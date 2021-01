Alors, oui, on pourrait dire que Stiles a des regrets.

Bien qu’aucun d’entre eux ne tourne autour de la signature du projet 2001, un pour lequel elle a involontairement auditionné pendant le tournage 10 choses que je déteste à propos de toi, sa table-dance de 40 secondes à la soirée de Bogey Lowenstein en tant que réalisatrice Thomas Carter avec suffisamment de matière pour le convaincre qu’elle pourrait clouer le rôle de la ballerine Juilliard en herbe Sara. « Je ne savais pas que c’était mon audition », a-t-elle plaisanté, « mais apparemment c’était le cas. »

Et tandis que le danseur de longue date était impatient de s’entraîner en tête-à-tête avec Johnson (« J’étais comme, ‘Oui, J’aimerais avoir des cours de danse privés! »), C’était l’histoire de Sara – déracinée de son existence de banlieue et tombée dans une école du centre-ville de Chicago où elle suit un cours intensif de hip-hop et d’iniquités raciales de charmant le futur docteur Derek – qui avait hâte de mettre ces pointes.

«J’étais vraiment très heureux que nous ayons pu nous faufiler dans de plus gros problèmes dans ce qui était autrement un film de danse pour adolescents», a expliqué Stiles. « Ce sujet le rend plus audacieux ou différent de votre film de danse moyen. Vous obtenez toujours le divertissement, mais il se passe quelque chose de plus grand. Et cela m’a ouvert les yeux sur beaucoup de perspectives que je n’avais jamais vraiment envisagées auparavant, ce que je pense plutôt cool. »