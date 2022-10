Comment Kaley Cuoco et Johnny Galecki sont tombés amoureux de “Big Bang Theory” Mopays.com

Crédit d’image : Sonja Flemming/CBS/Everett Collection

Kaley Cuoco et Johnny GaleckiLes personnages respectifs de Penny et Leonard sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu un enfant au cours des 12 saisons La théorie du Big Bang diffusé sur CBS. Et comme de nombreux fans le savent, la vie a imité l’art, et Kaley, 36 ans, et Johnny, 47 ans, sont également tombés amoureux. Dans des extraits de The Big Bang Theory : L’histoire définitive et intérieure de la série à succès épique publié par Salon de la vanité le 3 octobre, les acteurs ont parlé de leur lien évident et de ce qui les a amenés à sortir ensemble entre 2008 et 2010.

“J’ai eu un très gros béguin pour Johnny au début. Je ne le cachais même pas », se souvient Kaley dans le livre. “Nous sortions tous les deux avec des gens à l’époque, mais je n’avais d’yeux que pour Johnny. Puis, quand j’ai découvert qu’il avait des yeux pour moi aussi, je me suis dit, euh-oh, ça va être un problème. Plus tard, Kaley a déclaré que toute la première saison de l’émission consistait en leur chimie grandissante sur et hors de l’écran. “Toutes les scènes jusqu’à ce que nous nous retrouvions dans la vraie vie, il était évident qu’il y avait toujours quelque chose là-bas”, a confirmé l’actrice. “Il y avait de la chimie et nous étions amoureux l’un de l’autre.”

C’est cette chimie “évidente” qui a encouragé Kaley et Johnny à faire quelque chose à propos de leur connexion. Le couple a admis qu’ils ne pouvaient plus ignorer leurs sentiments après avoir filmé une scène de séquence de rêve pour l’épisode de la saison 1 “The Nerdvana Annihilation”, dans lequel Leonard sauvait Penny d’une cage d’ascenseur et le couple s’embrassait avec amour. “Nous devions être dans les bras l’un de l’autre – et pendant un certain temps, car c’était un peu une cascade que nous faisions”, se souvient Johnny dans l’extrait. « Kaley n’avait pas du tout l’air paniqué. En fait, elle avait l’air extrêmement heureuse dans ces bras.

Kaley a noté qu’elle croyait qu’ils “étaient tombés un peu amoureux dans cette cage d’ascenseur”, et Johnny a convenu qu’ils “avaient ressenti quelque chose”. Il a ajouté: “Je pense que c’était un tournant décisif [in our relationship]. À ce moment-là, elle et moi savions que quelque chose de réciproque se faisait sentir, et que ce serait plus une distraction du travail d’essayer de continuer à l’ignorer que de le reconnaître et de s’y soumettre.

Quelques mois après que Kaley ait rompu avec son petit ami de l’époque, Johnny a déménagé et l’a invitée au Smoke House de Burbank, en Californie. Kaley a admis qu’elle y était arrivée le plus rapidement possible, et le reste appartient à l’histoire. Les deux ont partagé un baiser ce soir-là et Kaley l’a invité chez elle. “Après ce baiser au Smoke House, elle a dit:” Tu dois venir chez moi “, alors je l’ai fait. Et puis elle a disparu. Elle est revenue après s’être douchée, ne portant rien d’autre qu’une serviette, et s’est assise sur mes genoux. J’étais comme, ‘D’accord, je suppose que nous sortons ensemble!’ ” Johnny s’est souvenu affectueusement. Cependant, Kaley a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir été entièrement vêtue lorsqu’elle avait sauté sur ses genoux. Quoi qu’il en soit, ils étaient un élément – ​​mais ont travaillé pour garder leur relation secrète sur le plateau. Finalement, les gens ont repris leur romance, mais le couple s’est assuré de ne jamais la laisser affecter la série ou leurs relations professionnelles.

Le couple a ensuite eu une belle romance qui s’est simplement estompée après deux ans d’amour et de rires. Au cours de leur conversation révélatrice, ils ont noté qu’ils n’étaient que deux personnes différentes de deux mondes différents qui voulaient des choses différentes dans la vie. “On s’adorait vraiment, et on a eu de la chance car au moment où notre rupture se produisait, il n’y avait pas de jeu déloyal, il n’y avait rien de mal dans notre relation. . . ça vient de se terminer », Hôtesse de l’air l’actrice a rappelé. «Oui, il y a eu un peu de mal là-bas pendant un moment, mais il ne nous a pas fallu longtemps pour revenir à ce que nous étions avant de sortir ensemble et d’être amis. Il était au premier rang à mes deux mariages, et nous nous soutenons tellement depuis. Nous nous adorons.

Suite à sa rupture avec l’ancien Roseanne star, Kaley a ensuite épousé un joueur de tennis professionnel Ryan Sweeting en 2013 et équestre Karl Cook en 2018. Les deux mariages se sont terminés par un divorce et elle sort actuellement avec Ozarkc’est Tom Pelfrey. Johnny a eu une relation sérieuse avec Alaina Meyer et a accueilli un fils, Averyavec elle en 2019. Ils se sont séparés en 2020.