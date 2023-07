Comment Justin Steele est devenu le lanceur All-Star que les Cubs peuvent construire au Wrigley Field

Après un match du vendredi au Wrigley Field, Justin Steele a invité ses coéquipiers à faire bouillir des écrevisses, partageant une tradition qui remonte à ses racines dans le Mississippi. Steele a clarifié l’idée avec le manager des Cubs David Ross et s’est connecté avec Wrigleyville Crawfish Co., un service de restauration qui s’est installé sur la piste d’avertissement pendant que le personnel de l’équipe et les invités se mêlaient sur l’herbe du champ extérieur. Toutes ces choses comptent pour Steele – manger de la bonne nourriture, écouter de la musique, passer du temps avec ses amis et sa famille – car son expérience montre que les petits moments peuvent s’additionner à quelque chose de grand.

C’est ainsi que Steele est passé d’Agricola – une ville avec une population totale de 346 personnes, selon les données de 2020 du US Census Bureau – au 139e choix du repêchage de la MLB 2014 à une étoile de la Ligue nationale cette saison. Ce n’était certainement pas prédestiné. Tout en ramassant du foin et en pêchant dans les étangs autour de la maison de ses grands-parents, Steele n’a pas grandi en tant que superstar de la vitrine.

Les deux premiers joueurs sélectionnés dans la classe de repêchage de Steele étaient des lanceurs de lycée qui n’ont jamais atteint les majors. Steele a eu besoin de temps pour grandir dans son corps, se remettre de la chirurgie de Tommy John et développer son identité de lanceur gaucher. En étant authentique, en prêtant attention et en apprenant des autres, Steele s’est progressivement transformé en un joueur fondamental autour duquel les Cubs continueront de se construire.

« Ils ont pris une chance sur moi », a déclaré Steele. «Ils ont été patients avec moi. Ils m’ont donné toutes les opportunités dont j’avais besoin, et je suis enfin en train de comprendre les choses.

Steele peut apprécier le voyage et croire que c’est exactement là où il est censé être. Au lycée, sa famille a reçu les médailles que son arrière-grand-père a gagnées en servant pendant la guerre de Corée. Le colis comprenait une photo de John Wesley Steele – un lanceur gaucher d’une équipe des forces armées – dans un uniforme de baseball avant de mourir au combat.

Le père de Steele, Ben, a été recruté par Bear Bryant pour jouer au football universitaire en Alabama, ce qui explique une partie de l’athlétisme naturel. La mère de Steele, Nicki Steele-Clark, a une formation en ressources humaines et une longue carrière à la raffinerie de pétrole Pascagoula de Chevron sur la côte du Golfe.

Le terrain du lycée de Steele, dans le comté de George, porte le nom de Claude Passeau, quintuple joueur étoile des Cubs, qui a déjà lancé un coup sûr lors des World Series de 1945. À ce jour, Steele reste en contact avec les descendants de Passeau à Lucedale.

Les Cubs ont pu donner à Steele une prime de signature de 1 million de dollars – et racheter l’engagement universitaire de Dylan Cease envers Vanderbilt pour 1,5 million de dollars – parce qu’ils ont accepté un accord en dessous de la fente cette année-là avec le choix de premier tour Kyle Schwarber.

Jon Lester, le gaucher du gros match qui a changé les attentes au Wrigley Field, a regardé Steele lancer de loin et a fait des suggestions par l’intermédiaire de Ross, son ancien receveur personnel. Steele a attentivement observé Kyle Hendricks et a gagné en confiance lorsque le professeur lui a dit de faire confiance à ses affaires.

L’agent de Steele, Sam Samardzija, est le frère du dernier lanceur local à devenir un All-Star pour les Cubs (bien que Jeff ait été échangé avant l’événement de 2014).

« Ce chemin de croissance n’est pas toujours une ligne droite », a déclaré Sam Samardzija. « C’est tout à l’honneur du personnel de dépistage des Cubs de voir un enfant d’une petite communauté qui avait beaucoup de maturité et de professionnalisme. Les lumières vives ou la grande ville n’ont jamais vraiment été un facteur négatif pour Justin. Ce que vous voyez – et ce que les Cubs ont identifié – c’est comment ce jeune lanceur a été élevé. C’était un environnement où la famille passe avant tout et où la responsabilité passe avant tout.

