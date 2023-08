Comment jouer aux personnages de Baldur’s Gate 3 dans D&D: feuilles de personnage

Joué beaucoup de Porte de Baldur 3 et vous vous êtes retrouvé à penser « Dieu, j’aime tous ces Donjons & Dragons personnages dans ce Donjons & Dragons jeu vidéo. Et si je il suffit de les jouer dans Donjons & Dragons? » Eh bien, la bonne nouvelle est que Wizards of the Coast et Larian ont rendu cela encore plus facile que de simplement ouvrir le jeu et griffonner les statistiques de chacun.

C’est parce qu’ils ont maintenant élargi l’accès à une série de feuilles de personnage numériques sur D&D au-delà pour les six principaux personnages compagnons du jeu : Shadowheart the Half-Elf Cleric, Astérion le Voleur ElfeKarlach le Barbare Tieffelin, Lae’zel le Combattant Githyanki, Wyll le démoniste humain, et Gale le sorcier humain. Auparavant disponible pour les acheteurs de l’édition collector de Porte de Baldur 3les fiches de personnage, ainsi qu’un skin de dé à utiliser dans le jeu, sont désormais réclamable par quiconque sur Au-delà cherche un peu plus Porte de Baldur 3 dans leur vie, comme s’ils n’avaient pas déjà sombré des heures pénibles déjà dedans.

C’est amusant, mais aussi un peu profondément idiot que vous auriez besoin d’une licence officielle et d’une marque Porte de Baldur 3 feuilles de personnage pour table J&D étant donné que ce sont littéralement des personnages de Donjons & Dragons comme décor, et créé dans un adaptation en jeu vidéo largement fidèle de la mécanique de la cinquième édition contemporaine Donjons & Dragons. Vous pouvez déjà créer ces personnages à tout moment dans le jeu de table, et si vous vouliez qu’ils soient précis par rapport à leurs homologues de jeu, vous pouvez très facilement extraire leurs statistiques de création de personnage à partir de Porte de Baldur 3 et créez-les vous-même, que ce soit pour les personnages joueurs ou les PNJ, comme ils peuvent l’être dans le jeu vidéo !

Mais encore, maintenant, il a la couche supplémentaire de Donjons & Dragons-approbation sanctionnée, si vous désirez rassembler votre groupe et vous aventurer dans un officiellement capacité officielle. Vous pouvez réclamer le Porte de Baldur 3 feuilles de personnage et peau de dés dans le jeu sur D&D au-delà ici.

[via[vianerdiste]

