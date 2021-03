Les deux stars principales de Judas et du Messie noir ont toutes deux été nominées pour le meilleur second rôle masculin aux Oscars. | Glen Wilson / Warner Bros.

LaKeith Stanfield et Daniel Kaluuya ont tous deux obtenu des nominations. Mais l’un d’entre eux ne devrait-il pas appartenir à la catégorie des acteurs principaux?

L’une des grandes surprises des nominations aux Oscars 2021 a été le succès de Judas et le Messie noir, Le film de Shaka King sur Fred Hampton (joué par Daniel Kaluuya), un leader du Black Panther Party, et sa trahison aux mains de William O’Neal (LaKeith Stanfield).

Comme vous pouvez probablement le deviner à partir de ce résumé rapide de l’intrigue, O’Neal est le Judas et Hampton le Messie noir du titre du film. Ainsi, lorsque Kaluuya et Stanfield ont été nominés pour le meilleur second rôle masculin aux Oscars, cela a nécessairement provoqué une certaine confusion quant à savoir qui, exactement, ils étaient censés soutenir.

À mon avis, Stanfield est clairement le chef de file du film. Le film reste concentré sur lui tout au long, et il concerne principalement le voyage émotionnel d’O’Neal et ses processus de pensée alors qu’il prend les décisions qui mènent à la mort de Hampton. Mais on pourrait également affirmer que Kaluuya est le chef de file, car il joue un personnage qui est sans effort magnétique et qui dirige une grande partie de l’action de l’histoire (le rôle habituel d’un protagoniste dans un film). De plus, Hampton est le personnage historique le plus connu.

Et dans des cas similaires tout au long de l’histoire des Oscars – où un film acclamé a un personnage majeur, sans doute le protagoniste du film, qui observe un personnage historique célèbre – l’acteur jouant le personnage historique célèbre a généralement été considéré comme acteur principal, tandis que l ‘«observateur» se termine dans Supporting. En 2007, par exemple, James McAvoy était l’acteur avec le plus de temps d’écran Le dernier roi d’Écosse, mais la nomination (et la victoire) de l’acteur principal est revenue à Forest Whitaker pour avoir joué à Idi Amin. (McAvoy était sans nom.) Et les années 2008 L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford passe la plupart de son temps avec Ford (joué par Casey Affleck), même si James (Brad Pitt) est un personnage historique bien plus connu. Néanmoins, Affleck a obtenu une nomination pour le meilleur second rôle aux Oscars. (Pitt était sans nom.)

Mais soit Kaluuya ou Stanfield doit être le chef de file de Judas et le Messie noir, droit? Comment pourraient-ils tous les deux finir dans la course des acteurs de soutien? Quelqu’un aurait sûrement dû empêcher cela de se produire!

Il n’y a aucun moyen de savoir exactement ce qui s’est passé, car les Oscars gardent secret le total de leurs votes. Mais je pense avoir une meilleure estimation de la façon dont nous sommes arrivés ici.

Le processus de nomination aux Oscars permet à un acteur de recevoir des votes dans les deux catégories d’acteur pour lesquelles il est théoriquement éligible.

Contrairement aux Emmy Awards de la télévision, les Oscars n’obligent pas les artistes à soumettre leurs noms en lice pour une catégorie spécifique. Un film se qualifie pour les Oscars et est soumis par son studio pour examen, mais après cela, les électeurs des Oscars sont généralement libres de faire ce qu’ils veulent en nommant des artistes pour les catégories d’acteurs. Si un consensus se dégage parmi les électeurs, les deux stars de Judas et le Messie noir sont des joueurs de soutien, alors c’est là qu’ils finiront par être nommés.

