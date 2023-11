Comment Jordan Poole profite au maximum de son nouveau départ avec les Wizards

On pouvait voir l’imagination sur le visage de Jordan Poole. À 11 heures du matin, la mer de chaises vides grondait d’une autre foule à guichets fermés au Madison Square Garden. Poole n’était pas le gardien de cinquième année qui trouvait sa nouvelle maison avec les Wizards. Il s’agissait de Carmelo Anthony, le coude replié, tous les faux-chefs et les pas en avant en tant qu’homme principal des Knicks de New York. Il était à la fois le préadolescent précoce que le père de Poole amènerait au pick-up adulte et le jeune de 24 ans qui a hérité des clés à Washington.

Les Wizards sont désormais entre les mains de Poole, du moins à ses yeux. Il a observé les pas de Stephen Curry tout au long de la franchise de Golden State, tout au long de leur parcours vers le championnat NBA 2022, et a imaginé le jour où le relais lui passerait le relais. « Évidemment, je voulais être en mesure d’avoir ma propre équipe, et si cela arrivait, comment pourrais-je m’y prendre ? Poole a déclaré à Yahoo Sports. « Heureusement, je suis capable de le faire si jeune, après avoir appris auprès de certains des meilleurs. C’est cool. C’est une transition en douceur. Nous construisons tout à partir de zéro, essentiellement. Construire une nouvelle fondation. Tout à Golden State était déjà établi, donc nous avons dû en quelque sorte nous adapter au moule qu’ils ont là-bas.

Les gens de Wizards ont considéré cette étape comme une « refonte » après avoir quitté Bradley Beal sous un nouveau front office. Trois bannières étaient déjà accrochées aux chevrons lorsque les Warriors ont repêché Poole en 2019. Il y avait une culture issue d’un tissu de points particuliers, tissé par l’équipe d’entraîneurs de Steve Kerr et basée sur le développement de leurs joueurs. Tout, à juste titre, tournait autour du tir historique de Curry et du système qui est devenu encore plus maîtrisé avec Klay Thompson et Draymond Green à ses côtés.

Jordan Poole des Wizards de Washington se dirige vers le panier devant LaMelo Ball des Charlotte Hornets au premier quart au Spectrum Center le 8 novembre 2023, à Charlotte, en Caroline du Nord. (Photo de Jacob Kupferman/Getty Images) (Jacob Kupferman via Getty Images)

Les observateurs de la Ligue peuvent considérer l’échange de Poole avec Washington au cours de l’après-midi du repêchage de la NBA en juin comme l’une des deux choses suivantes, ou peut-être une combinaison des deux. L’accord qui a échangé Poole contre Chris Paul, son ennemi de longue date de Golden State, et le salaire futur non garanti du vétéran, a marqué la première véritable vague de riches prétendants à l’argent à long terme – les quatre ans, 123 millions de dollars dus à Poole – dans le cadre d’un accord plus strict. convention collective. Ou bien, c’était le bannissement d’un bouc émissaire pour les lacunes des Warriors de la saison dernière. La vérité réside toujours dans plusieurs facteurs, et bien plus encore.

Indépendamment du véritable récit, Poole apparaît après sa sortie de San Francisco et ses débuts en NBA. Il y a une légèreté en lui et la moustache plus épaisse qui borde son sourire expressif. Son dépaysement a apporté un changement de verdure, une autre ville qui regorge de parcs et d’espaces extérieurs pour s’évader. «C’est aussi un peu différent, une fois que votre contrat est signé et une fois que vous avez reçu une bague. Essentiellement, tout ce qui devait être fait à Golden State a été fait », a déclaré Poole. «J’ai une bague. Je me suis assuré que ma famille était hétéro. Une bonne situation pour entrer [to Washington] et j’ai juste en quelque sorte ma propre équipe, je joue mon propre type de basket-ball.

Le style de Poole sur le terrain tend vers le piquant, parfois l’étincelle dont Golden State avait besoin pour remporter son quatrième championnat derrière Curry, parfois un peu trop savoureux pour les grands projets des Warriors. Des tractions profondes, un sac de poignées encore plus profond. La même chose a été dite à propos du mélange spécial de Kyle Kuzma aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, tandis que ce duo des Lakers a remporté la couronne de la ligue 2020. Cette saison, Poole et Kuzma font face à une première tentative de fusion dans quelque chose agité par le général Tyus Jones, que Poole a surnommé la « sauce JP-Kuz ».

“Nous allons apporter notre propre touche à la capitale nationale”, a déclaré Poole à Yahoo Sports.

Alors, cette sauce a-t-elle une recette ?

“Aw, pshhh”, a déclaré Poole. « Ce sont des informations non divulguées. Ce sont des informations non divulguées. Je ne peux pas.”

OK, ce sont des ingrédients secrets ?

“Ouais, je ne peux pas le dire à tout le monde.” Poole avait l’air incrédule. “La sauce?”

