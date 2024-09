Comment Kamala Harris a dénormalisé Donald Trump lors du débat sur ABC

Lors du débat présidentiel de mardi soir, la vice-présidente Kamala Harris a peut-être augmenté ses chances de devenir la 47e présidente. Mais elle a fait ce que tant d’autres ont essayé de faire, sans succès.

Elle a dénormalisé Donald Trump.

Depuis des années, de nombreux politiciens et experts se sont mis à hurler à tue-tête sur le danger de normaliser les manigances de Trump, ses mensonges désinvoltes, ses divisions outrancières et son comportement carrément criminel. Depuis des années, les médias tentent de contextualiser un candidat/président/insurrectionnel/candidat qui rejette souvent les règles les plus consacrées de la politique américaine (y compris le transfert pacifique du pouvoir) et continue de nourrir ses nombreux partisans d’un régime d’autoglorification et de griefs.

Sans surprise, l’indignation elle-même est également devenue la norme. Pour le président Biden et désormais la candidate démocrate Harris, chaque mot, chaque action et chaque expression sont analysés avec une intensité granulaire. Pendant ce temps, la litanie familière de contre-vérités et de discours de plus en plus absurdes de Trump est régulièrement glose comme « Trump étant Trump ».

Lawrence O’Donnell de MSNBC a récemment dénoncé le New York Times et d’autres médias pour avoir cédé à « lavage de cerveau » c’est ainsi qu’il décrit les tentatives visant à « modifier les déclarations folles de Donald Trump pour les réduire à une forme qui leur permet ensuite de leur donner un sens ».

Alors que faire d’un homme qui croit que si vous répétez une série de mensonges assez souvent et assez fort, ils deviendront d’une manière ou d’une autre des vérités ?

Vous lui trouvez une chambre et vous le faites le faire en direct à la télévision.

En moins de deux heures cette semaine, Harris a montré à l’Amérique qu’il n’est pas normal qu’un candidat soit plus préoccupé par la taille de ses rallyes Il ne s’agit pas de femmes qui saignent dans des parkings parce que les lois restrictives sur l’avortement ont rendu les médecins réticents à traiter les fausses couches. Il n’est pas normal qu’un ancien président américain fasse l’éloge des dictateurs et se moque de l’OTAN, qu’il promeuve le mensonge raciste selon lequel les immigrants haïtiens mangent des chiens et des chats dans l’Ohio, qu’il continue à affirmer qu’il a gagné une élection qu’il a perdue. Il n’est pas normal qu’un homme condamné pour 34 crimes prétende croire en la loi et l’ordre.

Harris a tendu des pièges à Trump si évidents qu’un enfant, sans parler d’un homme qui a participé à trois débats présidentiels, aurait pu les voir à des kilomètres à la ronde. Et, comme un enfant, il s’est lancé dans chacun d’eux, persuadé qu’il pourrait s’en sortir en parlant.

Ce qu’il a assurément essayé de faire. Lors du débat, animé par ABC et modéré par David Muir et Linsey Davis, Trump a parlé cinq minutes de plus que Harris, repoussant souvent les tentatives des modérateurs de l’interrompre, et a réussi à avoir le dernier mot sur chaque sujet.

Mais lorsque cette discussion a forcé les modérateurs à intervenir et à souligner que, euh, non, l’infanticide n’est légal dans aucun État (après que Trump a une fois de plus insisté sur le fait que certains politiciens défenseurs du droit à l’avortement sont en faveur de l’exécution des bébés après la naissance) et qu’il n’y a eu aucun rapport réel d’immigrants haïtiens mangeant des chiens et des chats dans l’Ohio (ce que même le colistier de Trump avait reconnu être faux), il était difficile de voir l’ancien président comme autre chose que, eh bien, bizarre.

En plus des mensonges les plus banals sur la montée en flèche du taux de criminalité (qui est à des niveaux historiquement bas) et sur les pays qui envoient illégalement des patients d’hôpitaux psychiatriques aux États-Unis (rien ne prouve que cela existe), Trump a également réussi à dire des choses comme : « Elle veut faire des opérations transgenres sur des immigrés illégaux en prison » et « Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai lu qu’elle n’était pas noire, qu’elle a publié, et je vais le dire. Et puis j’ai lu qu’elle était noire, et c’est OK. » »

Pour les gens qui sont trop jeunes pour se souvenir de l’époque où Trump n’était qu’un homme riche qui trompait ses femmes, il fut un temps où de telles remarques n’auraient jamais fait partie d’un débat présidentiel. Et comme Harris l’a clairement montré avec une gamme admirable d’expressions faciales et de répliques de type « venez à Jésus », elles ne devraient plus être considérées comme normales aujourd’hui.

