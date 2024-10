Comment Just Stop Oil a ruiné la National Gallery pour tout le monde

La file d’attente ronge leur précieux dernier jour dans la capitale. « Nous sommes allés à Londres à plusieurs reprises et à chaque fois, nous nous précipitions dans la National Gallery pendant une demi-heure, jetions un œil aux impressionnistes et repartions. »

Bergen, un ancien employé de musée de Californie, affirme que les agressions « montrent à quel point l’art est important dans notre culture. Ils savent qu’en l’attaquant, ils obtiendront une réponse massive.»

Allison, 52 ans, du Minnesota, déclare : « Je n’aime pas les comportements destructeurs. Cela m’éteint. Je suis peintre, donc j’apprécie beaucoup l’art et j’essaie de voir autant de musées que possible en trois jours.

Le père et le fils Peter et Robert Brunning sont venus de Norfolk. «Je n’ai pas de temps pour eux», dit Peter, 73 ans, qui soupire lorsque je parle de soupe. « Une minorité gâche la vie de tout le monde. » Robert, 40 ans, qui travaille dans le marketing, déclare : « C’est dommage qu’ils veuillent gâcher ces objets, ils sont pour tout le monde. Ils perdront simplement des gens pour leur cause.

Mais Peter King, 74 ans, professeur émérite d’histoire à l’Université de Leicester, venu de Cornouailles pour voir les Vermeer et Rembrandt, déclare : « Je suis vraiment en faveur de Just Stop Oil – la planète sera abattue dans 10 ans. . Si nous devons attendre encore un peu [to get in]pour l’amour de Dieu, qu’est-ce qui nous arrive ? On ne peut pas faire ça ? Comment diable allons-nous amener quiconque à prêter attention à la crise climatique ? Si vous ne faites rien qui dérange les gens, il n’y a pas d’histoire. »