Comment Kagurabachi est devenu le prochain hit induit par les mèmes du manga

Cette semaine Saut Shonen a lancé l’une de ses nouvelles séries les plus attendues de la saison : la série contemporaine Yakuza/Fantasy Swordsman de Takeru Hokazono. Kagurabachi. Mais alors qu’il fait déjà de grandes vagues après un seul chapitre, le manga est devenu un succès tout à fait inconnu en ligne.

Jujutsu Kaisen 0 a une bonne énergie infectieuse

L’un des trois titres sélectionnés par le magazine manga légendaire dans le cadre de son initiative « Jump Nextwave » – un manga choisi par le magazine comme lauréat de son Tezuka Award, avec la chance de figurer en tête d’affiche de sa dernière vague de séries de mangas principales –Kagurabachi suit un jeune homme nommé Chihiro. Apprenti sérieux de son légendaire père forgeron, Chihiro se retrouve à brandir l’un des katanas magiques de son père en quête de jjustice et vengeance contre les Korogumi, une famille Yakuza liée à un mystérieux sorcier au cœur de la quête de Chiriro.

Image: Takeru Hokazono/Shonen Jump

Le premier chapitre, sorti dimanche dernier, a tous les atouts d’un succès shonen. Chihiro a un simple mais une conception de personnage efficace, même s’il est jusqu’à présent un peu un protagoniste générique et nerveux. Le jeu d’épée est exagéré mais toujours lisible et sobre, l’action, bien que intense et sanglante, est tout aussi propre – sanglante, mais plus stylistiquement que viscéralement. C’est un bon début, même pour une prémisse assez typique de la série Battle Shonen, et les illustrations nettes de Hokazono montrent beaucoup de promesses pour le moment. Kagurabachi plonge inévitablement dans ses courants sous-jacents les plus surnaturels. Alors peut-être que le buzz qui a vu la série propulser cette semaine les rangs du site MangaPlus de l’éditeur Shuiesha, au-dessus de véritables succès comme Espion x Famille, Dragon Ball Super, Borutoet bien plus encore, pour se positionner dans le top 10. Au moment d’écrire ces lignes, c’est actuellement classé septièmeème– ce n’est pas surprenant.

Quoi est surprenant c’est que Kagurabachi a pris sa propre vie sur les réseaux sociaux à la suite de sa sortie. Même si le buzz autour du manga lui-même est largement mérité, à l’approche de sa sortie – et maintenant amplifié par un regain d’intérêt avec l’arrivée du premier chapitre –Kagurabachi s’est retrouvé le visage d’une campagne de mèmes ironique annonçant le manga comme la meilleure chose depuis le pain vraisemblablement tranché au katana. Connu comme «Kagurabachi vitrage », la sensation voit les gens déclarent impudemment le manga comme héritier de personnages comme Une pièce, Narutoet Eau de Javel comme l’un des « Trois Grands », ou faire du prosélytisme Chihiro comme le plus grand protagoniste du manga, dans l’espoir d’un succès viral parmi les cercles d’anime en ligne.

Mais même si cette facette de Kagurabachi le vitrage peut ressembler à une fanfaronnade typique des médias sociaux et à un exagération fandom, où le souvenir est devenu vraiment sauvage est la création d’un univers de fausse franchise pour la série. Les gens font des couvertures pour Kagurabachi adaptations de jeux vidéosimulant de fausses captures d’écran d’une adaptation d’anime et imaginant des moments de l’histoire qui n’existent même pas encore. Kagurabachi est devenu, en quelque sorte, l’équivalent manga de Gontcharov (1973) l’année dernière– une fiction partagée rencontre un mème de shitposting qui est bien plus sauvage et idiot que ce que le manga lui-même a présenté à ses débuts.

Il est difficile de dire si oui ou non Kagurabachi sera encore à la hauteur du buzz – artificiellement gonflé ou autre – étant donné que nous avons encore si peu de choses sur l’histoire qu’Hokazono a planifiée devant nous. Mais son visage particulier et mémétique de la saison d’automne des anime et des mangas, malgré cela, a au moins intéressé les gens à voir de quoi il s’agit.

KagurabachiLe premier chapitre de est disponible en lecture numérique gratuitement via le Shonen Jump hebdomadaire application et en ligne sur Viz Media.

