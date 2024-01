Comment Jonathan LeVine Projects adopte une approche agile dans un monde de l’art hybride

Alors pourquoi ce changement ? LeVine l’attribue à un changement qu’il a observé dans la relation entre les artistes et les galeries, d’autant plus que le marché de l’art est devenu de plus en plus numérisé depuis les confinements liés au COVID de 2020. « Je dirais que principalement grâce à Instagram, les artistes sont devenus plus autonomes. Ils n’ont pas vraiment besoin de nous », a-t-il déclaré à Artsy.

Jonathan LeVine embrasse un nouveau monde artistique courageux. Le galeriste basé au New Jersey a ouvert la galerie Jonathan LeVine pour la première fois en 2005, annonçant le surréalisme pop et l’art du graffiti au cours d’un mandat de 12 ans à Chelsea, New York. Il a ensuite déménagé à Jersey City, rebaptisant la galerie Jonathan LeVine Projects en 2017 et passant à un modèle en ligne axé sur le partenariat.

Le passage à un modèle en ligne est particulièrement poignant pour les galeries de niveau intermédiaire comme celle supervisée par LeVine à Chelsea. LeVine a commencé son voyage dans le monde de l’art en 2001 lorsqu’il a ouvert la galerie Tin Man Alley à New Hope, en Pennsylvanie. Par la suite, il a eu un impact durable à Chelsea à partir de 2005 dans sa galerie physique, démontrant constamment sa capacité à s’adapter et à prospérer. À Chelsea, la galerie LeVine a été le porte-flambeau du surréalisme pop et du street art, rehaussant la carrière d’artistes notables tels que Shepard Fairey, Invader et James Jean. Son engagement envers le mouvement dans les années 2000 et au début des années 2010 a contribué à propulser ces artistes underground et leur mouvement dans le courant dominant.

“En tant que conservateur, j’étais tellement investi dans ce que je faisais”, a déclaré LeVine. « Je représentais un mouvement et je me suis lancé dans ce métier parce que j’étais en réalité juste un superfan d’un certain genre d’œuvres d’art qui était sous-représenté. Je n’avais pas prévu de devenir galerie. Je le suis devenu par hasard. Il y avait un besoin, j’ai donc répondu à ce besoin et c’est pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait. Mais à un moment donné, ce besoin n’était plus nécessaire parce que ce type de travail est devenu courant.