Steele a vu une augmentation majeure de la vitesse au cours de sa deuxième année de lycée, après avoir été arrêté pendant quelques semaines avec une blessure au bas du dos et est revenu de ce processus de réadaptation avec une sensation plus lâche pour son accouchement et des mouvements plus explosifs. Ce saut initial du bas des années 80 à 89-90 mph a mis Steele sur le radar, et il s’est rapidement engagé dans le sud du Mississippi sur de plus grands programmes universitaires, ressentant un sentiment de loyauté envers l’école qui lui a offert le premier et a montré le plus d’intérêt. À sa dernière année, Steele était à un niveau différent avec une vitesse encore plus élevée, mais il se comportait toujours de la même manière. Brandon Davis, l’entraîneur-chef du comté de George, s’est souvenu d’un moment de cette saison qui résonnera à Chicago.

« Il a eu un match parfait avant le septième et notre joueur de deuxième but a lancé un ballon de routine », a déclaré Davis. « (Steele) se retourne et le regarde et dit: » Ne t’inquiète pas pour ça, mec. Lancer suivant.’ Le prochain lancer était une balle de sol à la deuxième base et il fait le jeu. Steele a été le premier là-bas à lui tapoter les fesses. C’est pourquoi il a du succès. Il l’obtient. Et il l’a toujours fait.

Steele reconnaît également rapidement qu’il y a eu beaucoup d’essais et d’erreurs dans ce processus, mais cela aide certainement lorsque le joueur n’agit pas comme s’il avait déjà tout compris. Ron Villone – qui a chevauché Steele en tant que coordinateur de réadaptation des ligues mineures et entraîneur de lanceurs à Double-A Tennessee et Triple-A Iowa – s’est souvenu que Steele « tournait en rond » autour d’autres joueurs du complexe de l’Arizona pendant les exercices de conditionnement.

Steele était le genre de prospect qui ne remettait pas les choses en question – il voulait juste savoir ce qu’il devait faire ensuite.

« Je pense qu’il avait un cheveu sur le visage en Double A en 19 », a déclaré Villone, qui a eu une carrière de 15 ans dans les majors en tant que lanceur gaucher. «Certains gars sont des retardataires. Une fois que vous obtenez cette confiance, dès que vous obtenez les muscles de l’homme, vous commencez à vous développer. Vous dites, ‘J’ai compris.’ Je ne pense pas que cela ait jamais été une question avec Justin. Je pense que c’était autour de la zone de frappe alors qu’il vieillissait et devenait plus fort. Les gars deviennent plus forts et veulent lancer plus fort. Il ne s’agit pas de lancer plus fort. C’est commander ce que vous avez. Si vous commandez ce que vous avez, vos affaires sont largement suffisantes. Il a un mouvement en fin de course incroyable parce que les frappeurs disent: « Je l’ai, je l’ai. » Et puis, ‘Je ne le fais pas.’

À la classe A en 2016, Steele s’est présenté comme un lanceur avec une balle rapide à quatre coutures et une balle courbe qui expérimentait un plomb et un changement. Au moment où les Cubs l’ont ajouté à la liste des 40 hommes après la saison 2018, l’organisation considérait son plafond probable comme un releveur gaucher fiable hors de l’enclos des releveurs de Wrigley Field.

La saison 2020 a changé la trajectoire de la carrière de Steele. Sans saison de ligue mineure, le site d’entraînement alternatif de South Bend est devenu l’endroit où il pouvait se concentrer sur son métier pendant la pandémie de COVID-19. Il a absorbé le message dont il avait besoin pour affiner sa commande de balle rapide. Les Cubs lui ont également suggéré d’essayer d’incorporer un slider dans son répertoire.

