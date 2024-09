Comment Jonathan Majors gagne beaucoup d’argent après la fin de son contrat avec Marvel et d’autres

Il y a presque un an, la carrière de Jonathan Majors dans l’univers cinématographique Marvel prenait fin sans ménagement lorsque Marvel Studios le licenciait après l’avoir reconnu coupable d’agression et de harcèlement. Ce n’était qu’un des nombreux revers professionnels auxquels l’acteur a dû faire face après son arrestation début 2023 pour avoir agressé physiquement son ex-petite amie Grace Jabbari. Aujourd’hui, l’ancien acteur de Kang le Conquérant, qui a été condamné à « un an de thérapie pour violences conjugales », a trouvé un nouveau moyen de gagner beaucoup d’argent alors que ses opportunités d’acteur se tarissent.

Majors apparaîtra ce samedi et dimanche au Famous Monsters Festival, qui se déroule à King of Prussia, en Pennsylvanie. Si vous assistez à l’événement, vous aurez la possibilité d’obtenir un autographe de sa part ou une photo professionnelle prise avec lui, le premier coûtant 140 $ chacun et le second 160 $. C’est également mentionné sur le Page d’accueil du festival qu’il ne prendra pas de selfies à table.

Parmi les autres célébrités présentes à l’événement, on trouve Star TrekC’est George Takei, Le Seigneur des Anneaux » Andy Serkis et X-MenTyler Mane, mais comme TMZ il faut noter que c’est un « loin » d’il y a quelques années à peine, lorsque Majors avait non seulement été choisi pour jouer le principal antagoniste de la saga multivers du MCU, mais avait également attiré l’attention de films comme Le dernier homme noir de San Francisco, Da 5 Bloods et Plus ils tombent fort. Après la publication du rapport, un représentant de Majors a déclaré au média :

Jonathan est ravi de retrouver les fans qui apprécient et aiment l’histoire et les traditions de Kang, et il a hâte de voir des visages amicaux.

On pourrait dire que 2023 a été la plus grande année de la carrière professionnelle de Jonathan Majors. En plus de jouer aux côtés de Michael B. Jordan dans le rôle de Damian Anderson dans Credo IIIil a également antagonisé Scott Lang et ses alliés en tant que Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniapuis a continué à jouer dans Loki Saison 2 en tant que Victor Timely, une autre variante de Kang. Comme on le voit dans le Quantumanie Dans la scène de mi-crédits, la scène était prête pour que de nombreuses versions de Kang fassent des ravages dans le multivers Marvel. Cela aurait atteint un point culminant dans ce qui était alors connu sous le nom de Avengers : La dynastie Kang et Avengers : Les guerres secrètes.

Mais tout cela a été balayé. Marvel a maintenant choisi Robert Downey Jr. pour jouer le Docteur Doom, qui reprendra le rôle du méchant dans les cinquième et sixième volets. Les Vengeurs films, résultant en La dynastie Kang étant rebaptisé jour du Jugement dernier. La disparition des Kangs serait évoquée dans un prochain film Marvel lorsqu’il sera révélé que la Time Variance Authority les a arrêtés avant qu’ils ne déclenchent une guerre multiverselle. Il a également été dit fin juillet qu’à l’origine Deadpool et Wolverine était censé montrer Paradox rassemblant des êtres d’ancrage de différents univers afin de former une armée pour combattre le Conseil de Kangs.

En plus de son éviction de Marvel, Jonathan Majors Magazine Rêves n’a pas encore été diffusé au public après sa première mondiale au Festival du film de Sundance l’année dernière. Actuellement, le seul projet auquel l’acteur a participé est le thriller de vengeance Impitoyabledont la direction est assurée par Martin Villeneuve. On comprend donc pourquoi il assiste à ce congrès, même si je me demande combien de participants seront prêts à payer le prix de ses autographes et de ses photos.