Warner Bros. a fait campagne pour que Stanfield soit nominé comme chef de file du film et a commercialisé Kaluuya en tant que joueur de soutien, mais l’Académie n’est pas tenue de voter sur la base de cette campagne de relations publiques. Et bien que les électeurs votent généralement en fonction de la manière dont un studio fait campagne, ils sont connus pour renverser le système. Cavalier de baleineKeisha Castle-Hughes de ‘s a fait campagne dans la catégorie Actrice de soutien en 2004, mais a finalement été nominé dans Actrice principale, et Le lecteurKate Winslet a fait campagne pour l’actrice de soutien en 2009, mais a fini par être nommée – puis par une actrice principale gagnante à la place.

Pourtant, comme le rédacteur en chef de Awards Watch, Erik Anderson, me l’a fait remarquer dans une interview: «C’est la première fois que je me souviens que l’Académie passe d’une performance de Lead à Supporting.» Tous les autres exemples que nous puissions citer étaient des performances qu’un studio avait fait campagne pour soutenir, mais que les électeurs des Oscars se sont précipités pour diriger.

Il y a cependant une autre ride ici. Si les acteurs ont suffisamment de votes pour finalement être nommés dans les catégories Lead et Supporting, alors la catégorie dans laquelle ils ont le plus de votes est celle où ils sont en compétition. Et comme le meilleur acteur dans un second rôle est sûrement plus diffus que le meilleur acteur car il y a naturellement plus de prétendants possibles, il semble incroyablement probable que Stanfield ait reçu des votes dans les deux catégories mais en ait obtenu plus dans le soutien.

Mais même cette possibilité n’explique pas avec 100% de confiance pourquoi Stanfield est nominé dans la catégorie Soutien. Il est tout à fait plausible qu’il ait recueilli un plus grand nombre de votes dans la course d’acteur principal plus compétitive, mais qu’il soit arrivé sixième ou septième au classement général, le faisant sortir de la compétition (chaque catégorie d’acteur arrive en tête avec cinq nominés). Pourtant, s’il arrivait également quatrième ou cinquième au classement général dans la course des acteurs de soutien, il y serait toujours nominé.

Alors voici ce que je pense arrivé

Si vous êtes un Judas et le Messie noir fan de vote dans la branche par intérim de l’Académie, il est fort probable que vous nommerez Stanfield et Kaluuya. Ils sont électriques et se jouent bien les uns des autres. Mais si vous votez pour l’un dans Acteur principal, vous voterez sûrement pour l’autre dans Acteur de soutien.

Compte tenu des nominations constantes de Kaluuya dans les catégories de soutien d’autres prix de l’industrie tout au long de la saison, il semble fort probable que la plupart des électeurs de Kaluuya aient soutenu Stanfield dans la catégorie principale. Mais vous pouvez néanmoins affirmer que Kaluuya est le chef de file du film, auquel cas vous soutenez probablement Kaluuya dans l’acteur principal et Stanfield dans le soutien.

J’ai du mal à croire que les fans de Judas et le Messie noir au sein de la branche par intérim de l’Académie voterait pour tous les deux acteurs dans Acteur de soutien. L’histoire du film appartient clairement à l’un d’entre eux, même si vous pouvez faire valoir l’un ou l’autre.

Ma meilleure hypothèse est que Stanfield a en fait reçu plus de votes dans le rôle d’acteur principal, mais n’a probablement pas réussi à décrocher une nomination – à la sixième ou septième place. Puis, quand est venu le temps de compter les votes de l’acteur de soutien, il a reçu moins de votes que celui de l’acteur principal, mais il avait encore suffisamment de voix pour se retrouver parmi les cinq meilleurs candidats, le poussant à une nomination.

Comme toujours, le total des votes pour les Oscars restera secret, donc la réponse à cette question restera à jamais opaque. Mais l’Académie étant pleine de Judas et le Messie noir les fans qui ont aimé à la fois les performances de Stanfield et de Kaluuya – mais qui ne pouvaient pas être entièrement d’accord sur qui devrait être nominé et où – me semble l’explication la plus probable de la raison pour laquelle ils sont maintenant en compétition les uns contre les autres dans la catégorie Acteur de soutien.