Faire tourner la balle est venu naturellement à Steele, qui s’est souvenu du curseur que son frère aîné avait lancé une fois. (Jordan Steele a joué pour le Mississippi Gulf Coast Community College.) Alors qu’ils vivaient dans des appartements au-delà des murs extérieurs du stade, les joueurs et le personnel sur place ont essayé de créer un environnement compétitif à environ 95 miles à l’est de Wrigleyville.

« Justin a utilisé cette période pour devenir essentiellement une éponge et faire tout ce qu’il pouvait pour s’améliorer parce qu’il savait où il voulait être », a déclaré Samardzija. «Encore une fois, cela revient à qui est Justin en tant que personne. Plutôt que de donner des coups de pied et de crier à ce sujet ou de repousser, il a accepté ce défi et a apporté ces changements et améliorations.

Les Cubs ont appelé Steele de South Bend début août et fin septembre, mais il n’a pas eu la chance de faire ses débuts dans les ligues majeures au cours de la saison 2020.

« Personne ne veut être Moonlight Graham », a déclaré Samardzija. « Mais au même moment, c’était une autre motivation pour lui d’être le gars sur lequel ils peuvent compter. »

Steele a découvert qu’il avait appris à un rythme encore plus rapide en travaillant dans l’enclos des releveurs de la ligue majeure en 2021. Cela a conduit à neuf départs après que les Cubs aient déchargé leurs joueurs vedettes à la date limite des échanges. Au milieu d’une saison décisive l’année dernière, Steele et sa fiancée, Libby, ont accueilli un fils nommé Beau.

« Jouer pour autre chose que vous-même vous donne beaucoup de recul », a déclaré Steele. « Surtout avoir un enfant, sachant qu’il y a un être humain dont on est responsable, et qu’il faut en prendre soin et subvenir à ses besoins. Cela vous propulsera certainement dans un autre lecteur. C’est certainement ce qui s’est passé. Je l’ai définitivement lancé dans une autre vitesse.

L’adolescent entré dans l’organisation des Cubs fêtera ses 28 ans mardi lors du All-Star Game de Seattle. Le 11 juillet est aussi l’anniversaire de Beau. Davis, l’entraîneur du lycée de Steele, officiera sa cérémonie de mariage avec Libby cette intersaison.

La perspective qui a joué avec différents terrains lance maintenant une balle rapide à quatre coutures et un curseur environ 96% du temps. Il peut adopter une approche aussi simplifiée en raison des angles et de la tromperie qu’il crée. Cela ne ressemble pas à seulement deux lancers dans la surface du frappeur. Il existe des variations qui perturbent le timing des frappeurs et conduisent à un contact faible.

Steele entrera dans le système d’arbitrage l’année prochaine, mettant en place une autre discussion intéressante sur son avenir. Depuis le début de la saison 2022, il a effectué 40 départs et affiché une MPM de 2,91 sur plus de 210 manches.

« Je ne veux pas donner trop de crédit à Lester, mais il a eu cette discussion avec (Steele) sur l’installation du chauffage intérieur », a déclaré le voltigeur des Cubs Ian Happ. « Le ballon coupe. Il y a du mouvement. Il fait des choses intéressantes. Sa capacité à remplir la zone de frappe et à faire ses lancers a été vraiment impressionnante.

C’était une scène pittoresque pour la récente ébullition d’écrevisses de Steele, les Cubs se rassemblant dans cette fenêtre de fin d’après-midi / début de soirée au début du week-end de la fête des pères et de l’été à Chicago. C’est une équipe qui insiste sur le fait qu’elle est meilleure que sa fiche de 42-47 et qu’elle progresse vers quelque chose de spécial. Cette idée devient plus réaliste si Steele est un as.

Pour un joueur qui n’est pas très bruyant dans le club-house, ce pique-nique était un moyen de se réunir et de montrer à ses coéquipiers un morceau de son passé. Pour un prospect qui a été repêché à la fin de la dernière reconstruction, cela signifierait tout pour commencer un match éliminatoire au Wrigley Field.

« Ils ont cru en moi », a déclaré Steele. « Ils ne m’ont pas échangé. Différentes situations se produisent, mais elles sont restées avec moi.

(Photo du haut : Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)