Eh bien, un ingrédient doit être des seaux ?

“Certainement”, sourit Poole. “Le composant principal, ce sont certainement les seaux.”

Poole transformerait son ‘Melo matinal en 41 points de pré-saison contre New York. Deux semaines plus tard, il a transformé un vol contre Atlanta en un lob hors du panneau pour Kuzma. Boos a chanté devant le public local, se moquant du moment fort des Wizards qui avaient simplement réduit leur déficit face aux Hawks de 21 points à 19. Et il y a eu le match de Washington contre Memphis, lorsque Poole a canalisé Curry, a tourné le dos au panier et son visage vers le banc des Grizzlies après avoir hissé un 3 pointsseulement pour la tentative de faire claquer le fer.

En sept matchs, ses Wizards n’ont qu’une fiche de 2-5 tout en cédant 119,7 points pour 100 possessions – le côté du terrain où Poole n’a jamais été compétent – ​​ce qui tombe juste en dessous de la marque fixée par San Antonio il y a une saison pour la pire note défensive. dans l’histoire de la NBA.

En termes simples, il y aura plus de buckets que de stop et de gains à court terme. Washington peut qualifier cette époque comme il veut, mais les Wizards mènent la NBA en termes de rythme – 106,2 possessions par nuit, selon NBA.com – comme la plupart des équipes en reconstruction aspirent à y parvenir. Plus c’est rapide, plus c’est compliqué, plus grandes sont les chances de surmonter les désavantages en matière de talents. Et qui peut dire qu’un concurrent découragé n’appellera pas le front office des Wizards dans l’espoir de forcer la solide table de Jones en cours de route ?

Poole est encore en train de s’adapter pour attirer les meilleurs défenseurs adverses au lieu de s’agiter en tant que buteur secondaire. Malgré le clip viral de Kristaps Porziņģis écrasant le triple tourbillonnant de Poole en transition, il ne fait pas de sauts comme ses détracteurs l’auraient attendu, tirant 15,1 tentatives par match contre 15,6 tentatives la saison dernière dans la Baie. Il déplace le rocher, étend ses possessions et rivalise pour mener un semblant d’offensive compétitive – avec quelques soulèvements mélangés, bien sûr.

S’il y a un trait prononcé que Poole et Kuzma incarnent et exécutent avec facilité, c’est sûrement la confiance. Quelque chose que leurs coéquipiers les plus verts doivent imiter à leur manière afin de survivre dans une ligue qui peut vous construire et vous démolir – comme Poole en a été témoin. La confiance en soi peut faire la différence entre un prospect et un problème à considérer pour toute équipe rivale.

« Il n’a pas peur. Il ne reculera pas. Il va jouer cinq joueurs de 7 pieds et essayer de terminer et de faire des jeux parce que c’est exactement qui il est », a déclaré le gardien des Pistons Isaiah Livers, un ami proche de Poole. “Un gars comme ça qui a la certitude que personne ne peut le contrôler au sol, c’est difficile.”

Poole et Kuzma ont donc organisé un rassemblement hors saison pour les coéquipiers des Wizards à Los Angeles, avec des matchs de ramassage au Proactive Sports Performance à Westlake Village. Kuzma a aboyé pendant les courses ouvertes. Poole a mis ses coéquipiers à part pour des discussions privées. «Nous sommes aussi de si grandes personnalités. Un peu différent, un peu aux antipodes. Il est plus extraverti, je suis plus intériorisé », a déclaré Poole. «Mais nous savons ce qu’il faut pour établir des relations, parler aux gens, mettre vos coéquipiers sur la même longueur d’onde, tout comme les gens, pas seulement les joueurs. Cela va tellement loin.

Poole a déplacé son casier à côté du choix de loterie prisé des Wizards, Bilal Coulibaly, un jeune dégingandé de 19 ans arrivé de France dans l’ombre de son ancien coéquipier Victor Wembanayama. Poole se souvient de tout ce qui tournait autour de lui lorsqu’il était un rookie, sautant dans le train de Golden State qui était une locomotive haletant, et a maintenant permis à Coulibaly de s’interroger à haute voix sur tout ce qui lui manquait, peu importe sa taille.

« Il est le premier à venir et à dire : « Vous avez une question ? Demandez-le », a déclaré Coulibaly à Yahoo Sports. “Au début, il venait plutôt, mais maintenant je lui pose la question quand j’ai une question.”

En échange, Poole récupère des morceaux de français. Il entre dans le vestiaire et crie : «Bonjour ca va!» vers le jeune swingman. “J’essaie de parler couramment”, a déclaré Poole, pour qu’un jour il puisse élaborer une stratégie avec Coulibaly sur le terrain comme Kobe Bryant a communiqué une fois avec Pau Gasol en espagnol.

Un jour. Un jour qui semble bien au-delà de l’horizon, mais avec beaucoup de sauce entre les deux.