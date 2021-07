Comment jouer aux jeux Google Doodle Champion Island ?

GOOGLE Doodle est sur le point de revenir avec son tout nouveau titre appelé Champion’s Island Games.

Coïncidant avec le début des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, le nouveau jeu devrait être gratuit et accessible à tous. Voici les informations clés avant sa sortie.

Google Doodle lance un nouveau jeu appelé Champion’s Island Games. Crédit : Google

Comment jouer au Google Doodle ?

Google maintient sa page de recherche principale à jour avec des griffonnages qui changent tous les deux jours.

Certains doodles sont de véritables jeux interactifs auxquels vous pouvez jouer sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

Tous les jeux sont archivés et peuvent être joués une fois leur temps passé sur la page d’accueil.

La plupart des doodles sont accessibles en allant sur Google.com sur un navigateur de bureau et en cliquant sur le logo Google.

De là, vous pouvez faire défiler la liste en haut des résultats de la recherche.

Qu’est-ce que Google Doodle ?

Google Doodle fait référence à la modification spéciale et temporaire du logo sur la page d’accueil de Google, qui est destinée à commémorer des vacances, des événements, des réalisations et des personnages historiques notables de pays particuliers.

Depuis l’introduction de leur premier Google Doodle en 1998, qui commémorait l’événement Burning Man du Nevada, la «franchise» Doodle s’est étendue à différentes plates-formes, y compris Doodle Games.

Les jeux Google Doodle ont d’abord été développés pour enseigner aux enfants et aux passionnés de codage la programmation et le développement de jeux.

Pendant le verrouillage en 2020, bon nombre de ses titres originaux ont été ressuscités pour que les fans puissent en profiter.

Il comprenait Coding for Carrot, qui impliquait de guider un lapin à travers différents niveaux de type puzzle.

Dans le jeu, les joueurs étaient encouragés à ramasser des carottes en cours de route en utilisant une interface glisser-déposer pour « coder » les actions du lapin.

Il suit les jeux Doodle classiques tels que Coding for Carrot Crédit : Google

Google lance maintenant une série interactive de jeux Doodle basés sur les événements des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Le Doodle, qui s’appelle Doodle Champion Island Games, propose sept mini-jeux créés par la société d’animation japonaise Studio 4°C.

Les utilisateurs peuvent participer aux jeux 16 bits sur le thème de l’événement olympique et contribuer leurs scores à l’une des quatre équipes.

Dans les jeux, Lucky the Calico Ninja Cat participe à des événements tels que le tennis de table, le skateboard, le rugby, la natation artistique, l’escalade et la course de marathon.

Chaque événement a son propre « champion légendaire » à défier de l’histoire japonaise.

Il existe également des quêtes secondaires que les utilisateurs peuvent entreprendre sur Champion Island.

« Tout d’abord, nous avons identifié des histoires et des contes populaires de tout le pays avec des personnages hautement reconnus », a déclaré le studio.

«Ensuite, nous avons connecté ces contes et personnages à chacun des événements sportifs inclus dans le jeu. Dans le processus de conception, chaque champion de l’événement a été sélectionné parmi ces histoires uniques.

« Les mascottes de l’équipe et les personnages de la ville tels que Kappa, Yatagarasu, la danse du lion, ont également été choisis car ils sont très connus à travers le Japon.

« La conception de chaque personnage était basée sur l’image de l’histoire d’origine, mais ensuite adaptée pour le jeu. »