Bien qu’elle puisse avoir d’autres nominations.

Alors que le reste d’entre nous étiquettait 2020 un feu de benne à ordures et le jetait à la poubelle, Zooey, maman de 5 ans Elsie et 3 ans Charlie avec ex-mari Jacob Pechenik, faisait ressortir les éléments qui méritaient d’être soulignés, la plupart impliquant le gars qu’elle a récemment qualifié de « Mon MVP 2020 ».

Et pas seulement à cause des gestes démesurés, comme quand il l’a aidée à célébrer son 40e anniversaire le 17 janvier dernier avec la fête d’anniversaire remplie de teintes fluo et de spandex de ses rêves d’enfant des années 80. Alors que les festivités peuvent être décidément sous-estimées pour sa 41e, Zooey a trouvé la joie dans chaque dernier moment avec le gars qu’elle a crédité de la faire «se sentir heureuse malgré une année étrange et incertaine».

Comme elle l’a mis dans un Post d’août reconnaissant l’anniversaire de leur première rencontre, « Je suis tellement reconnaissant pour chaque sourire, baiser, étreinte, câlin, rire, jeu de scrabble, salle d’évasion, petit-déjeuner, déjeuner et dîner que nous partageons ensemble. Même pendant l’année la plus étrange pour l’humanité, je veux un millions de milliards de plus avec vous. «