​​latentes, les restrictions de l’IA et son veto à une Retrait de la politique de la SEC sur les cryptomonnaies qui a reçu un soutien bipartisan au Congrès.

« L’avenir de notre entreprise, l’avenir de la technologie, des nouvelles technologies et l’avenir de l’Amérique sont littéralement en jeu », Horowitz a déclaré« Pour les petites entreprises technologiques, nous pensons que Donald Trump est en fait le bon choix. »

Mais le soutien de Trump ne « reflète pas un mouvement plus large dans la Silicon Valley », selon Byrnes, l’avocat spécialisé dans les technologies qui soutient Harris. De même, le fait que les gens n’aient pas fait de dons à Biden avant son retrait ne signifie pas que l’industrie dans son ensemble lui était hostile – « la technologie n’est pas un monolithe, politiquement ou autrement », a-t-il ajouté.

Les milliers d’autres donateurs de Harris 2020 qui n’ont pas donné à Biden-Harris montrent également que la base de fans californiens du vice-président s’étend au-delà de la Silicon Valley.

Une grande partie de son soutien pour la campagne de 2020 s’appuyait sur ses expériences passées en tant que procureure de district dans les comtés de San Francisco et d’Alameda, procureure générale de Californie et sénatrice américaine. Parmi les donateurs californiens de Harris qui n’ont pas donné pour la campagne de Biden en 2024, elle a récolté plus de 1,2 million de dollars auprès des employés du gouvernement et du droit, dont un tiers provenait de la région de la baie de San Francisco.

« Elle sait écouter », a déclaré Byrnes. « Elle a écouté le secteur technologique, comme d’autres secteurs, et ses politiques reflètent cette compréhension de ce qui se passe réellement sur le terrain, dans le domaine technologique et de l’innovation. »