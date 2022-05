Comment « Just a Dude » en short est devenu un favori du Sénat

Les sondages publics en Pennsylvanie ont été rares et il est théoriquement encore temps pour que la course démocrate soit bouleversée. Mais jusqu’à présent, il y a eu peu de preuves que des problèmes concernant son passé ou sa personnalité aient ébranlé l’enthousiasme pour M. Fetterman parmi de nombreux électeurs primaires démocrates.

L’État swing crucial tiendra sa primaire le 17 mai, avec des courses clés pour un siège au Sénat américain et le poste de gouverneur.

Il s’est présenté sans succès au Sénat en 2016, mais s’est bâti un public dévoué, et après avoir battu un titulaire pour remporter la nomination de son parti au poste de lieutenant-gouverneur, il a été une présence visible dans tout l’État. Il avait attiré l’attention nationale en tant que maire de Braddock, une ancienne ville sidérurgique en difficulté qu’il avait contribué à revitaliser. Mais il a attiré de nouveaux niveaux d’attention en tant que luminaire de la télévision par câble lorsque les votes de Pennsylvanie en 2020 ont été comptés.

Sa campagne a eu un avantage écrasant en matière de collecte de fonds, une longueur d’avance sur la publicité télévisée et une entrée précoce dans la course. Le représentant Conor Lamb – le modéré poli de l’ouest de la Pennsylvanie qui est devenu son rival le plus proche – est entré dans la course plus tard et a amassé un soutien institutionnel notable, mais a eu du mal à percer à l’échelle de l’État ou à définir efficacement M. Fetterman en termes négatifs.

Jeudi soir, alors qu’il faisait le tour de The Holy Hound, les participants réclamaient des selfies et lui offraient des frites ou une bière – M. Fetterman, qui organise souvent des événements de campagne dans les brasseries et les bars, a refusé avec regret. « Merde ouais ! a-t-il répondu à un jeune participant qui a demandé une photo. Il a remercié un autre supporter qui avait déjà voté pour être “triple génial”.

“J’ai l’impression que je pourrais prendre une bière avec Fetterman et nous nous entendrions bien”, a déclaré Robert Keebler, 45 ans, un travailleur syndiqué de la banlieue de Pittsburgh.

M. Fetterman est largement considéré comme un candidat progressiste qui fait la promotion de questions telles que l’augmentation du salaire minimum, la légalisation de la marijuana et éliminer l’obstruction systématiqueet se battre pour le droit de vote, le droit à l’avortement et la protection des personnes LGBTQ.

“Certaines personnes, vous savez, diront : ‘Les démocrates ! Les guerres culturelles ! Qu’est ce que tu vas faire?’ Je suis comme, ‘Allez-y!’ “, A déclaré M. Fetterman à York. “Si vous obtenez vos joies ou si vous excitez vos électeurs en intimidant les enfants gays et trans, vous savez, il est temps pour une nouvelle ligne de travail.”