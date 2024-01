Comment Kalen DeBoer va-t-elle compléter le staff d’entraîneurs ?

La prochaine grande étape sur la longue liste de tâches de Kalen DeBoer en tant qu’entraîneur de football de l’Alabama consiste à déterminer le reste de son équipe d’entraîneurs.

Des noms ont déjà émergé, selon plusieurs rapports, comme des ajouts attendus au personnel. Le coordinateur offensif Ryan Grubb, l’entraîneur de la ligne offensive Scott Huff, l’entraîneur des ailiers rapprochés Nick Sheridan et l’entraîneur des receveurs larges JaMarcus Shephard devraient tous rejoindre DeBoer à Tuscaloosa, selon ESPN/FOX.

En ce qui concerne les retours, l’entraîneur de la ligne défensive Freddie Roach devrait être retenu, tout comme l’entraîneur des porteurs de ballon Robert Gillespie, selon les rapports. La question est : qui est le prochain ?

DeBoer a encore plusieurs postes à pourvoir, notamment celui de coordonnateur défensif.

Voici quelques réflexions sur certains des spots ouverts avec quelques noms à surveiller.

Qui sera le prochain coordinateur défensif du football de l’Alabama ?

Ce sera l’une des embauches les plus importantes que DeBoer puisse effectuer. Il faut probablement que ce soit quelqu’un dans l’empreinte de la SEC.

Il y a eu un buzz légitime dimanche autour du retour potentiel de Travaris Robinson même après qu’il ait accepté un poste de co-coordonnateur défensif avec la Géorgie. Il aurait été une bonne recrue, étant donné qu’il serait un entraîneur de retour, populaire parmi les joueurs actuels et qui pourrait jouer un rôle essentiel dans la cohésion de la liste. De plus, on dit que lui et le receveur cinq étoiles Ryan Williams entretiennent une relation solide. Williams s’est désengagé de l’Alabama après la retraite de Nick Saban. Robinson a également joué un rôle clé dans la direction de la défense la saison dernière. Il était sur le terrain tandis que le coordonnateur défensif Kevin Steele était dans la tribune de presse.

Mais Robinson a finalement décidé de s’en tenir à sa décision d’aller en Géorgie, ESPN a rapporté lundi après-midi.

Un autre nom à surveiller est Kane Wommack, entraîneur-chef du sud de l’Alabama. Lui et DeBoer ont travaillé ensemble à l’Indiana, et Wommack possède une vaste expérience en matière d’entraînement et de recrutement dans le Sud. Il a été à l’UT Martin, dans le sud de l’Alabama, à Ole Miss et dans l’État de Jacksonville. Il a également joué pour l’Arkansas et Southern Miss lorsqu’il était à l’université. Il a été coordinateur défensif dans l’est de l’Illinois, le sud de l’Alabama et l’Indiana.

Peut-être que DJ Durkin pourrait y jeter un œil. Il a une expérience de coordinateur défensif dans la SEC chez Florida, Ole Miss et Texas A&M. Il est à la recherche d’un emploi après avoir été licencié dans le cadre du roulement du personnel chez Texas A&M avec le licenciement de Jimbo Fisher. Même s’il n’est pas en tant que coordinateur défensif, Durkin pourrait avoir du sens pour un travail d’assistant défensif.

Qui d’autre complétera l’équipe défensive du football de l’Alabama ?

Ne soyez pas surpris si Chuck Morrell rejoint l’équipe. Le co-coordinateur défensif/entraîneur de sécurité de Washington fait partie d’un groupe qui a voyagé avec DeBoer à plusieurs arrêts d’entraînement. Il était avec DeBoer à Sioux Falls et Fresno State.

Morrell n’est peut-être pas un coordonnateur défensif, mais il pourrait avoir du sens en tant qu’entraîneur secondaire. Il a joué comme sécurité pour le Dakota du Sud de 1995 à 1997.

Un autre nom à surveiller pour l’équipe d’entraîneurs de football de l’Alabama

Gardez un œil sur Kurtiss Riggs. L’ajout de Riggs au personnel de l’Alabama serait logique. Que ce soit en tant qu’entraîneur des quarts ou dans un autre rôle au sein du staff, il est proche de DeBoer.

Riggs était le quarterback de DeBoer à l’université. Ensuite, il a entraîné les quarts-arrières de Sioux Falls sous la direction de DeBoer.

Riggs est rapidement devenu entraîneur du Sioux Falls Storm, une équipe professionnelle de football en salle. Riggs était là pendant près de deux décennies. À un moment donné, son équipe a remporté 40 matchs consécutifs. Il a gagné une place au Temple de la renommée de la Indoor Football League pour ses efforts à la tête du Storm en tant qu’entraîneur et directeur général. Il a remporté 11 championnats de ligue au cours de son mandat. Puis Riggs a démissionné après la saison 2023.

Il est donc disponible pour un poste d’entraîneur et il pourrait être parfaitement logique qu’il retrouve son ancien coéquipier et bon ami à Tuscaloosa.

Nick Kelly est l’écrivain de l’Alabama pour The Tuscaloosa News, qui fait partie du réseau USA TODAY, et il couvre le football et le basket-ball masculin de l’Alabama. Contactez-le à [email protected] ou suivez-le @_NickKelly sur X, l’application de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.