C’est précisément ce que Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont essayé de faire au cours des deux derniers mois : persuader les électeurs que les Américains méritent un président qui ne considère pas les États-Unis comme un enfer post-apocalyptique sur lequel régner, mais comme un endroit avec des problèmes qui peuvent être résolus si nous commençons à nous traiter les uns les autres avec respect.

Ce n’est pas seulement une question d’ambiance. Harris est arrivée au débat déterminée à mettre fin à la tentative, depuis près d’une décennie, de défendre, de désamorcer ou d’accepter les paroles, les actions et les expressions contraires aux normes de Trump en prouvant que ce n’est pas seulement dangereux. C’est absurde.

Comme Trump semble déterminé à le prouver, il ne peut s’empêcher de lancer des attaques personnelles (par exemple, le président Biden déteste secrètement Harris, et Harris déteste à la fois les Israéliens et les Arabes), ou de tenter de manipuler les électeurs (par exemple, le renversement de Roe a rendu tout le monde heureux et Trump n’a rien à voir avec l’insurrection du 6 janvier), ou de s’aligner sur des figures autoritaires (par exemple, le Hongrois Viktor Orban). Même lorsqu’il est dans son propre intérêt d’éviter tout ce qui précède.

Harris n’a fait rien de plus, ni de moins, que de permettre à Trump d’être Trump, sans aucune raison, tout en lui proposant une alternative très claire. Sa première action a été de se présenter à lui et de lui serrer la main, une courtoisie professionnelle qui a clairement pris Trump par surprise et qu’il n’a pas accordée à elle. Tout au long du débat, Trump a fait référence à la vice-présidente en exercice presque exclusivement par « elle » ou « elle » – bien qu’il ait réussi à nommer Biden assez souvent pour que Harris lui rappelle : « De toute évidence, je ne suis pas Joe Biden. » Il la regardait rarement, voire jamais, choisissant de lancer des regards noirs aux modérateurs ou à la caméra comme si elle n’était pas là.

Harris, de son côté, s’adressait à Trump par son nom ou son titre et se tournait souvent vers lui pour lui parler directement. Lorsque, sans raison apparente, Trump lui lançait le vieux bobard selon lequel Harris veut « confisquer vos armes », Harris le réprimandait en face : « Tim Walz et moi sommes tous les deux propriétaires d’armes à feu« , a-t-elle dit avec une fermeté exaspérée. Nous ne confisquons les armes à personne, alors arrêtez de mentir sans cesse sur ce sujet. »

Ce moment à lui seul mérite d’être célébré. Alors que le pays se remet encore d’une fusillade dans une école, Trump continue d’insister sur le fait que toute forme de renforcement du contrôle des armes à feu conduira à la confiscation des armes obtenues légalement, malgré le fait que, comme Harris et Walz, la plupart des propriétaires d’armes à feu sont favorables à des mesures plus strictes.

Contrairement à Trump, qui s’est facilement laissé entraîner à défendre tout, de sa présence à ses rassemblements à ses négociations avec « Abdullah… « chef des talibans » (Hibatullah Akhundzada était et reste le chef des talibans), Harris ne semblait rien prendre personnellement. Elle a répondu aux remarques répétées de Trump sur le fait qu’elle soit noire ou non, non pas par un reproche, mais en rappelant que la plupart des Américains sont fatigués des divisions et veulent juste s’entendre avec leurs amis et voisins.

Elle a gardé sa colère et sa passion pour quand elle parlait de femmes et filles souffrantes dans le contexte de lois de plus en plus restrictives sur l’avortement, l’importance de soutenir l’Ukraine et l’OTAN et le nombre d’anciens chefs militaires qui ont servi sous Trump qui le considèrent désormais comme « une honte ».

Si le débat a été avare de détails politiques, eh bien, Harris a offert plus que Trump, qui a répondu à une question sur les soins de santé en dénigrant l’Affordable Care Act, puis, lorsqu’on lui a demandé s’il avait une alternative, a déclaré qu’il avait « une idée de plan ». (Harris a répondu à la même question en disant qu’elle développerait l’ACA et poursuivrait son succès et celui de Biden en plafonnant les coûts des médicaments à la charge des patients et les prix de l’insuline.)

Après le débat, Trump a affirmé qu’il avait gagné, mais même les plus déterminés à se montrer raisonnables, y compris d’éminents républicains, ont dû admettre que Harris avait dominé. Ce qui a rendu le refrain habituel du lendemain de Trump – les modérateurs étaient partiaux, le débat truqué – moins exaspérant qu’embarrassant.

Il est vraiment temps d’arrêter de mentir continuellement sur ce sujet.